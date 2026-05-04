TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech GameStop veut racheter eBay pour 55,5 milliards de dollars et défier Amazon
Business Tech

GameStop veut racheter eBay pour 55,5 milliards de dollars et défier Amazon

3 min.
4 Mai. 2026 • 9:00
0

GameStop, importante chaîne américaine de magasins de jeux vidéo (et propriétaire de Micromania), a adressé à eBay une offre de rachat non sollicitée de 55,5 milliards de dollars, proposant 125 dollars par action, soit une prime de 46 % sur la moyenne du cours depuis que le groupe a commencé à accumuler des titres. L’objectif de Ryan Cohen, patron de GameStop, est de faire d’eBay un acteur capable de rivaliser avec Amazon.

GameStop Boutique Logo

Une envie de concurrencer Amazon avec eBay

GameStop a acquis progressivement environ 5 % du capital d’eBay depuis le 4 février, constituant une position avant de dévoiler son intention. L’offre est financée à parité : moitié en actions GameStop et moitié en numéraire. Pour boucler le tour de table, Ryan Cohen dispose de 9,4 milliards de dollars de trésorerie propre au 31 janvier, auxquels s’ajoute une lettre d’engagement de TD Bank pour environ 20 milliards de dollars sous forme de dette. Au total, c’est une entreprise valorisée 11,89 milliards de dollars en Bourse qui tente de s’emparer d’une cible valorisée 46,21 milliards de dollars

Le patron de GameStop chiffre son plan de création de valeur en trois lignes : 1,2 milliard de dollars de réductions en ventes et marketing, 300 millions de dollars en développement produits et 500 millions de dollars en dépenses administratives, soit 2 milliards de dollars annualisés dans les 12 mois suivant la finalisation. À périmètre comparable, le bénéfice net par action d’eBay passerait de 4,26 à 7,79 dollars dès la première année.

« eBay devrait valoir davantage et vaudra davantage d’argent », a-t-il déclaré au Wall Street Journal. « Je pense à transformer eBay en quelque chose valant plusieurs centaines de milliards de dollars », a-t-il ajouté. « Cela pourrait constituer un concurrent sérieux pour Amazon », poursuit-il.

Déjà un plan B en cas de refus

Si la direction d’eBay reste non réceptive, Ryan Cohen a prévenu qu’il se tournerait directement vers les actionnaires. L’assemblée générale d’eBay est prévue en juin, mais la date limite pour soumettre des résolutions est dépassée.

Le patron de GameStop, qui ne perçoit ni salaire ni bonus et n’a pas de parachute doré, deviendrait PDG de la nouvelle entité. Depuis son arrivée en janvier 2021, il a redressé GameStop d’une perte nette de 381 millions de dollars à un bénéfice net de 418 millions de dollars en 2025, un bilan qu’il met en avant pour asseoir sa crédibilité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Amazon Logo Internet

Après Shein, le gouvernement signale Amazon, AliExpress, eBay, Temu et d’autres plateformes

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

french-days

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du week-end

3 Mai. 2026 • 21:54
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Oscar Statuette

Oscars : les acteurs et scénarios générés par IA ne sont pas éligibles

3 Mai. 2026 • 21:40
0 Geekeries

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a publié de nouvelles règles d’éligibilité aux Oscars qui excluent...

WhatsApp Facebook Instagram

Facebook, Instagram et WhatsApp ont perdu 20 millions d’utilisateurs

1 Mai. 2026 • 22:23
0 Internet

Meta a annoncé lors de son appel aux investisseurs une révision à la hausse de ses dépenses en capital pour 2026,...

Meta Logo

Meta rachète une start-up spécialisée dans l’IA robotique

1 Mai. 2026 • 20:27
0 Business

Meta a finalisé aujourd’hui l’acquisition d’Assured Robot Intelligence, une start-up spécialisée dans les...

Infinity Vision Logo

Avengers Doomsday : IMAX tacle Infinity Vision de Disney, parlant de « coup marketing »

1 Mai. 2026 • 19:21
0 Geekeries

IMAX a critiqué Infinity Vision, le nouveau label des salles de cinéma premium annoncé par Disney pour Avengers : Doomsday, le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Air 2 n’aurait pas de smartphones ultra-fins concurrents

L’iPhone Air 2 n’aurait pas de smartphones ultra-fins concurrents

4 May. 2026 • 8:32

image de l'article Les ventes de l’Apple Vision Pro continuent de s’effondrer

Les ventes de l’Apple Vision Pro continuent de s’effondrer

3 May. 2026 • 17:11

image de l'article watchOS 27 aura un nouveau cadran modulaire pour Apple Watch

watchOS 27 aura un nouveau cadran modulaire pour Apple Watch

3 May. 2026 • 16:51

image de l'article AirTag et harcèlement : Apple est visé par plus de 30 poursuites

AirTag et harcèlement : Apple est visé par plus de 30 poursuites

2 May. 2026 • 7:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site