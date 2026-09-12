Roblox prépare des jeux autonomes, dans le navigateur et hors ligne

Roblox prépare une transformation importante de son modèle : les créateurs pourront distribuer leurs jeux sous forme d’applications autonomes sur mobile, PC et consoles, tandis que les joueurs accéderont à certaines expériences directement dans Chrome avant la fin de 2026 et pourront jouer hors ligne à partir de 2027.

Des jeux Roblox en dehors de l’application Roblox

Présentée pendant la Roblox Developers Conference, l’initiative « Roblox Everywhere » doit permettre à un studio de publier une expérience comme une application séparée. Roblox continuera de fournir le moteur, l’infrastructure en ligne et les services techniques, mais le joueur ne sera plus systématiquement obligé de commencer son parcours dans l’application principale de la plateforme.

Le changement concerne aussi le Web. D’ici à la fin de l’année, un lien partagé dans une recherche, une vidéo, un e-mail ou un réseau social pourra ouvrir la page d’une expérience dans Chrome et lancer immédiatement le jeu, sans téléchargement ni installation. D’autres navigateurs suivront, sans calendrier plus précis. Cette réduction des étapes peut compter fortement sur mobile et sur les ordinateurs où l’utilisateur ne possède pas les droits nécessaires pour installer un logiciel.

Le troisième volet est le mode hors connexion. Les développeurs pourront associer une campagne solo utilisable sans réseau à leur mode multijoueur en ligne. Roblox vise une disponibilité générale à la mi-2027, avec un accès anticipé auparavant. Le studio devra cependant concevoir explicitement cette partie autonome : une expérience dépendant d’un serveur ou de joueurs connectés ne deviendra pas jouable hors ligne par magie.

Roblox ajoute en parallèle des outils adaptés à des genres moins associés à la plateforme. Une caméra orthographique, l’importation directe de planches de sprites et des conteneurs d’images animées faciliteront la création de jeux en 2D et de puzzles. Les expériences multijoueurs asynchrones recevront également des notifications lorsqu’un tour attend le joueur, d’abord en bêta dans Roblox Studio en octobre puis en version finale avant la fin de l’année.

La communication entre parties évolue elle aussi. Un onglet de discussion entre amis suivra les joueurs d’un jeu à l’autre, la saisie vocale est disponible et des phrases rapides prévalidées pourront être intégrées par les créateurs. Ce dernier mécanisme vise à offrir une coordination élémentaire aux publics jeunes tout en limitant les messages libres difficiles à modérer.

Création assistée et découverte sous surveillance

La conférence ne s’est pas limitée à la distribution. Build, l’outil qui fabrique et publie une petite expérience à partir d’instructions écrites, s’étend à la Serbie et à Singapour après son lancement en Nouvelle-Zélande. Roblox affirme qu’environ 9 000 jeux ont déjà été publiés avec cette fonction et que 71 % de leurs auteurs n’avaient jamais utilisé Roblox Studio. Ces chiffres proviennent de l’entreprise et ne constituent pas une mesure indépendante de la qualité des créations.

Un générateur de scènes prévu plus tard cette année acceptera une consigne et une image de référence afin de produire un environnement fonctionnel ensuite modifiable dans Studio. Des personnages non joueurs pourront également tester automatiquement une partie. Même si ces fonctions reposent sur l’intelligence artificielle, l’annonce principale porte surtout sur l’accès aux jeux et leur distribution au-delà de l’application Roblox.

La plateforme ajuste aussi son système de recommandation selon l’âge et la fidélité des joueurs sur une période pouvant dépasser 28 jours. Ce point sera suivi de près : la Commission européenne a placé Roblox sous une surveillance renforcée au titre du DSA, notamment en raison de son audience et de ses risques systémiques. L’entreprise devra concilier une découverte plus efficace avec la protection des mineurs, alors qu’elle impose déjà une vérification d’âge à certains jeunes utilisateurs.

Les échéances restent échelonnées : le lancement dans Chrome est annoncé avant fin 2026, les notifications de tours en octobre, le jeu hors ligne à la mi-2027 et la carte liée au nouveau portefeuille des créateurs courant 2027. Roblox précise que plusieurs fonctions varieront selon l’âge et la région, sans publier encore la liste complète des pays servis au démarrage.