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Bouygues Telecom dévoile « Mode Enfant », son contrôle parental gratuit avec des options

3 min.
17 Juin. 2026 • 13:23
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Bouygues Telecom annonce le lancement d’un « Mode Enfant » pour les familles afin de proposer des outils supplémentaires pour le contrôle parental. Bouygues Telecom assure être « le premier opérateur à proposer directement dans son application, une solution complète et intuitive pour accompagner les parents dans la gestion et la protection des usages numériques des plus jeunes ».

Bouygues Telecom Mode Enfant Controle Parental

Avec ce Mode Enfant, l’opérateur dit vouloir aider les parents à encadrer l’arrivée du premier smartphone, mais aussi renforcer le dialogue avec les adolescents pour instaurer une relation de confiance et un usage serein et maîtrisé du numérique.

Selon l’Observatoire de l’enfance et du numérique de l’UNICEF France, 63 % des parents déclarent fixer eux-mêmes des règles d’usage du smartphone de leur enfant. Les véritables outils de contrôle parental restent encore très peu utilisés et mal maîtrisés. Seulement 23 % des familles françaises déclarent utiliser une solution de contrôle parental d’après une étude Ipsos.

Un contrôle parental boosté avec le Mode Enfant

Les parents gèrent tout directement depuis l’application Bouygues Telecom. Le Mode Enfant fonctionne quel que soit l’équipement (smartphone, tablette, ordinateur), le réseau (Wi-Fi et mobile), l’opérateur et la plateforme (iOS/Android) de l’enfant.

Le service se décline sur deux niveaux. Les clients BiG, actuels ou nouveaux, voient leur offre BiG s’enrichir en profitant gratuitement de Mode Enfant et des fonctionnalités suivantes :

  • Le suivi global du temps d’écran en temps réel de tous les appareils de l’enfant (applications et réseaux sociaux)
  • Le filtrage Web qui bloque automatiquement l’accès aux sites inappropriés ou dangereux
  • La recherche sécurisée pour filtrer les résultats inappropriés sur les principaux moteurs de recherche
  • La géolocalisation de l’appareil de l’enfant afin de faciliter son autonomie

Bouygues Telecom Mode Enfant Controle Parental 2

Il y a ensuite le Mode Enfant Avancé, disponible pour 4,99 euros par mois et par foyer, qui propose des fonctionnalités supplémentaires, telles que :

  • Le blocage des réseaux sociaux, jeux et applications de manière permanente ou selon des plages horaires définies
  • L’option « Pause internet immédiate » en un geste pour tous les jeunes du foyer
  • Une limite quotidienne de temps d’écran
  • Les routines de déconnexion pour bloquer ou restreindre automatiquement les applications et/ou l’accès internet

Le service Mode Enfant est commercialisé à partir du 22 juin 2026 dans les boutiques Bouygues Telecom. Un accompagnement en boutique pour l’installation et l’utilisation du service sera proposé aux parents qui le souhaitent.

C’est l’occasion de rappeler que l’opérateur a déjà lancé Kids Watch, une montre connectée pour les enfants.

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