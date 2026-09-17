TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones L’opérateur Syma Mobile écope d’une amende de 1,1 million d’euros pour le démarchage téléphonique
Smartphones

L’opérateur Syma Mobile écope d’une amende de 1,1 million d’euros pour le démarchage téléphonique

3 min.
17 Sep. 2026 • 20:52
1

Syma Mobile vient de recevoir une amende de 1,1 million d’euros pour plusieurs manquements aux règles du démarchage téléphonique. La Répression des fraudes (DGCCRF) reproche notamment à l’opérateur virtuel (MVNO) appartenant à SFR d’avoir appelé des consommateurs inscrits sur Bloctel et d’avoir dépassé la limite de quatre sollicitations en 30 jours.

Syma Mobile Logo

Une enquête menée par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Paris a ciblé Syma Mobile. L’administration a identifié trois manquements au Code de la consommation lors de ses investigations :

  • Absence de saisine mensuelle de l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL) aux fins de s’assurer de la conformité des fichiers de prospection commerciale avec cette liste
  • Démarchage téléphonique de consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL)
  • Démarchage de consommateurs plus de 4 fois au cours d’une période de 30 jours calendaires

La sanction intervient toutefois dans un contexte réglementaire qui vient de changer. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique nécessite (en principe) le consentement préalable du consommateur, tandis que le dispositif Bloctel a cessé de fonctionner. Le consentement doit être libre, spécifique, clair, univoque et révocable, et le professionnel doit pouvoir en conserver la preuve pendant au moins trois ans.

Une sanction après le changement du démarchage téléphonique

La direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris a fixé le montant total de l’amende à 1 101 228 euros. La DGCCRF précise que les faits sanctionnés concernent les règles qui encadraient le démarchage téléphonique avant l’entrée en vigueur du nouveau régime le 11 août.

La nouvelle réglementation modifie désormais fortement les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent contacter leurs clients potentiels. Un professionnel doit obtenir leur accord avant de lancer une prospection téléphonique et doit mettre immédiatement fin à l’appel si le consommateur refuse de poursuivre la conversation.

Pour Syma Mobile, l’amende intervient alors que l’opérateur virtuel appartient à Altice, maison-mère de SFR. D’ailleurs, Syma Mobile basculera chez Orange après le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Mistral Firefox Logos

Mozilla choisit l’IA française Mistral pour l’inclure dans Firefox

17 Sep. 2026 • 20:05
0 Logiciels

Mozilla intègre les modèles IA de la société française Mistral à Smart Window, le nouvel assistant de navigation...

PS5 Portable

PS5 portable : Sony préparerait une véritable console nomade capable de faire tourner ses jeux en local

17 Sep. 2026 • 19:18
0 Jeux vidéo

Sony pourrait bientôt renouer avec les consoles portables traditionnelles. Une nouvelle fuite publiée par GameGPU détaille le Project...

Lucid robotaxis

Robotaxis : Lucid et Bolt annoncent 25 000 voitures autonomes pour l’Europe

17 Sep. 2026 • 19:05
0 Matériel

Le marché européen des robotaxis attire un nouveau partenariat d’envergure. Le constructeur américain Lucid et la plateforme de...

Resident Evil 9 - Requiem

Denuvo poursuit voices38 qui pirate les jeux en contournant les DRM

17 Sep. 2026 • 18:34
0 Jeux vidéo

Denuvo poursuit en justice le hacker voices38 qui a contourné son système anti-piratage (DRM) sur de nombreux jeux vidéo, ce qui a...

Razer Tartarus Pro 2

Razer Tartarus V2 Pro : le clavier gaming à une main revient avec des touches optiques analogiques

17 Sep. 2026 • 18:25
0 Matériel

Razer modernise son célèbre pavé de jeu avec le Tartarus V2 Pro, un périphérique conçu pour remplacer une partie...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’Apple TV 4K est de retour chez Free avec un prix en hausse

L’Apple TV 4K est de retour chez Free avec un prix en hausse

17 Sep. 2026 • 20:31

image de l'article Apple Music va afficher un compte à rebours pour les albums à venir

Apple Music va afficher un compte à rebours pour les albums à venir

17 Sep. 2026 • 19:51

image de l'article iPhone 18 Pro Max : un test confirme la recharge bien plus rapide

iPhone 18 Pro Max : un test confirme la recharge bien plus rapide

17 Sep. 2026 • 19:05

image de l'article L’iPhone 18 Pro va servir à filmer un match de baseball

L’iPhone 18 Pro va servir à filmer un match de baseball

17 Sep. 2026 • 17:53

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site