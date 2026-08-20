Livebox : Orange et Sosh augmentent leurs frais de résiliation

Orange et Sosh ont opéré à un changement tarifaire qui n’est pas une bonne nouvelle pour les abonnés : les frais de résiliation pour la Livebox ont augmenté, avec le prix en hausse de 9 euros.

Ça augmente pour les frais de résiliation

Les frais de résiliation chez Orange et Sosh passent ainsi de 60 à 69 euros pour la Livebox, soit une hausse de 15 %. Est-ce un véritable problème ? Oui et non. Oui parce que qu’une hausse tarifaire n’est jamais une bonne nouvelle. Mais dans le même temps, SFR, Bouygues Telecom et Free prennent généralement en charge les frais de résiliation. Que ce soit 60 ou 69 euros, la somme sera de toute façon remboursée.

Ça ne s’arrête pas là en revanche. Orange et Sosh ont également décidé de revoir à la hausse les prix pour la non-restitution du matériel. Pour les Livebox 6 et les générations suivantes, les deux fournisseurs d’accès réclament désormais 300 euros en cas non de restitution, contre 200 euros auparavant. Pour les Livebox 5 et modèles antérieurs, le coût passe de 100 à 200 euros.

Il y a également le cas du décodeur TV. Auparavant, le coût en cas de non-restitution était de 200 euros. Ça passe désormais à 300 euros. S’ajoute à cela la Flybox (box qui utilise le réseau mobile) qui là encore impose un coût de 300 euros en cas de non-restitution. Pour tous les autres équipements (répéteurs Wi-Fi, Airbox, boîtiers Fibre optique et enregistreurs), la somme est de 100 euros.

Les mauvaises nouvelles continuent avec les frais pour le matériel endommagé. Jusqu’à présent, Orange et Sosh avaient un plafond de 100 euros pour la Livebox et d’autres équipements. Pour le décodeur, ça montait à 200 euros. Mais maintenant, ça grimpe à 300 euros pour une Livebox 6 ou une génération suivante, une Flybox ou un décodeur TV. Pour une Livebox 5 et les modèles antérieurs, ça monte à 200 euros. Enfin, ça reste à 100 euros pour les autres équipements, dont les répéteurs, Airbox, boîtiers Fibre optique et enregistreurs.