Roblox : bientôt des labels de classes d’âge ESRB pour mieux protéger les enfants

C’est dans l’air du temps : les expériences proposées dans le métavers Roblox recevront bientôt des labels de classes d’âge officielles ESRB, grâce à un nouveau partenariat avec la International Age Rating Coalition (IARC). Actuellement, la plateforme se contente d’étiquettes internes indiquant la maturité du contenu, un dispositif qui n’avait pas empêché nombre d’abus plus ou moins graves, certains impliquant des mineurs. Désormais, les utilisateurs verront s’afficher des labels de catégorie d’âge reconnus internationalement, offrant ainsi aux familles une meilleure visibilité sur le contenu des expériences/univers proposés sur la plateforme.

Parallèlement à ce déploiement progressif de labels, Roblox prévoit de rendre obligatoire une estimation de l’âge pour tout utilisateur accédant aux fonctions de communication. Ce dispositif s’appuiera sur un mix de technologies allant de la reconnaissance faciale pour estimer l’âge à la vérification via une pièce d’identité en passant par le consentement parental. Roblox semble donc enfin se retrousser les manches sur le sujet alors même que la plateforme est sous haute surveillance, notamment après une plainte déposée par l’État de Louisiane qui accuse le réseau social de créer un environnement propice aux prédateurs.