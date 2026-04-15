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Disney licencie massivement et démantèle l’équipe de développement visuel de Marvel Studios

3 min.
15 Avr. 2026 • 20:14
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La nouvelle vague de suppressions de postes engagée par Disney ne fait pas de quartiers, et Marvel figure visiblement parmi les entités les plus touchées. Alors que le groupe a lancé un vaste plan de réduction d’effectifs touchant de nombreux départements – près de 1000 postes supprimés -, plusieurs sources indiquent que Marvel Studios et l’écosystème éditorial qui l’entoure subissent une réorganisation profonde. Derrière la logique de rationalisation, c’est une partie de la machine créative ayant façonné l’identité visuelle du Marvel Cinematic Universe qui se retrouve fragilisée.

Marvel frappé de plein fouet par la nouvelle cure d’austérité

Les licenciements menés chez Disney concerneraient environ un millier de postes à l’échelle du groupe, mais l’impact semble particulièrement visible chez Marvel. Plusieurs divisions seraient affectées, des activités éditoriales aux fonctions juridiques, financières et de production.  L’onde de choc ne se limite donc pas à un seul pôle et touche l’organisation de manière transversale, aussi bien à New York qu’à Burbank.

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Tout cela donne furieusement l’impression que Disney cherche désormais à resserrer beaucoup plus strictement les coûts autour de ses franchises, y compris les plus emblématiques. Pour Marvel, ces coupes interviennent à un moment particulièrement sensible, alors que le studio tente déjà de réajuster son calendrier de sorties et de redéfinir son rythme de production après plusieurs années d’expansion accélérée.

Disney démantèle l’équipe du développement visuel

L’élément le plus marquant de cette restructuration concerne l’équipe de développement visuel de Marvel Studios. Ce département, central dans la conception de l’identité esthétique des films depuis les débuts du MCU, aurait été presque entièrement démantelé, avec seulement une structure minimale conservée pour superviser le recours à des prestataires externes selon les projets. Voilà qui ne présage rien de bon pour la direction artistique des prochains films Marvel, si tant est que les derniers métrages Marvel suivaient encore une DA….

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Un pilier créatif du MCU fragilisé

Cette équipe ne se contentait pas de produire du concept art. Elle participait à définir l’apparence des héros, des décors, des costumes, des créatures et même, dans une certaine mesure, la manière dont Marvel présentait visuellement son univers au public bien avant le tournage. Son travail irriguait autant les films que les affiches, les livres d’art et l’imaginaire global de la franchise. Est-ce à dire que ce sera désormais à l’IA de faire ce travail de conception ?

Une décision qui soulève des questions pour l’avenir de Marvel

Sans surprise, Disney présente ces coupes comme une manière de mieux gérer ses ressources et de réinvestir plus efficacement dans ses activités. Mais en réduisant aussi fortement une équipe qui a contribué à construire l’une des marques les plus puissantes du cinéma moderne, le groupe prend un risque créatif évident.  À moyen terme, le risque est d’affaiblir ce qui faisait la cohérence visuelle et la singularité du studio.

 

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