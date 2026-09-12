TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Roblox prépare des jeux autonomes, dans le navigateur et hors ligne
Jeux vidéo

Roblox prépare des jeux autonomes, dans le navigateur et hors ligne

4 min.
12 Sep. 2026 • 10:44
0

Roblox prépare une transformation importante de son modèle : les créateurs pourront distribuer leurs jeux sous forme d’applications autonomes sur mobile, PC et consoles, tandis que les joueurs accéderont à certaines expériences directement dans Chrome avant la fin de 2026 et pourront jouer hors ligne à partir de 2027.

Un même univers de jeu se déploie vers un navigateur, une console, un mobile et un mode hors ligne.

Des jeux Roblox en dehors de l’application Roblox

Présentée pendant la Roblox Developers Conference, l’initiative « Roblox Everywhere » doit permettre à un studio de publier une expérience comme une application séparée. Roblox continuera de fournir le moteur, l’infrastructure en ligne et les services techniques, mais le joueur ne sera plus systématiquement obligé de commencer son parcours dans l’application principale de la plateforme.

Le changement concerne aussi le Web. D’ici à la fin de l’année, un lien partagé dans une recherche, une vidéo, un e-mail ou un réseau social pourra ouvrir la page d’une expérience dans Chrome et lancer immédiatement le jeu, sans téléchargement ni installation. D’autres navigateurs suivront, sans calendrier plus précis. Cette réduction des étapes peut compter fortement sur mobile et sur les ordinateurs où l’utilisateur ne possède pas les droits nécessaires pour installer un logiciel.

Le troisième volet est le mode hors connexion. Les développeurs pourront associer une campagne solo utilisable sans réseau à leur mode multijoueur en ligne. Roblox vise une disponibilité générale à la mi-2027, avec un accès anticipé auparavant. Le studio devra cependant concevoir explicitement cette partie autonome : une expérience dépendant d’un serveur ou de joueurs connectés ne deviendra pas jouable hors ligne par magie.

Roblox ajoute en parallèle des outils adaptés à des genres moins associés à la plateforme. Une caméra orthographique, l’importation directe de planches de sprites et des conteneurs d’images animées faciliteront la création de jeux en 2D et de puzzles. Les expériences multijoueurs asynchrones recevront également des notifications lorsqu’un tour attend le joueur, d’abord en bêta dans Roblox Studio en octobre puis en version finale avant la fin de l’année.

La communication entre parties évolue elle aussi. Un onglet de discussion entre amis suivra les joueurs d’un jeu à l’autre, la saisie vocale est disponible et des phrases rapides prévalidées pourront être intégrées par les créateurs. Ce dernier mécanisme vise à offrir une coordination élémentaire aux publics jeunes tout en limitant les messages libres difficiles à modérer.

Création assistée et découverte sous surveillance

La conférence ne s’est pas limitée à la distribution. Build, l’outil qui fabrique et publie une petite expérience à partir d’instructions écrites, s’étend à la Serbie et à Singapour après son lancement en Nouvelle-Zélande. Roblox affirme qu’environ 9 000 jeux ont déjà été publiés avec cette fonction et que 71 % de leurs auteurs n’avaient jamais utilisé Roblox Studio. Ces chiffres proviennent de l’entreprise et ne constituent pas une mesure indépendante de la qualité des créations.

Un générateur de scènes prévu plus tard cette année acceptera une consigne et une image de référence afin de produire un environnement fonctionnel ensuite modifiable dans Studio. Des personnages non joueurs pourront également tester automatiquement une partie. Même si ces fonctions reposent sur l’intelligence artificielle, l’annonce principale porte surtout sur l’accès aux jeux et leur distribution au-delà de l’application Roblox.

La plateforme ajuste aussi son système de recommandation selon l’âge et la fidélité des joueurs sur une période pouvant dépasser 28 jours. Ce point sera suivi de près : la Commission européenne a placé Roblox sous une surveillance renforcée au titre du DSA, notamment en raison de son audience et de ses risques systémiques. L’entreprise devra concilier une découverte plus efficace avec la protection des mineurs, alors qu’elle impose déjà une vérification d’âge à certains jeunes utilisateurs.

Les échéances restent échelonnées : le lancement dans Chrome est annoncé avant fin 2026, les notifications de tours en octobre, le jeu hors ligne à la mi-2027 et la carte liée au nouveau portefeuille des créateurs courant 2027. Roblox précise que plusieurs fonctions varieront selon l’âge et la région, sans publier encore la liste complète des pays servis au démarrage.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Des alertes de sécurité issues de plusieurs produits numériques convergent vers un guichet européen unique.

Le Cyber Resilience Act impose désormais de signaler les failles exploitées sous 24 heures

12 Sep. 2026 • 11:05
0 Internet

Depuis le 11 septembre, les fabricants de produits connectés et de logiciels vendus dans l’Union européenne doivent signaler...

Robot barres suspendues

Un robot humanoïde apprend à franchir des barres suspendues grâce au LiDAR et à l’IA

11 Sep. 2026 • 20:30
0 Science

Les robots humanoïdes gagnent encore en agilité. Des chercheurs de l’ETH Zurich ont développé un système de...

ChatGPT Logo

OpenAI suspend les abonnements à ChatGPT Pro face à la demande pour Astra

11 Sep. 2026 • 20:18
0 Internet

OpenAI a décidé de suspendre temporairement les nouvelles souscriptions à son forfait ChatGPT Pro à 229 euros par mois (la...

PlayStation 5 PS5 Disque Jeu Jeux vidéo

PlayStation traverse une zone de turbulences et sa stratégie devient difficile à décrypter

11 Sep. 2026 • 19:41
7
Meta AI Logo

Meta modifie les suggestions de son IA après des questions intrusives

11 Sep. 2026 • 19:24
0 Internet

Meta annonce modifier les suggestions de son intelligence artificielle Meta AI après qu’une utilisatrice a reçu une question sur...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont disponibles en précommandes

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont disponibles en précommandes

12 Sep. 2026 • 14:06

image de l'article Analyse : avec l’iPhone Duo, Apple doit prouver que le pliable est un usage, pas un luxe

Analyse : avec l’iPhone Duo, Apple doit prouver que le pliable est un usage, pas un luxe

12 Sep. 2026 • 12:12

image de l'article Apple reporte la sortie de deux fonctions d’iOS 27

Apple reporte la sortie de deux fonctions d’iOS 27

12 Sep. 2026 • 8:00

image de l'article Le patron d’Apple justifie le prix élevé de l’iPhone Duo

Le patron d’Apple justifie le prix élevé de l’iPhone Duo

11 Sep. 2026 • 20:57

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site