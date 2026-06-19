Une peinture automobile ultra-noire absorbe 99,9 % de la lumière visible

Des chercheurs de Nipsea Group, spécialiste asiatique des revêtements, ont mis au point une peinture automobile d’un noir presque irréel. Présentée dans la revue Matter & Light, cette couche ultra-noire absorberait en moyenne 99,9 % des longueurs d’onde visibles, donnant aux surfaces traitées une profondeur visuelle proche d’un « trou noir » optique.
Le Vantablack avait marqué les esprits en 2019 lorsque BMW l’avait appliqué à un concept X6, au point d’effacer presque tous les volumes du véhicule. Mais ce type de revêtement à nanotubes de carbone reste difficile à industrialiser, fragile et peu adapté aux contraintes d’une carrosserie de série.
La solution de Nipsea repose sur un composite mêlant noir de carbone et nanotubes de carbone. Grâce à leurs interactions naturelles, ces particules forment une structure capable de piéger la lumière plus efficacement qu’une peinture noire classique. Les chercheurs décrivent une morphologie qui améliore fortement l’absorption lumineuse tout en conservant une meilleure stabilité.
Pour vérifier sa compatibilité avec l’automobile, l’équipe a soumis des panneaux recouverts de cette peinture à des tests de chaleur, d’humidité et de résistance à l’eau. Après dix jours dans un bain à 40 °C et quatorze jours à 95 % d’humidité, le revêtement n’aurait montré « aucun défaut visuel significatif » et aurait passé un test d’adhérence standard.
Le chercheur Zhiwei Liu souligne l’enjeu commercial de cette innovation : « En Chine, la couleur d’une voiture est devenue un argument de vente essentiel. Les finitions noir profond sont depuis longtemps un choix premium et une signature des voitures de luxe. » Reste qu’avant de voir des berlines ultra-noires sur la route, il faudra sans doute encore améliorer les procédés industriels et répondre aux questions de « sécurité » visuelle. La voiture plus « noire que noire » n’est donc sans doute pas pour tout de suite.
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