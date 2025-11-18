TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Roblox impose la vérification d’âge aux enfants dès 9 ans
Actualité Windows, macOS et Linux

Roblox impose la vérification d’âge aux enfants dès 9 ans

18 Nov. 2025 • 15:35
0

Roblox, une plateforme de divertissement désormais incontournable, vient de déployer une nouvelle politique de vérification d’âge… qui ne fait pas l’unanimité : les utilisateurs dès l’âge de 9 ans devront désormais enregistrer une vidéo-selfie pour confirmer leur âge. Une mesure présentée comme indispensable pour renforcer la sécurité de la plateforme, mais qui soulève de graves questions de confidentialité.

Annoncée plus tôt cette année, cette initiative vise à encadrer davantage les interactions entre adultes et mineurs dans le chat. Roblox explique s’appuyer sur « une combinaison de technologie d’estimation d’âge par le visage, de vérification via pièce d’identité et de consentement parental vérifié ». Selon la plateforme, ce processus offrirait « une mesure plus précise de l’âge d’un utilisateur que de simplement se fier à ce que quelqu’un tape lors de la création d’un compte ».

Un déploiement mondial progressif… et une grosse polémique

La plupart des enfants ne disposant pas de documents officiels, c’est donc la vidéo-selfie qui servira de référence pour l’évaluation. Une fois l’âge confirmé, Roblox classera chaque joueur dans l’un des six groupes d’âge, allant de « 9 ans et moins » à « 21 ans et plus ». Les communications en jeu seront alors limitées en fonction de cette segmentation, pour empêcher les discussions entre adultes et jeunes mineurs (lorsque ces derniers ne se connaissent pas dans la vie réelle). Le dispositif est d’abord mis en place en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, avant d’être généralisé dans le monde entier début 2026.

Roblox Logo

Vers un rôle accru des magasins d’applications ?

Ce durcissement des règles de vérification n’est pas vraiment une surprise en soi : les développeurs subissent une pression croissante pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Mais pour certains experts, cette multiplication de systèmes privés constitue un risque majeur pour la vie privée.

Plutôt que de laisser chaque éditeur collecter photos et vidéos, certains plaident pour qu’Apple et Google deviennent les garants officiels de la vérification d’âge, ce qui permettrait de mettre en place un système de validation unique et universel. Plusieurs États américains envisagent d’ailleurs de légiférer en ce sens.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Roblox Logo Internet

Roblox : bientôt des labels de classes d’âge ESRB pour mieux protéger les enfants

Roblox contrôle mineurs 1 Internet

Roblox annonce des mesures de sécurité et confidentialité pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans

Enfant Xbox Jeux vidéo

Après le Royaume-uni, Xbox va étendre son système de vérification de l’âge à de nouveaux pays

Ecoles Adolescents Enfants Portables Smartphones Mobiles / Tablettes

L’Utah est le premier État américain à légiférer sur un système de vérification d’âge pour les boutiques d’applications

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Logo

Orange annonce son offre de SMS par satellite

18 Nov. 2025 • 16:23
0 Mobiles / Tablettes

Orange a dévoilé une nouveauté pour tous ceux qui se sont un jour retrouvés sans réseau : Message Satellite. Ce nouveau...

Panne Internet Fastly Erreur 503

Cloudflare en panne, plusieurs sites et services Internet sont hors service

18 Nov. 2025 • 14:10
0 Internet

Cloudflare fait l’objet d’une nouvelle panne, ce qui se traduit par l’impossibilité d’accéder à de nombreux...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Avatar 3: de Feu et de Cendres : le trailer final montre de nouvelles images inédites

18 Nov. 2025 • 13:15
0 Geekeries

Avatar 3: de Feu et de Cendres, troisième volet de la saga initiée par James Cameron (Titanic, Aliens), se montre une fois encore via un...

Mastodon

Mastodon : Eugen Rochko quitte son poste de CEO au profit d’un modèle à but non lucratif

18 Nov. 2025 • 12:00
0 Internet

Eugen Rochko, le fondateur de Mastodon, vient d’annoncer qu’il abandonnait son poste de CEO dans le cadre de la transformation de la...

Kumma toy AI

Un ours en peluche dopé à l’IA déraille : OpenAI retire la fonction ChatGPT et les ventes sont suspendues

18 Nov. 2025 • 10:43
0 Logiciels

L’essor des jouets intelligents vient de connaît son premier gros revers :  Un ours en peluche interactif conçu par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Orange annonce son offre de SMS par satellite

Orange annonce son offre de SMS par satellite

18 Nov. 2025 • 16:24

image de l'article Apple dévoile les podcasts les plus populaires de 2025

Apple dévoile les podcasts les plus populaires de 2025

18 Nov. 2025 • 15:33

image de l'article iPhone 17 : Apple signe un mois d’octobre record sur le marché chinois

iPhone 17 : Apple signe un mois d’octobre record sur le marché chinois

18 Nov. 2025 • 13:15

image de l'article Ventes d’iPhone : Apple tire son épingle du jeu en Europe malgré un marché atone

Ventes d’iPhone : Apple tire son épingle du jeu en Europe malgré un marché atone

18 Nov. 2025 • 11:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site