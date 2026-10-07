Pourquoi la marche inclinée sur tapis est-elle si exigeante ?

Réglez votre tapis de course à 4,8 km/h, puis augmentez l’inclinaison. La bande tourne exactement à la même vitesse, et pourtant, l’effort devient nettement plus intense. C’est tout l’intérêt de la marche inclinée sur tapis : vous augmentez la difficulté sans avoir à accélérer le rythme.



À la maison, un tapis inclinable vous évite aussi d’avoir à chercher une côte adaptée à proximité ou de dépendre de la météo.

L’intensité de la séance dépend de trois facteurs : la vitesse, la pente et la durée. Les études scientifiques permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans l’organisme lors d’une marche en côte, même si ces essais menés sur de courtes durées ne révèlent pas tous les effets d’un entraînement sur plusieurs mois.

Vous pouvez brûler plus d’énergie sans accélérer

Marcher en côte implique de lutter contre la gravité tout en avançant. À vitesse égale, augmenter l’inclinaison accentue donc l’effort fourni.

Des chercheurs (Kim et ses collègues) ont évalué 24 adultes âgés en bonne santé lors de marches de 5 minutes à des inclinaisons de 0 %, 10 % et 16 %. Résultat : plus la pente était raide, plus la dépense énergétique augmentait. Cette étude s’est toutefois concentrée sur l’effort immédiat et n’a pas mesuré la perte de poids sur le long terme.

Ces données ne permettent pas de calculer exactement votre propre dépense calorique. Pour suivre vos progrès, notez simplement la vitesse, la pente, la durée de votre séance et votre ressenti d’effort.

L’inclinaison modifie le travail musculaire

Dans cette même étude, l’activation des muscles de la cuisse et du mollet variait en fonction de l’inclinaison et de la phase de la foulée. Ces mesures illustrent la sollicitation musculaire pendant l’effort, mais ne prouvent pas une prise de masse sur le long terme.

Le matériel joue aussi un rôle. Kundu et son équipe ont comparé les résultats de 22 adultes sur deux modèles de tapis différents, lors d’une marche à forte pente et d’un footing léger. L’activité musculaire, la fréquence cardiaque et l’effort ressenti variaient selon l’appareil utilisé : la pente n’est donc pas le seul paramètre en jeu.

Pensez également à conserver des exercices de renforcement musculaire. Les organismes de santé (comme le NHS britannique) recommandent de solliciter l’ensemble des grands groupes musculaires au moins deux fois par semaine, un rôle que la seule marche inclinée ne garantit pas de remplir.

Un entraînement intense sans avoir à courir

En marchant, vous conservez toujours au moins un pied au sol, contrairement à la course qui comporte une phase de suspension. Des chercheurs ont comparé ces deux pratiques pour vérifier si une marche à forte pente pouvait offrir un entraînement exigeant tout en réduisant les impacts.

L’étude de Krieger et son équipe auprès de 19 adultes sédentaires (18–31 ans) a comparé des sessions de 10 minutes de marche à 20 % d’inclinaison et de footing sur plat, à dépense énergétique équivalente. Les impacts mesurés au niveau du pied et du bas du dos étaient nettement plus faibles lors de la marche en côte. Attention toutefois : cette étude a utilisé une pente de 20 %, alors que le WalkingPad G5i propose une inclinaison maximale de 18 %.

Une étude antérieure (Ehlen et al.) menée sur 12 adultes souffrant d’obésité montre qu’une marche lente en côte offre un exercice cardiovasculaire modéré avec moins de contraintes articulaires qu’une marche rapide sur plat. Cependant, la vitesse et la pente variaient simultanément dans ce test ; modifier uniquement l’inclinaison ne donnerait pas forcément le même résultat.

Il s’agissait d’essais ponctuels : ils ne permettent pas de mesurer le risque de blessure à terme, ni de confirmer si la marche inclinée convient aux personnes souffrant déjà de douleurs articulaires.

Variez l’intensité selon vos capacités

Les commandes d’inclinaison vous permettent d’alterner phases d’effort en côte et périodes de récupération sur plat, sans attendre d’avoir « franchi le sommet ». Adaptez l’allure et la durée de vos sessions à votre niveau.

Fiez-vous à votre souffle : un effort est dit modéré lorsque vous pouvez parler mais pas chanter. Il devient soutenu dès que vous devez reprendre votre respiration après seulement quelques mots.

L’OMS recommande aux adultes de consacrer 150 à 300 minutes par semaine à une activité aérobique modérée (ou 75 à 150 minutes d’activité soutenue, ou un mélange des deux). La marche inclinée sur tapis s’inscrit parfaitement dans ce cadre dès qu’elle atteint l’intensité ciblée.

Une côte à disposition, à domicile

Avoir un tapis à domicile permet de s’entraîner sur un relief régulier sans contrainte géographique. C’est idéal si vous habitez loin de tout relief, en cas de météo défavorable ou pendant les soirées d’hiver.

Vous gardez le contrôle total sur votre séance : réduisez la pente pour lever le pied, ou augmentez-la pour pimenter votre marche sans accélérer. Inutile de pousser le tapis dans ses retranchements pour réaliser un entraînement bénéfique.

Bien débuter la marche inclinée sur tapis

Allez-y progressivement avec un niveau d’activité que vous pouvez supporter, puis augmentez. L’OMS conseille de faire évoluer graduellement la fréquence, l’intensité et la durée de vos séances, sans imposer de pente de départ ni de rythme de progression strict.

Si vous n’avez pas pratiqué d’activité physique depuis longtemps ou si vous avez des problèmes de santé majeurs, demandez l’avis de votre médecin traitant avant de vous lancer.

Bien choisir son tapis de course incline pour votre domicile

L’inclinaison maximale n’est qu’un critère parmi d’autres. Prenez aussi en compte les dimensions de la bande de course, l’ergonomie des commandes, le système de rangement, les conditions de garantie et l’utilisation que vous comptez faire de votre tapis de course.

Regardez attentivement la surface de course, et pas uniquement les dimensions générales de l’appareil. Elle doit être suffisamment spacieuse pour vous permettre de marcher ou de courir confortablement, à l’allure que vous envisagez d’utiliser. Vérifiez également le poids maximal supporté, la stabilité du tapis et le système d’arrêt de la bande.

Si vous en avez la possibilité, testez les commandes de vitesse et d’inclinaison avant de faire votre choix. Sont-elles faciles à atteindre et à utiliser pendant la séance ? Si vous comptez plier le tapis après chaque utilisation, pensez à mesurer l’espace dont vous disposerez pour le ranger, mais aussi le passage à emprunter pour le déplacer. Le poids de l’appareil mérite également d’être pris en compte, au même titre que ses dimensions une fois plié.

Prenez enfin le temps de consulter les conditions de garantie applicables aux différents composants et renseignez-vous sur les services d’entretien et de réparation disponibles dans votre région. Les applications mobiles et la compatibilité avec les montres ou autres appareils connectés peuvent être pratiques, mais elles restent des fonctionnalités secondaires : assurez-vous simplement qu’elles répondent réellement à vos besoins.

Où le WalkingPad G5i trouve-t-il sa place ?

Le WalkingPad G5i s’adresse à ceux qui recherchent un appareil incliné capable d’offrir une vraie sensation de course sans encombrer leur pièce toute la journée. D’après les caractéristiques constructeur, le G5i propose une inclinaison motorisée jusqu’à 18 % répartie sur 25 niveaux, une vitesse de pointe de 16 km/h et une surface de course de 130 × 50 cm, pour un poids utilisateur maximal de 136 kg.

WalkingPad indique que l’appareil se replie pour atteindre un encombrement de 116 × 84,8 × 25,8 cm et peut se ranger à plat ou à la verticale. La vitesse se règle directement via la molette SpeedDial ou depuis l’application KS Fit. L’appairage avec l’Apple Watch s’effectue via l’application sur iPhone.

Note : Il s’agit des données fournies par le fabricant, cet article n’ayant pas fait l’objet d’un test indépendant du G5i. Vérifiez bien la disponibilité et les garanties locales avant votre achat. Son format pliable est un atout majeur pour un usage polyvalent à la maison, mais si vous cherchez uniquement un tapis pour marcher en travaillant sous un bureau, orientez-vous plutôt vers des modèles dédiés à cet usage.

Questions fréquentes sur la marche inclinée sur tapis

Quelle inclinaison choisir pour débuter ?

Optez pour un réglage confortable qui vous permet de conserver une démarche naturelle, tout en respectant les consignes d’utilisation de votre appareil. Les études ne recommandent pas de niveau de départ universel : commencez doucement et augmentez la pente au fil des séances.

La marche inclinée est-elle plus efficace que la course à pied ?

Tout dépend de vos objectifs. L’étude mentionnée démontre qu’à dépense énergétique égale, la marche en côte génère moins d’impacts au sol que le footing sur plat. Pour autant, cela ne signifie pas qu’elle soit la meilleure option pour tout le monde.

La marche inclinée fait-elle prendre du muscle au niveau des jambes ?

Les études mesurent le travail musculaire pendant l’effort, pas la prise de masse dans le temps. Pour développer votre musculature, intégrez de vrais exercices de renforcement en complément.

La marche inclinée aide-t-elle à perdre du poids ?

Elle permet d’augmenter votre dépense énergétique hebdomadaire. Cependant, les études citées n’ont pas mesuré l’évolution de la composition corporelle sur la durée : elles ne permettent donc pas de prédire une perte de poids précise.

Combien de séances par semaine faut-il effectuer ?

Adaptez votre rythme à votre condition physique et augmentez la fréquence progressivement. Il n’existe pas de nombre magique de séances par semaine : c’est la régularité et le niveau global d’activité physique qui font la différence.