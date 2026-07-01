Getty Images abandonne son rachat de Shutterstock après le veto britannique

Le rapprochement entre Getty Images et Shutterstock n’ira pas plus loin. Getty a décidé de mettre fin à l’accord de fusion évalué à 3,7 milliards de dollars, après les conditions imposées par l’autorité britannique de la concurrence (CMA). Le projet, annoncé en janvier 2025, devait créer un géant mondial de la photo et de la vidéo sous licence, mieux armé face à la montée des outils de génération d’images par IA.
La Competition and Markets Authority britannique avait accepté le principe de l’opération, à une condition majeure : Shutterstock devait céder l’ensemble de ses activités éditoriales internationales, incluant notamment les agences Backgrid et Splash. Le régulateur craignait qu’un rapprochement entre les deux groupes réduise le choix des médias britanniques et entraîne une hausse des prix pour les images d’actualité, de sport et de célébrités.
Getty a finalement jugé que cette obligation vidait l’opération d’une partie essentielle de son intérêt. Son conseil d’administration a donc voté à l’unanimité pour ne pas engager la cession exigée et pour mettre un terme à l’accord, sauf changement significatif de situation avant l’expiration du délai prévu début juillet.
Le dossier avait reçu le feu vert sans condition du Department of Justice américain. Mais cette approbation n’a pas suffi à garantir la concrétisation de la fusion, les autorités britanniques conservant leur propre pouvoir d’examen sur les effets de l’opération dans leur marché local.
La réaction des marchés a été immédiate : le titre Shutterstock a lourdement chuté après l’annonce, tandis que Getty cherche désormais d’autres solutions de financement et de développement stratégique.
Getty Images et Shutterstock espéraient mutualiser leurs catalogues, leurs technologies et leurs investissements pour résister à la concurrence des générateurs d’images par intelligence artificielle. L’échec de leur rapprochement rappelle toutefois que, même face à cette nouvelle menace, les régulateurs restent attentifs à la préservation de la concurrence dans le secteur des contenus visuels professionnels…quitte à faire capoter des fusions ultra stratégiques.
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