Roblox impose la vérification d’âge aux enfants dès 9 ans

Roblox, une plateforme de divertissement désormais incontournable, vient de déployer une nouvelle politique de vérification d’âge… qui ne fait pas l’unanimité : les utilisateurs dès l’âge de 9 ans devront désormais enregistrer une vidéo-selfie pour confirmer leur âge. Une mesure présentée comme indispensable pour renforcer la sécurité de la plateforme, mais qui soulève de graves questions de confidentialité.

Annoncée plus tôt cette année, cette initiative vise à encadrer davantage les interactions entre adultes et mineurs dans le chat. Roblox explique s’appuyer sur « une combinaison de technologie d’estimation d’âge par le visage, de vérification via pièce d’identité et de consentement parental vérifié ». Selon la plateforme, ce processus offrirait « une mesure plus précise de l’âge d’un utilisateur que de simplement se fier à ce que quelqu’un tape lors de la création d’un compte ».

Un déploiement mondial progressif… et une grosse polémique

La plupart des enfants ne disposant pas de documents officiels, c’est donc la vidéo-selfie qui servira de référence pour l’évaluation. Une fois l’âge confirmé, Roblox classera chaque joueur dans l’un des six groupes d’âge, allant de « 9 ans et moins » à « 21 ans et plus ». Les communications en jeu seront alors limitées en fonction de cette segmentation, pour empêcher les discussions entre adultes et jeunes mineurs (lorsque ces derniers ne se connaissent pas dans la vie réelle). Le dispositif est d’abord mis en place en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, avant d’être généralisé dans le monde entier début 2026.

Vers un rôle accru des magasins d’applications ?

Ce durcissement des règles de vérification n’est pas vraiment une surprise en soi : les développeurs subissent une pression croissante pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Mais pour certains experts, cette multiplication de systèmes privés constitue un risque majeur pour la vie privée.

Plutôt que de laisser chaque éditeur collecter photos et vidéos, certains plaident pour qu’Apple et Google deviennent les garants officiels de la vérification d’âge, ce qui permettrait de mettre en place un système de validation unique et universel. Plusieurs États américains envisagent d’ailleurs de légiférer en ce sens.