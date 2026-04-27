Alien: Isolation 2 se dévoile enfin avec un premier teaser aussi bref qu’inquiétant

À l’occasion de l’Alien Day 2026, Creative Assembly a enfin levé un coin du voile sur Alien: Isolation 2, la suite de son jeu culte. Le studio a publié une courte vidéo assez énigmatique, sobrement intitulée False Sense of Security (trad : une fausse sensation de sécurité), qui suffit pourtant à souligner toute la tension associée à l’un des jeux d’horreur les plus aboutis de la dernière décennie. Peu voire presque pas d’images, (presque) aucun détail concret, mais l’essentiel est là : la suite existe bel et bien, et elle semble déjà vouloir rejouer avec nos pauvres petits nerfs de joueurs.

Un teaser minimaliste, mais chargé d’indices pour les fans

La séquence montre une pièce plongée dans l’obscurité, un voyant qui clignote, puis une ouverture furtive sur une ville pluvieuse avant un gros plan sur un téléphone d’urgence. Pour les connaisseurs du premier Alien: Isolation, ce détail est significatif, car ces bornes servaient de points de sauvegarde dans le premier jeu. Le titre même de la vidéo, False Sense of Security, suggère d’ailleurs que la suite entend rester fidèle à l’ambiance d’horreur diffuse du premier volet.

Une suite longtemps espérée qui commence enfin à prendre forme

Creative Assembly avait confirmé en 2024 qu’un second opus était en développement précoce, dix ans après la sortie du jeu original. À l’époque, le studio expliquait avoir entendu les « appels de détresse » des fans. Ce premier teaser a donc l’immense mérite de confirmer définitivement que le projet est en cours, probablement bien avancé, et qu’il faut probablement s’attendre à de nouveaux détails d’ici les prochaines mois.

La peur comme promesse, encore une fois

Le premier Alien: Isolation s’était imposé par sa manière de transformer chaque couloir, chaque bruit métallique et chaque respiration en menace potentielle. En choisissant de revenir avec un teaser aussi retenu, la suite semble assumer exactement la même approche : ne pas impressionner par la surenchère, mais par l’anticipation du joueur. L’imaginaire est le premier pilier de la peur (relire Ça de Stepehen King pour s’en convaincre…).