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Yuezhuornis : cet oiseau du Jurassique courait peut-être au lieu de voler

4 min.
15 Oct. 2026 • 17:54
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Un fossile presque complet découvert dans le sud-est de la Chine révèle l’un des plus anciens oiseaux connus, mais probablement incapable de voler. Baptisé Yuezhuornis yangyuanensis, cet animal vieux de 148 à 150 millions d’années oblige les paléontologues à revoir l’idée d’une évolution primitive des oiseaux entièrement guidée par la conquête des airs.

Yuezhuornis Yangyuanensis

 

Un oiseau jurassique bâti pour courir

Yuezhuornis avait approximativement la taille d’un corbeau et pesait environ 800 grammes. Son squelette associe pourtant des caractères qui semblent appartenir à des chapitres différents de l’évolution : un bassin et des pattes proches de ceux des oiseaux, mais aussi une longue queue osseuse, des dents serrées et crénelées, ainsi qu’un deuxième orteil mobile terminé par une griffe en faucille. Ce dernier trait rappelle les dinosaures prédateurs comme les dromaeosauridés.

La différence la plus frappante concerne ses membres antérieurs. Ses ailes étaient pleinement formées, mais environ un tiers plus courtes que ses pattes. Les chercheurs les jugent trop petites pour assurer un vol battu efficace. L’animal aurait donc occupé une niche terrestre, peut-être comme un coureur capable de poursuivre de petites proies, plutôt que comme un spécialiste du vol.

Cette interprétation ne repose pas seulement sur l’apparence du fossile. L’équipe a comparé ses proportions avec celles de 377 espèces d’oiseaux actuelles. Les résultats rapprochent Yuezhuornis de formes vivant principalement au sol, notamment les faisans. L’étude, publiée dans Nature, présente ce spécimen comme le plus ancien indice connu d’une perte ou d’une forte réduction de la capacité de vol dans la lignée aviaire.

Des algorithmes pour retrouver sa place dans l’évolution

Pour déterminer où classer ce mélange anatomique, les chercheurs ont employé deux approches phylogénétiques complémentaires. La première recherche l’arbre évolutif nécessitant le moins de changements de caractères ; la seconde utilise une méthode bayésienne qui combine les traits observés avec leur datation. Les deux analyses placent Yuezhuornis parmi les Avialae, le groupe qui réunit les oiseaux modernes et leurs parents éteints les plus proches, juste après Archaeopteryx et près de Zhengheornis.

L’équipe a ensuite utilisé des analyses morphométriques et statistiques multivariées pour comparer les formes et les proportions des membres. Cette étape est décisive : des ailes courtes ne suffisent pas, à elles seules, à raconter le comportement d’un animal disparu. En confrontant plusieurs mesures à celles d’espèces vivantes et de dinosaures proches des oiseaux, les chercheurs peuvent tester si l’ensemble du corps correspond davantage à un mode de vie aérien ou terrestre.

Le résultat complique le scénario classique selon lequel chaque innovation des premiers oiseaux aurait amélioré le vol. À une époque très proche de l’apparition des oiseaux, certaines lignées exploraient déjà d’autres stratégies écologiques. Yuezhuornis pourrait avoir perdu une aptitude au vol héritée d’ancêtres capables de décoller, ou appartenir à une branche ayant développé séparément certains caractères aviaires sans jamais devenir un bon voilier.

Une conclusion solide, mais fondée sur un seul fossile

Les auteurs disposent d’un spécimen remarquablement conservé, mais il reste unique. Il est impossible d’observer directement sa musculature, son plumage ou son comportement. Dire que l’animal était totalement incapable de voler demeure donc une inférence fondée sur les os, les proportions des membres et les comparaisons statistiques ; de courts bonds assistés ou un vol très limité ne peuvent pas être exclus avec la même certitude.

Le fossile provient de la faune de Zhenghe, dans la province du Fujian, un ensemble qui a déjà livré plusieurs formes anciennes proches des oiseaux. L’âge adulte ou presque adulte du spécimen a été estimé par l’examen microscopique de ses tissus osseux, ce qui réduit le risque de confondre des ailes simplement juvéniles avec un caractère propre à l’espèce.

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