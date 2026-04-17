YouTube va afficher moins de pubs pendant les directs (live)

YouTube modifie sa gestion des publicités pour les vidéos en direct (live) afin d’éviter de casser les séquences où les spectateurs interagissent le plus avec les YouTubeurs. La plateforme de Google crée des pauses ciblées autour des cadeaux de soutien et des pics d’engagement.

YouTube retire les pubs selon les moments

La première nouveauté concerne les cadeaux payants des spectateurs. Lorsqu’un utilisateur envoie un Super Chat, un Super Sticker ou achète un cadeau, YouTube déclenche automatiquement une fenêtre personnelle sans publicité juste après l’achat. Le but est de laisser le créateur réagir immédiatement sans qu’une coupure publicitaire ne vienne interrompre cet échange. Ce fonctionnement s’applique automatiquement aux créateurs qui utilisent les publicités automatiques, l’option étant activée par défaut.

YouTube étend aussi cette logique aux moments où l’attention collective grimpe d’un coup. Si l’algorithme détecte un pic d’engagement, par exemple une forte montée des commentaires, le live peut passer temporairement en mode sans publicité.

Cette mise à jour répond à un problème d’expérience plus qu’à une remise en cause du modèle publicitaire. YouTube reconnaît que certaines interruptions détruisent la « dynamique collective » et la plateforme avait déjà ajusté le timing des publicités dans les vidéos pour ne pas casser l’élan d’un moment fort.

Le changement arrive aussi dans un contexte délicat pour YouTube. Ces derniers mois, la plateforme a été critiquée pour la fréquence des publicités et elle a récemment dû corriger un bug qui faisait apparaître des pubs non passables de 90 secondes.

La portée réelle de cette nouveauté reste toutefois partiellement floue. YouTube ne précise ni la durée exacte de ces fenêtres sans publicité ni leur fréquence pendant un direct, même si la mise à jour est déjà en ligne.