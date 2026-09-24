Una Watch : la montre GPS réparable et open source passe à 199 $

La jeune marque Una ramène sa montre GPS sportive à 199 dollars et mise sur une conception réparable, modulaire et open source. La batterie, le boîtier et les cartes électroniques sont accessibles avec des outils courants, tandis que les fichiers mécaniques et le kit de développement doivent permettre aux utilisateurs de créer des pièces et des applications.

Une montre que son propriétaire peut ouvrir

Una affirme que chaque composant peut être atteint avec un outil standard. La batterie de 280 mAh est remplaçable et se recharge en USB-C, deux choix inhabituels dans une catégorie où les boîtiers sont souvent collés et les connecteurs propriétaires. La marque annonce jusqu’à dix jours d’autonomie, une estimation qui devra être confrontée à l’usage du GPS et au suivi continu du rythme cardiaque.

Le caractère ouvert ne s’arrête pas au logiciel. Una publie le boîtier, les cartes électroniques et le SDK, afin que des développeurs puissent fabriquer des accessoires ou modifier la montre. Un exemple présenté consiste à imprimer en 3D un support transformant le module en compteur de vélo. Le code et la documentation permettront également de concevoir des cadrans et des applications indépendantes.

Cette approche rejoint la pression croissante en faveur de produits plus durables. Nous avons détaillé les futures exigences européennes sur les batteries amovibles, même si l’application exacte de ces règles varie selon la catégorie et la conception du produit.

Un équipement sportif complet, avec une limite d’étanchéité

La montre utilise un écran LCD MIP de 1,2 pouce. Cette technologie réfléchissante reste lisible en extérieur et consomme peu lorsque l’image change rarement. Le choix privilégie l’autonomie et la visibilité au soleil plutôt que les couleurs saturées d’une dalle OLED.

Le positionnement sportif repose sur un GPS double fréquence, un capteur de fréquence cardiaque fonctionnant en continu, un altimètre barométrique, un accéléromètre et un gyroscope sur six axes, ainsi qu’un magnétomètre sur trois axes. Cet ensemble doit enregistrer les parcours, l’altitude et les mouvements sans dépendre en permanence du téléphone.

La principale restriction matérielle est la certification IPX5. Elle protège contre les éclaboussures, la pluie et la douche, mais ne permet pas de considérer la montre comme adaptée à la natation ou à l’immersion. Cette limite la place en retrait de nombreuses montres de sport étanches à 5 ATM, malgré son GPS et ses outils d’entraînement.

Un prix réduit, mais un projet encore à confirmer

Le tarif annoncé de 199 dollars est inférieur aux 350 dollars proposés pendant la campagne Kickstarter. Una vise ainsi le segment des montres de course abordables, tout en promettant une ouverture comparable à celle de Pebble. La marque encourage même l’utilisation d’assistants de programmation pour lire sa documentation et générer une première application, mais le contrôle et le débogage du code restent à la charge du développeur.

Le prix ne suffit pas à garantir la pérennité de la plateforme. La disponibilité des pièces détachées, la durée de maintien du dépôt de code et la qualité de l’application mobile seront déterminantes pour exploiter réellement la réparabilité annoncée.

Una ouvre les commandes à 199 dollars sur son site, sans communiquer pour l’instant de tarif local en euros, de calendrier détaillé par pays ni de date ferme pour toutes les livraisons. La marque indique seulement que les caractéristiques finales et la disponibilité pourront varier selon les marchés.