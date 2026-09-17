Silent Hill : Townfall détaille son horreur à la première personne sur PS5

Silent Hill: Townfall sera le premier jeu complet de la série entièrement présenté à la première personne, avec une sortie PS5 annoncée pour le 25 septembre. Konami et le studio Screen Burn Interactive viennent surtout de détailler la manière dont le son en trois dimensions, l’éclairage et la manette DualSense doivent installer une horreur fondée sur la tension plutôt que sur l’accumulation de sursauts.

Le joueur incarnera Simon, échoué sur les côtes de St. Amelia avec pour seule consigne de remettre les choses en ordre. Cette île écossaise n’est pas une ruine abandonnée depuis des décennies : ses rues portent les traces d’un traumatisme récent, et le décor doit faire comprendre la communauté qui y vivait avant que l’histoire ne bascule.

Un écran portable remplace la radio

Townfall abandonne la radio emblématique de Silent Hill au profit d’un appareil appelé CRTV. Simon le tient dans une main pour repérer les créatures, trouver des indices et résoudre des énigmes. Le champ de vision resserré de la caméra subjective doit rendre cet outil plus important, puisqu’il devient impossible de surveiller facilement ce qui se trouve derrière le personnage.

Screen Burn mise donc fortement sur le son. Des systèmes audio en trois dimensions doivent indiquer la profondeur et la direction des bruits, même lorsque leur origine reste hors champ. Byron Bullock supervise cette partie, tandis que Pilotpriest compose la musique. L’objectif annoncé est d’entretenir l’incertitude et de moduler la tension en fonction du rythme d’exploration du joueur.

Le récit ne sera pas livré uniquement par des scènes cinématiques. Les puzzles, les objets et les détails environnementaux doivent reconstituer progressivement le passé de St. Amelia. Konami évoque aussi une histoire sociale centrée sur les rapports entre l’individu, l’entreprise et la collectivité, sans préciser encore la nature du conflit qui lie Simon aux personnages nommés Zoe et Richard.

La PS5 utilisée pour le son, la lumière et les vibrations

Sur PS5, l’éclairage calculé par ray tracing doit modifier les intérieurs lorsque le joueur déplace sa lampe torche, croise une alarme ou passe du brouillard bleu-gris à l’Otherworld rouge. La présentation ne donne ni définition d’image, ni fréquence d’affichage, ni liste des modes graphiques. Elle décrit une intention visuelle, pas encore un bilan technique mesuré.

La DualSense transmettra par ses vibrations le poids d’un coup, la détonation d’une arme ou les pas lourds d’un ennemi proche. Les gâchettes adaptatives différencieront les armes, et les contrôles par mouvements pourront servir à régler le CRTV ou à ajuster la visée. Ces fonctions resteront personnalisables dans les options, ce qui évite de les imposer aux joueurs qui préfèrent une commande classique.

Le passage à la première personne change sensiblement la grammaire d’une série surtout associée à la caméra externe. Il rapproche Townfall d’une expérience où l’information est volontairement limitée : le CRTV occupe une partie de l’écran, le son prévient d’un danger invisible et la vibration complète ce que l’image ne montre pas.

Une date PS5 claire, mais un calendrier multiplateforme confus

Le billet officiel PlayStation fixe la sortie PS5 au 25 septembre. La page Steam française affiche pour sa part une disponibilité au 23 septembre et un prix de 49,99 euros. En l’absence d’explication de Konami sur cet écart, mieux vaut considérer les dates comme propres aux plateformes ou aux territoires plutôt que d’annoncer un lancement mondial uniforme.

Le jeu est présenté comme une aventure complète et autonome, pas comme l’expérience courte initialement imaginée par une partie du public lors de son annonce. Il arrivera également sur PC. Les informations du jour concernent cependant spécifiquement la version PS5 et ne permettent pas de confirmer que le ray tracing, les contrôles gestuels ou toutes les options audio seront identiques ailleurs.