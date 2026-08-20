Pokémon fête ses 30 ans avec trois appareils photo instantanés Polaroid Pikachu et Nymphali

Pokémon poursuit les célébrations de son 30e anniversaire avec une collaboration particulièrement colorée. Polaroid dévoile une nouvelle collection d’appareils photo instantanés, de films et d’accessoires aux couleurs de Pikachu, Nymphali et de plusieurs autres créatures emblématiques de la licence. Les précommandes ouvriront le 25 août, avant une commercialisation prévue le 5 octobre.

Deux Polaroid Go aux couleurs de Pikachu et Nymphali

La collection comprend tout d’abord deux versions spéciales du Polaroid Go Generation 3. L’édition Pikachu adopte une coque jaune accompagnée d’une dragonne rappelant la forme de sa queue, tandis que le modèle Nymphali mélange blanc et rose avec une sangle inspirée de ses rubans.

Ces deux appareils reprennent les caractéristiques du Go de troisième génération, notamment son format particulièrement compact, un flash renforcé et une optique retravaillée. Ils seront commercialisés 100 dollars chacun, soit environ 86 euros au taux de change actuel.

Un Polaroid Now transformé en Poké Ball

Polaroid propose également une édition Pokémon du Now Generation 3. Plus imposant, ce modèle utilise les films instantanés grand format de la marque et adopte les couleurs rouge, blanche et noire d’une Poké Ball. Même le déclencheur reprend le célèbre motif circulaire. Le Now Generation 3 bénéficie par ailleurs de nouveaux capteurs de distance pour son autofocus à deux objectifs et d’un posemètre repositionné afin d’améliorer l’exposition. Son prix est fixé à 140 dollars, soit environ 121 euros.

La gamme est complétée par des films Polaroid Go encadrés de motifs Pikachu ou Nymphali, ainsi que des films Color i-Type mettant en scène Togepi, Mew, Ronflex et d’autres Pokémon. Une housse en forme de Poké Ball, un album photo et une dragonne thématique seront également proposés.

Cette nouvelle collaboration devrait moins séduire les amateurs de photographie instantanée que les fans de Pokémon à la recherche d’objets spécialement conçus pour le trentième anniversaire de la franchise, mais après tout, même un photographe du dimanche a le droit de garder sont âme d’enfant…

La nouvelle gamme Polaroid x Pokémon Special Edition comprend donc au final :

Édition spéciale Now Gen 3 – design Pokémon

Polaroid Now Camera Generation 3 – Pokémon Edition : 139,99 €

Édition spéciale Go Gen 3 – design Pikachu

Polaroid Go Camera Generation 3 – Pokémon Pikachu Edition : 99,99 €

Édition spéciale Go Gen 3 – design Nymphali

Polaroid Go Camera Generation 3 – Pokémon Sylveon Edition : 99,99 €

Films en édition spéciale avec cadres Pokémon

Polaroid Color i-Type Film – Pokémon Edition : 21,99 €

Polaroid Go Color Film – Pokémon Pikachu Edition – Double Pack : 22,99 €

Polaroid Go Color Film – Pokémon Sylveon Edition – Double Pack : 22,99 €

Accessoires