Astéroïdes dangereux : des scientifiques envisagent de nouveau la solution… nucléaire

Faire exploser un astéroïde avec une charge nucléaire n’est plus seulement un cliché de cinéma catastrophe. Une étude menée par des chercheurs chinois relance cette piste, mais avec une approche plus précise que l’image spectaculaire d’une bombe lancée au hasard dans l’espace. L’objectif ne serait pas forcément de pulvériser l’objet, mais de maximiser le transfert d’énergie afin de le détruire ou de modifier rapidement sa trajectoire.

Une explosion nucléaire placée au cœur de l’astéroïde

Publiée dans Space: Science & Technology, l’étude dirigée par Wang Xiaowei de la China Academy of Launch Vehicle Technology, compare plusieurs méthodes d’intervention. Les chercheurs estiment qu’une détonation en surface serait moins efficace qu’une explosion préparée après excavation d’un cratère. Le principe : creuser ou pénétrer l’astéroïde, y placer la charge, puis déclencher l’explosion depuis l’intérieur.

Selon l’équipe, cette méthode permettrait « d’utiliser l’énorme énergie générée par une détonation nucléaire pour détruire directement ou dévier rapidement l’orbite de l’astéroïde ». Les simulations suggèrent qu’elle serait particulièrement pertinente face à des objets d’environ 100 mètres, capables de provoquer des dégâts régionaux majeurs en cas d’impact.

DART a prouvé la déviation, mais pas pour tous les scénarios

La NASA a déjà démontré avec la mission DART qu’un impact cinétique pouvait modifier l’orbite d’un astéroïde. Mais cette solution demande du temps, une bonne connaissance de l’objet et une marge d’action suffisante. Pour une menace massive ou détectée tardivement, les chercheurs chinois jugent qu’une solution nucléaire pourrait offrir une réponse plus rapide.

Une piste théorique, pas un plan immédiat

La Terre n’est actuellement menacée par aucun astéroïde connu à court terme. Mais cette étude rappelle que la défense planétaire se prépare avant l’urgence. L’option nucléaire reste politiquement, techniquement et juridiquement sensible, mais elle demeure étudiée comme un dernier recours possible face à un impact impossible à éviter autrement.