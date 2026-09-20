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BYD rappelle 183 211 voitures pour un défaut de pédale de frein

4 min.
20 Sep. 2026 • 13:41
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BYD rappelle immédiatement 183 211 voitures en Chine à cause d’une pièce du mécanisme de pédale de frein susceptible de se fissurer ou de se détacher avec le temps. Le défaut peut maintenir les feux stop allumés alors que le conducteur ne freine pas, une situation capable d’induire les autres usagers en erreur.

BYD TANG 2024

Les familles Qin et Tang produites de 2014 à 2022

Le rappel concerne des modèles des séries Qin et Tang fabriqués entre 2014 et 2022. L’autorité chinoise de régulation des marchés n’a pas détaillé dans son annonce le nombre d’incidents signalés ni ventilé les véhicules par année ou par version. Le périmètre communiqué atteint précisément 183 211 unités, ce qui en fait une opération importante pour le constructeur.

La pièce incriminée est un tampon de butée associé à la pédale de frein. Sur certains lots, ce composant peut se dégrader, se fissurer puis se détacher. Le problème ne signifie pas que le freinage disparaît : le risque décrit concerne le signal envoyé aux feux stop. Ceux-ci peuvent rester allumés lorsque la pédale est relâchée, empêchant les véhicules qui suivent de distinguer un ralentissement réel.

Un feu stop constamment allumé paraît moins spectaculaire qu’une perte de freinage, mais il supprime une information essentielle dans la circulation. Le conducteur situé derrière peut réagir trop tard lorsque la voiture ralentit effectivement, notamment de nuit, sous la pluie ou dans un trafic dense. L’autorité retient donc un risque de sécurité routière justifiant une intervention gratuite.

Schéma d'une butée de pédale de frein fissurée qui maintient les feux stop allumés

Une réparation gratuite chez les concessionnaires

BYD prévoit de remplacer le composant défectueux sans frais dans son réseau agréé. Le constructeur n’a pas annoncé une correction logicielle à distance, ce qui est logique pour une pièce mécanique soumise à l’usure. Les propriétaires concernés devront faire contrôler leur véhicule et recevoir la nouvelle butée lors d’un rendez-vous en atelier.

L’annonce réglementaire vise le marché chinois. Aucun élément publié ne signale à ce stade que des voitures vendues en France sont incluses dans cette campagne. Les noms Qin et Tang couvrent par ailleurs plusieurs générations et configurations selon les années et les pays ; la période de fabrication ne permet donc pas, à elle seule, de déterminer si un véhicule particulier est concerné.

Le rappel intervient alors que BYD a fortement développé ses volumes et sa présence internationale. Cette croissance augmente mécaniquement l’ampleur potentielle des campagnes lorsqu’un composant commun a été utilisé pendant plusieurs années. Elle place aussi la gestion après-vente sous observation, après d’autres événements industriels concernant la marque, dont l’important incendie survenu sur un site de BYD.

Nio rappelle aussi 686 Firefly

La même communication du régulateur chinois mentionne une opération distincte chez Nio. Le constructeur rappelle 686 voitures électriques commercialisées sous la marque Firefly en raison d’un défaut de fabrication sur un composant du système de direction. Dans les cas les plus graves, le problème peut entraîner une perte de l’assistance électrique.

Nio doit inspecter le faisceau concerné et le remplacer gratuitement lorsqu’il est défectueux. Les deux dossiers n’ont pas la même origine : BYD intervient sur la signalisation liée à la pédale de frein, tandis que Nio traite une possible perte d’assistance de direction. Leur publication simultanée illustre le rôle du régulateur dans le suivi de composants très différents sur les voitures électriques.

Pour les propriétaires de Qin ou Tang en Chine, l’étape utile consiste à vérifier le numéro d’identification du véhicule auprès du réseau BYD, plutôt que de se fier uniquement au nom du modèle. Le constructeur n’a pas précisé combien de temps prendra le remplacement ni le calendrier nécessaire pour traiter l’ensemble des 183 211 voitures.

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