TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Messageries chiffrées : le gouvernement veut retirer le sujet du projet de loi sur la cybersécurité
Internet

Messageries chiffrées : le gouvernement veut retirer le sujet du projet de loi sur la cybersécurité

3 min.
2 Oct. 2026 • 14:10
0

Le gouvernement va demander la suppression de l’article 16 bis du projet de loi sur la cybersécurité qui encadre l’interdiction des mécanismes affaiblissant le chiffrement des messageries (Signal, WhatsApp, etc). La ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff, s’est également engagée à ne pas réintroduire la disposition controversée sur l’accès aux communications chiffrées avant la fin de la session parlementaire.

WhatsApp Logo Icone

Un débat relancé autour de Signal, WhatsApp et Telegram

Le chiffrement de bout en bout protège les messages en les chiffrant sur le téléphone de l’expéditeur et en ne permettant leur déchiffrement que sur celui du destinataire. Les discussions parlementaires portent notamment sur la possibilité d’imposer aux services de messagerie un mécanisme permettant aux enquêteurs d’accéder aux conversations de personnes faisant l’objet d’une mesure d’interception.

Le sujet avait pris de l’ampleur avec l’article 8 ter du projet de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Des parlementaires s’étaient opposés à cette disposition, estimant qu’un mécanisme permettant aux autorités d’accéder aux messages chiffrés risquerait d’affaiblir la sécurité globale des communications. Le Sénat avait ensuite introduit l’article 16 bis dans le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité.

Cet article interdit notamment d’imposer aux fournisseurs de services de chiffrement l’installation de clés de déchiffrement maîtresses ou d’autres mécanismes permettant un accès non consenti aux données protégées. La Délégation parlementaire au renseignement a toutefois estimé que cette rédaction pouvait également avoir des conséquences sur le cadre juridique applicable aux techniques de renseignement.

Le gouvernement veut désormais laisser le dossier de côté

Lors de son audition devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale le 1er octobre, Anne Le Hénanff a qualifié l’article 16 bis de « cavalier législatif ». Elle a annoncé que le gouvernement soutiendrait sa suppression lors de l’examen en séance publique et qu’il ne soutiendrait pas non plus le retour de l’article 8 ter avant la fin de la session parlementaire.

Le gouvernement ne ferme toutefois pas définitivement le dossier du chiffrement. Il avait confié au député Florent Boudié une mission consacrée aux messageries chiffrées, dont le rapport vient d’être remis. Selon la ministre, ce document sera prochainement publié dans un format tenant compte des impératifs de sécurité nationale.

Le calendrier permet donc au débat de se poursuivre séparément du projet de loi sur la cybersécurité qui transpose plusieurs textes européens et doit revenir devant l’Assemblée nationale. De son côté, la Délégation parlementaire au renseignement a déjà appelé le gouvernement à poursuivre les discussions au niveau européen sur l’accès aux communications chiffrées, sans exclure une future initiative législative.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Telegram vs Signal vs WhatsApp Icones Internet

Messageries chiffrées : le renseignement français réclame un accès

WhatsApp Icone Logo Internet

WhatsApp va proposer les discussions avec d’autres messageries en Europe

WhatsApp Icone Logo Internet

La Russie restreint partiellement WhatsApp et Telegram

WhatsApp Icone Logo Internet

La Russie bloque WhatsApp et se met à restreindre Telegram

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

processeur quantique

Un processeur quantique photonique fonctionne pour la première fois en orbite terrestre

2 Oct. 2026 • 15:30
0 Science

L’informatique quantique s’affranchit de la pesanteur terrestre. Une équipe internationale menée par l’Université...

Robot vs humain

Un influenceur affronte un robot humanoïde dans une cage de MMA… et finit au tapis

2 Oct. 2026 • 13:35
1 Science

La frontière entre la démonstration robotique et le spectacle sportif devient de plus en plus ténue. À San Francisco,...

fervo-geothermal

Fervo Energy met en service la première centrale géothermique à grande échelle

2 Oct. 2026 • 12:05
0 Energie

Fervo Energy vient de franchir une étape majeure pour la géothermie de nouvelle génération. Son site de Cape Station, dans...

Figure Robot 02

Figure fait fondre ses robots F.02 dans de l’acier liquide… sous le regard du Terminator

2 Oct. 2026 • 10:44
0 Science

Figure AI a choisi une méthode pour le moins spectaculaire afin de mettre à la retraite ses robots humanoïdes F.02. Plutôt que de...

ChatGPT Essayage Virtuel Vetements

ChatGPT propose maintenant d’essayer virtuellement des vêtements

2 Oct. 2026 • 9:29
4 Internet

OpenAI déploie une fonction d’essayage virtuel qui permet à ChatGPT de montrer des vêtements et accessoires directement sur une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro Max et problème réseau : AT&T assure qu’iOS 27.0.1 corrige le bug

iPhone 18 Pro Max et problème réseau : AT&T assure qu’iOS 27.0.1 corrige le bug

2 Oct. 2026 • 15:42

image de l'article Apple Arcade accueille cinq nouveaux jeux, dont Terraria+ et Maison de Pusheen

Apple Arcade accueille cinq nouveaux jeux, dont Terraria+ et Maison de Pusheen

2 Oct. 2026 • 13:57

image de l'article Shot on… iPhone Duo : Apple mise sur de vrais photographes pour démontrer les capacités du Duo

Shot on… iPhone Duo : Apple mise sur de vrais photographes pour démontrer les capacités du Duo

2 Oct. 2026 • 12:30

image de l'article Europe : Apple figure parmi les entreprises qui dépensent le plus en lobbying

Europe : Apple figure parmi les entreprises qui dépensent le plus en lobbying

2 Oct. 2026 • 11:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site