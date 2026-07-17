Realme quitte la Chine et mise désormais sur les marchés internationaux

C’est la grande réorganisation pour OPPO : après l’annonce de l’arrêt des ventes de OnePlus en Europe et aux États-Unis, Realme rebat les cartes de sa stratégie en Chine. La marque liée à OPPO a confirmé son retrait du marché chinois afin de concentrer ses ressources sur l’international, dans un contexte de réorganisation plus large du groupe. Cette décision intervient alors que Oneternational, dans un contexte de réorganisation plus large du groupe. Cette décision intervient alors que OnePlus réduit de son côté fortement sa présence en Europe et aux États-Unis, laissant OPPO mieux répartir ses marques selon les régions.

Realme met son marché historique entre parenthèses

Dans un message publié sur Weibo, Shen Qi, responsable de Realme, explique que la marque va « appuyer sur le bouton pause » en Chine. Le CEO présente cette décision comme un choix assumé de concentration plutôt qu’un simple recul. « Pour une jeune marque, apprendre à se concentrer demande souvent plus de courage que d’avancer par inertie », écrit-il.

Realme entend désormais renforcer ses positions hors de Chine, notamment en Europe où la marque est déjà présente dans plusieurs pays. Des rapports récents évoquent un intérêt particulier pour les marchés nordiques, dont le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède.

OPPO assurera le suivi des clients chinois

Les utilisateurs Realme en Chine ne devraient pas être abandonnés. Shen Qi assure que les ventes restantes, le service après-vente et les garanties des modèles existants seront pris en charge par les équipes officielles d’OPPO. Les mises à jour logicielles basculeront également progressivement vers ColorOS.

Realme UI disparaît au profit de ColorOS

Outre ce repositionnement géographique, Realme assure aussi une transition logicielle. Realme UI va ainsi s’effacer au profit de ColorOS, comme OxygenOS chez OnePlus à partir d’Android 17. OPPO rationalise ainsi son portefeuille : OnePlus se recentre, Realme regarde vers l’étranger, et ColorOS devient la colonne vertébrale commune de l’écosystème.