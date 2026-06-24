[#Concours] Prime Days Tineco : de fortes promotions sur les aspirateurs laveurs et sans fil (+ 3 Tineco S7 Artist à gagner)

Les Prime Days d’Amazon sont lancés et Tineco en profite pour proposer plusieurs promotions sur ses appareils d’entretien de la maison. Jusqu’au 26 juin, plusieurs aspirateurs laveurs, modèles vapeur et aspirateurs sans fil de la marque voient leur prix baisser, avec des réductions parfois importantes.

Ces dernières années, les aspirateurs laveurs se sont imposés comme une alternative pratique au trio aspirateur, serpillère et seau d’eau. Le principe est simple : aspirer les saletés et laver les sols durs en un seul passage. Tineco fait partie des marques les plus visibles sur ce segment, avec des appareils qui misent sur des capteurs intelligents, l’auto-nettoyage, des formats plus flexibles et, selon les modèles, la vapeur ou une station d’auto-vidage.

À l’occasion des Prime Days, plusieurs références sont proposées à prix réduit. L’offre couvre aussi bien des modèles accessibles pour un usage quotidien que des versions plus haut de gamme destinées à ceux qui veulent un nettoyage plus complet, une meilleure autonomie ou davantage de confort. Voici les principales promotions Tineco à retenir.

Les meilleures promotions Tineco pour les Prime Days

Tineco Floor One i5 Stretch : un aspirateur laveur abordable à 159,79 €

Le Tineco Floor One i5 Stretch passe à 154 € au lieu de 219 € avec le code KULTURETC. Ce modèle se présente comme une porte d’entrée intéressante pour découvrir l’aspirateur laveur sans exploser son budget.

Son format Stretch est pensé pour faciliter le passage sous certains meubles et dans les zones plus difficiles d’accès. Il convient surtout à ceux qui veulent entretenir rapidement les sols durs au quotidien, sans multiplier les appareils ni sortir une serpillère classique.

Tineco Floor One i7 Fold : un modèle pliable à 375,99 €

Le Tineco Floor One i7 Fold est affiché à 375,99 € au lieu de 499 € avec le code KULTURETC . Sa particularité repose sur son design pliable, qui permet de nettoyer plus facilement sous les meubles bas et de limiter les mouvements contraignants.

Ce modèle vise les utilisateurs qui veulent un aspirateur laveur plus confortable à manipuler, notamment dans les logements où les meubles, canapés ou lits laissent peu d’espace au sol.

Tineco Floor One S6 Stretch : un bon compromis à moins de 200 €

Le Tineco Floor One S6 Stretch descend à 197,39 € au lieu de 299 € avec le code KULTURETC. C’est l’une des offres les plus intéressantes pour ceux qui veulent un modèle plus évolué que l’entrée de gamme, tout en restant sous la barre symbolique des 200 €.

Il s’adresse aux foyers qui cherchent un appareil simple à utiliser pour aspirer et laver les sols durs en un seul passage, avec l’intérêt du format Stretch pour atteindre plus facilement certaines zones.

Tineco Floor One S7 Stretch Steam : la vapeur en plus à 469,99 €

Le Tineco Floor One S7 Stretch Steam passe à 469,99 € au lieu de 649 € avec le code KULTURETC. Ce modèle ajoute la vapeur à l’aspiration et au lavage, avec l’objectif de renforcer le nettoyage des sols durs, notamment sur les traces plus tenaces.

Il peut intéresser ceux qui veulent un appareil plus complet pour la cuisine, l’entrée, les pièces de vie ou les zones qui se salissent vite. La vapeur permet d’aller plus loin qu’un simple lavage à l’eau, sans forcément multiplier les produits d’entretien.

Tineco Floor One S9 Artist : le modèle haut de gamme à 413,59 €

Le Tineco Floor One S9 Artist est proposé à 413,59 € au lieu de 599 €. Il fait partie des modèles les plus premium de cette sélection, avec un positionnement qui mise autant sur les performances de nettoyage que sur le confort d’utilisation.

Tineco met en avant ses capteurs intelligents, capables d’adapter automatiquement la puissance d’aspiration et le débit d’eau selon le niveau de saleté détecté. L’objectif est d’obtenir un nettoyage efficace sans avoir à ajuster manuellement les réglages en permanence.

Tineco A30S : l’aspirateur balai sans fil à 131,59 €

Le Tineco A30S passe à 131,59 € au lieu de 199 € avec le code KULTURETC. Contrairement aux modèles Floor One, il s’agit ici d’un aspirateur balai sans fil, pensé pour l’aspiration classique.

Il conviendra surtout à ceux qui veulent un appareil léger et pratique pour aspirer rapidement la poussière, les miettes, les poils d’animaux ou les saletés du quotidien, sans forcément avoir besoin de la fonction lavage.

Tineco Floor One i6 Stretch : une offre à 178,59 €

Le Tineco Floor One i6 Stretch est disponible à 178,59 € au lieu de 279 € avec le code KULTURETC. Il se place entre les modèles les plus accessibles et les références plus avancées de la gamme.

Son intérêt est de proposer un aspirateur laveur à prix contenu, tout en conservant un format pensé pour simplifier le nettoyage sous les meubles et dans les endroits plus difficiles à atteindre.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra : l’un des meilleurs rapports prix/prestations à 263,19 €

Le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra descend à 263,19 € au lieu de 399,99 € avec le code KULTURETC. C’est probablement l’une des offres les plus équilibrées de cette sélection.

Ce modèle reprend l’idée du design ultra-flexible pour nettoyer plus facilement sous les meubles bas. Il s’adresse aux utilisateurs qui veulent un appareil plus avancé qu’un modèle d’entrée de gamme, sans atteindre les tarifs des références S9.

Tineco Floor One S9 Scientist : le modèle très complet à 610,99 €

Le Tineco Floor One S9 Scientist (lire notre test) est proposé à 610,99 € au lieu de 799 € avec le code KULTURETC. Il vise les utilisateurs qui veulent un modèle très haut de gamme, avec une approche plus complète du nettoyage des sols.

Il peut convenir aux foyers exigeants, notamment lorsque les sols sont très sollicités au quotidien. C’est le type de modèle à regarder si l’on veut privilégier le confort, les fonctions avancées et une expérience plus premium.

Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro : aspiration, lavage et vapeur à 657,99 €

Le Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro passe à 657,99 € au lieu de 849 € avec le code KULTURETC. C’est l’un des modèles les plus complets de la sélection, puisqu’il combine aspiration, lavage et vapeur.

Cette version s’adresse à ceux qui veulent un nettoyage en profondeur, notamment pour éliminer plus facilement les taches incrustées sur les sols durs. Son positionnement est clairement premium, mais la promotion le rend plus accessible pendant les Prime Days.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete : une solution simple à 150,39 €

Le Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete est affiché à 150,39 € au lieu de 199 € avec le code FRTINECOPD. Ce modèle est pensé pour ceux qui veulent une solution simple et efficace pour laver les sols sans monter vers les gammes les plus coûteuses.

Il peut être intéressant pour un premier achat, un appartement ou un usage régulier sur des surfaces dures.

Tineco Floor One S7 Artist : une remise importante à 291,39 €

Le Tineco Floor One S7 Artist passe à 291,39 € au lieu de 349 € avec le code FRTINECOPD. La remise est particulièrement intéressante pour un modèle de la série S7.

Il se positionne comme un bon choix pour ceux qui veulent un aspirateur laveur plus travaillé, à la fois sur le design et sur l’expérience d’utilisation, sans aller jusqu’aux tarifs de la série S9.

Tineco PURE ONE S30 : un aspirateur sans fil à 140,99 €

Le Tineco PURE ONE S30 descend à 140,99 € au lieu de 249 € avec le code FRTINECOPD. C’est l’une des plus grosses remises de la sélection.

Ce modèle s’adresse à ceux qui recherchent un aspirateur sans fil classique, facile à sortir pour les nettoyages rapides. Il complète bien un aspirateur laveur si l’on veut garder un appareil dédié à l’aspiration sèche.

Tineco PURE ONE STATION 5 PRO : un aspirateur avec station à 338,39 €

Le Tineco PURE ONE STATION 5 PRO est proposé à 338,39 € au lieu de 499 € avec le code FRTINECOPD. Sa station apporte un vrai confort au quotidien, notamment pour le rangement et l’entretien de l’appareil.

Il s’adresse à ceux qui veulent un aspirateur sans fil plus complet, avec une solution plus organisée qu’un simple balai à poser dans un coin. C’est une option intéressante si l’on privilégie l’aspiration classique, mais avec davantage de confort.

Quel aspirateur Tineco choisir pendant les Prime Days ?

Pour un petit budget, les modèles les plus accessibles sont le Tineco A30S, le PURE ONE S30, le iFLOOR 5 Breeze Complete et le Floor One i5 Stretch. Ils permettent de s’équiper à prix réduit, avec un ticket d’entrée qui reste raisonnable.

Pour un bon compromis entre prix et fonctionnalités, les Floor One S6 Stretch, Floor One i6 Stretch, Floor One S7 Stretch Ultra et Floor One S7 Artist sont les modèles les plus intéressants. Ils offrent des fonctions plus avancées sans atteindre les tarifs des modèles premium.

Enfin, ceux qui veulent le haut de gamme peuvent se tourner vers les Floor One S9 Artist, S9 Scientist ou S9 Artist Steam Pro. Ces références misent davantage sur le confort, les technologies intelligentes et, pour la version Steam Pro, l’ajout de la vapeur pour un nettoyage plus poussé.

Comme souvent pendant les Prime Days, les prix peuvent évoluer selon les stocks, les coupons affichés sur Amazon et les codes promotionnels disponibles. Il est donc conseillé de vérifier le tarif final dans le panier avant de valider la commande.

Concours : gagnez 3 Tineco S7 Artist

Pour participer à ce concours et tenter de gagner l’un des S7 Artist , il suffit de laisser un commentaire depuis notre application iAddict v5 uniquement (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple Watch) .

Le jeu concours durera jusqu’au 30 juin à 23h59. Dès la fin du jeu, nous procèderons à un tirage au sort pour désigner les gagnants.

Bonne chance à tous !

[Sponso]