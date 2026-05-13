Canal+ attaque Disney en justice pour avoir exploité les données de ses abonnés

Le partenariat entre Canal+ et Disney se termine sur un affrontement judiciaire. Selon les informations de mind Media, le groupe audiovisuel français accuse Disney d’avoir capté une partie de ses données client pendant leur accord de distribution conclu entre 2020 et 2024.

Un litige né du bundle Canal+ avec Disney+

Pendant plusieurs années, Canal+ a commercialisé des offres intégrant les chaînes Disney, certains films du studio et le service de streaming Disney+. Cette stratégie de bundle permettait au groupe français de renforcer l’attractivité de ses abonnements, tandis que Disney profitait d’un accès massif au marché français via un distributeur déjà installé.

Le différend porterait sur l’utilisation des données des abonnés ayant souscrit ces offres groupées. Canal+ reprocherait à Disney d’avoir exploité des informations clients, notamment des adresses e-mail, pour mener des campagnes de prospection autour de Disney+ après la fin du partenariat. Le montant réclamé en dommages et intérêts atteindrait 137 millions d’euros.

Une affaire observée par tout le secteur du streaming

Les données clients au cœur des futurs accords

La rupture entre les deux groupes est devenue effective le 1er janvier 2025. Disney avait alors repris une distribution plus « classique » de Disney+, tandis que les abonnés Canal+ perdaient l’accès intégré au service et aux chaînes Disney dans leurs formules.

Cette procédure pourrait créer un précédent important pour les plateformes et les distributeurs. Les bundles sont certes devenus un outil central pour vendre des abonnements, réduire le désabonnement et agréger plusieurs services dans une seule interface, mais ils posent aussi une question sensible : qui possède réellement la « relation client » lorsque plusieurs marques partagent une même offre ?

Si Canal+ obtient gain de cause, les futurs contrats entre plateformes pourraient devenir beaucoup plus stricts sur la collecte, l’usage et la réutilisation des données après la fin d’un partenariat.