xAI dévoile les premières minutes de son Odyssée entièrement générée par Grok

Trois mois après avoir promis une adaptation complète de L’Odyssée réalisée avec l’intelligence artificielle, Elon Musk dévoile un premier aperçu concret du projet. Grok Imagine vient de publier un épisode d’un peu plus de sept minutes conçu en collaboration avec Wonder Studios et le réalisateur Dev Walker, pour un résultat qui ne risque pas vraiment de bouleverser Hollywood.

Sept minutes pour démontrer les capacités de Grok Imagine

La vidéo met en scène l’arrivée des Grecs à Troie dans une succession de plans entièrement produits par IA. Décors, personnages, voix et effets visuels cherchent à reproduire les codes d’un péplum hollywoodien, avec une esthétique réaliste et une narration très cinématographique. Le résultat permet surtout de mesurer le chemin parcouru depuis les débuts de Grok Imagine dans la génération vidéo, mais aussi de mesurer l’écart, au désavantage de Grok, avec d’autres solutions de génération vidéo comme Nano Banana ou Seedance.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you’d like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

Elon Musk avait annoncé en juillet que Grok Imagine réaliserait avant la fin de 2026 « un long-métrage complet de L’Odyssée, historiquement fidèle et respectueux de l’œuvre d’Homère ». Pour l’instant, cette ambition se transforme donc en série d’épisodes, sans calendrier communiqué pour la suite ni confirmation qu’ils seront finalement assemblés en un seul vrai film.

Une réponse plus technologique qu’artistique au film de Nolan

Ce « projet » arrive après la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan, adaptation tournée entièrement en IMAX avec Matt Damon dans le rôle d’Ulysse. Musk avait vivement critiqué certains choix de casting du réalisateur avant d’annoncer sa propre version générée par IA.

La comparaison place face à face deux approches radicalement différentes du cinéma. Le film de Nolan, fondé sur des décors réels, un casting 3 étoiles ainsi qu’une production de haut niveau, a depuis dépassé 1,7 milliard de dollars au box-office. De son côté, Grok cherche avant tout à démontrer qu’une IA générative peut désormais produire des séquences longues conservant personnages, décors et narration cohérents, des séquences qui ne suffisent pas en soi à faire un film.

Car si l’aspect technique de cette démonstration peut impressionner le profane (encore une fois, il y a mieux ailleurs et depuis un certain temps), la séquence générée par Grok Imagine manque cruellement de direction artistique, et trahit quasiment sur chaque plan sa provenance artificielle. C’est sans doute un grand pas pour Grok, mais cela reste encore un tout petit pas pour un cinéma 100% numérique.