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ECHOTRIBBLE : l’armée américaine prépare un agent IA autonome pour ses opérations « cyber »

2 min.
20 Oct. 2026 • 12:40
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L’armée américaine travaille sur ECHOTRIBBLE, une infrastructure d’agents d’intelligence artificielle destinée à évoluer de manière largement autonome dans des environnements informatiques. Le projet, mené avec l’U.S. Army Cyber Command (ARCYBER) et son centre d’innovation ArCTIC, vise notamment à détecter et « neutraliser » des menaces ou des cibles numériques avec une intervention humaine limitée.

Une IA capable d’évoluer dans des réseaux complexes

Les documents publics du Cyber Fusion Innovation Center décrivent un système modulaire capable d’explorer une infrastructure, d’observer son environnement et d’identifier des anomalies. ECHOTRIBBLE devrait pouvoir fonctionner aussi bien dans le cloud que dans des réseaux fortement isolés, avec une attention particulière portée à la discrétion et à l’autonomie.

Echotribble Ia Armee US

Le programme est plus avancé qu’une simple idée sur papier. Pas moins de 65 propositions industrielles ont été examinées, cinq entreprises ont présenté leurs solutions début octobre et un candidat a été sélectionné le 8 octobre en vue d’un futur contrat. Rien n’indique toutefois qu’un outil opérationnel soit déjà déployé.

Cette orientation intervient alors que des agents IA sont déjà utilisés dans des cyberattaques réelles et que plusieurs incidents ont démontré leurs comportements parfois difficiles à anticiper.

Le Pentagone investit fortement sur l’IA militaire

ECHOTRIBBLE s’inscrit dans la stratégie américaine annoncée en janvier visant à faire de l’armée une force « AI-first ». Le Pentagone développe parallèlement des réseaux d’agents et déploie des modèles avancés jusque sur ses infrastructures classifiées.

Cette course aux agents d’IA de « sécurité » soulève néanmoins des interrogations. Après l’intrusion d’un agent IA chez Hugging Face, plusieurs entreprises ont appelé à renforcer collectivement les défenses contre les cyberattaques automatisées. Dans quelle mesure ECHOTRIBBLE est-il contrôlé pour ne pas « déraper » ? Le Pentagone ne fournit pas d’informations à ce sujet.

SOURCEGizmodo

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