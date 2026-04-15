TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science ISS : des vers microscopiques envoyés dans l’espace pour préparer les missions lunaires et martiennes
Science

ISS : des vers microscopiques envoyés dans l’espace pour préparer les missions lunaires et martiennes

3 min.
15 Avr. 2026 • 16:28
0

Alors que les missions habitées vers la Lune se précisent, une expérience scientifique insolite vient de rejoindre la Station spatiale internationale. Une équipe de chercheurs de l’université d’Exeter au Royaume-Uni a en effet envoyé des vers microscopiques en orbite afin d’étudier les effets des conditions extrêmes de l’espace sur le vivant. Derrière cette initiative atypique se cache un objectif crucial, consistant à mieux comprendre comment le corps humain réagit lors de voyages spatiaux de longue durée, comme par exemple lors d’un voyage vers Mars.

Des organismes au cœur d’une expérience cruciale

Les créatures utilisées dans cette mission sont des nématodes C. elegans, soit de minuscules vers d’environ un millimètre. Bien connus des biologistes, ces minuscules vers présentent des caractéristiques idéales pour la recherche comme une croissance rapide, la transparence de leur corps et une structure génétique facilement analysable. Ces propriétés permettent d’observer en détail les réactions cellulaires face à des environnements extrêmes comme la microgravité ou les radiations spatiales.

C. Elegans Worms

Transportés à bord d’un cargo Cygnus, ces organismes ont été installés dans un module expérimental miniature appelé Petri Pod. Ce dispositif compact agit comme un véritable laboratoire autonome capable de maintenir des conditions de vie stables tout en enregistrant des données essentielles sur la température, la pression et l’exposition aux radiations.

Une exposition directe aux conditions du vide spatial

Après une phase initiale à l’intérieur de la station, le module sera placé à l’extérieur de l’ISS. Les vers y resteront environ quinze semaines, soumis aux effets combinés de l’apesanteur et du rayonnement cosmique. Des caméras embarquées permettront de suivre leur évolution en continu, tandis que les données collectées seront transmises aux équipes scientifiques sur Terre.

Vers une meilleure compréhension du corps humain dans l’espace

Selon les chercheurs, ces travaux pourraient jouer un rôle déterminant dans la préparation des futures missions habitées. “Ces minuscules organismes pourraient contribuer de manière significative à l’avenir de l’exploration spatiale”, a ainsi souligné la ministre britannique de l’Espace, Liz Lloyd. En analysant la capacité d’adaptation de ces organismes, les scientifiques espèrent donc identifier les mécanismes biologiques qui permettront de mieux protéger les astronautes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Snapchat Logo

Snap supprime 1 000 postes et attribue ses coupes à l’essor de l’intelligence artificielle

15 Avr. 2026 • 17:15
0 Business

Snap engage un nouveau plan social d’ampleur en supprimant environ 1 000 postes, soit près de 16 % de ses effectifs mondiaux. La maison...

promo godeal24 avril 2026

🔥 [Promo] Office 2021 Pro à vie à 31,55 € et Windows 11 Pro à 13,55 € seulement !

15 Avr. 2026 • 15:55
0 Promos

Dans un contexte où les budgets sont serrés, réduire les coûts sans sacrifier la qualité devient un vrai défi...

OpenAI Logo

GPT‑5.4‑Cyber : OpenAI lance son IA pour la cybersécurité et contrer Claude Mythos

15 Avr. 2026 • 15:32
0 Internet

OpenAI a dévoilé GPT-5.4-Cyber, une variante de son modèle GPT-5.4 spécifiquement entraînée pour les usages de...

app verification union europeenne

Vérification de l’âge en ligne : l’Union européenne s’apprête à déployer une application pour mieux protéger les mineurs

15 Avr. 2026 • 15:32
0 Logiciels

L’Union européenne franchit une nouvelle étape dans son chantier de régulation numérique. La Commission...

Netflix Logo Television

Netflix est condamné à 250 000 euros d’amende pour une publicité illégale

15 Avr. 2026 • 14:10
0 Internet

La Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de Netflix pour publicité illégale en faveur du tabac, infligeant 250 000...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store : Apple retire l’app Freecash qui collectait les données d’utilisateurs

App Store : Apple retire l’app Freecash qui collectait les données d’utilisateurs

15 Apr. 2026 • 17:37

image de l'article Apple parle du nom du MacBook Neo et de ses plus gros flops

Apple parle du nom du MacBook Neo et de ses plus gros flops

15 Apr. 2026 • 16:45

image de l'article L’iPad Air passerait à l’écran OLED en 2027

L’iPad Air passerait à l’écran OLED en 2027

15 Apr. 2026 • 14:41

image de l'article Margo a des problèmes d’argent : la mini-série avec Elle Fanning en vedette démarre sur Apple TV (3 ep. disponibles)

Margo a des problèmes d’argent : la mini-série avec Elle Fanning en vedette démarre sur Apple TV (3 ep. disponibles)

15 Apr. 2026 • 12:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site