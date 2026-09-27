Professeur Layton : 14 minutes de gameplay dévoilent la démo du Tokyo Game Show

LEVEL-5 a publié l’intégralité de la démo présentée au Tokyo Game Show 2026 pour Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur. Cette séquence de 14 minutes ne change ni la date ni les plateformes du jeu, déjà annoncées, mais elle offre la démonstration la plus continue de cette nouvelle enquête : les retrouvailles de Layton et Luke, l’arrivée chez l’inventeur Eggmuffin et les énigmes conçues pour cette étape de l’aventure.

Une démonstration complète, sans montage de bande-annonce

La vidéo officielle suit le parcours proposé sur le stand de LEVEL-5 au salon japonais. Elle montre le rythme réel du jeu, avec ses dialogues, ses déplacements et ses passages de réflexion, là où les bandes-annonces précédentes enchaînaient surtout de courts extraits. L’éditeur ne présente donc pas un nouveau mode ou une mécanique surprise : la nouveauté est le playthrough complet de la démo publique, mis en ligne après le salon.

Cette portion met en scène la rencontre de Layton et Luke avec Eggmuffin Sonder, l’inventeur qui a contribué au développement spectaculaire de Steam Bison. La ville américaine repose sur une technologie à vapeur suffisamment avancée pour avoir dépassé Londres. Un incident mystérieux doit entraîner le professeur et son ancien assistant dans une nouvelle enquête, un an après les événements de Professeur Layton et le Destin perdu.

Le duo se reforme dans une situation différente de celle des épisodes Nintendo DS. Luke vit désormais aux États-Unis avec sa famille et s’est déjà bâti une petite réputation locale en résolvant les problèmes du quotidien. Layton arrive, lui, dans une cité où l’industrie et les inventions semblent aussi importantes que les suspects. La démo utilise directement ce décor pour installer Eggmuffin et faire travailler les joueurs sur de nouvelles énigmes.

Les casse-têtes ont été développés avec QuizKnock, collectif japonais spécialisé dans les quiz et la vulgarisation. C’est un changement important pour une série longtemps associée au concepteur Akira Tago. La vidéo permet surtout d’observer comment ces énigmes s’insèrent dans les conversations et l’exploration, sans les isoler dans une compilation promotionnelle.

LEVEL-5 a publié la séquence sur sa chaîne officielle. Elle peut donc servir de référence directe pour juger l’animation, les transitions et le temps consacré aux échanges, même si elle reste limitée à une version de démonstration préparée pour un salon.

Un retour attendu sur quatre plateformes

La sortie reste fixée au 10 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC via Steam. Le français fait partie des langues annoncées. Le prix international n’a pas encore été communiqué par LEVEL-5, tandis que le site japonais affiche 7 920 yens : il serait donc prématuré d’en déduire un tarif européen.

L’arrivée sur PS5 et PC élargit nettement la portée de cet épisode. La série principale s’est construite sur les consoles portables de Nintendo, avec une interface pensée autour des énigmes, de l’observation et du stylet. Le passage à des écrans de salon et à plusieurs types de commandes impose de préserver cette lisibilité sans transformer l’aventure en simple succession de dialogues. La démo donne un premier aperçu cohérent, mais ne dit encore rien de la densité des énigmes sur l’ensemble du jeu.

Ce que la vidéo ne permet pas encore de juger

Quatorze minutes restent une fenêtre très étroite pour une aventure narrative. LEVEL-5 contrôle le point de départ, les personnages rencontrés et les casse-têtes sélectionnés ; la vidéo ne permet donc pas d’évaluer la difficulté à long terme, la variété des environnements ou la place des activités secondaires. Elle ne précise pas non plus si les versions Switch, Switch 2, PS5 et PC proposeront exactement les mêmes performances et options d’affichage.

Le matériau publié confirme néanmoins une chose concrète : le jeu dispose d’une démo jouable structurée, localisée dans plusieurs langues et suffisamment avancée pour être montrée sans coupe pendant près d’un quart d’heure. Après plusieurs années d’attente et un report depuis 2025, c’est une indication plus utile qu’un nouveau montage de quelques secondes.