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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 13 avril
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 13 avril

12 min.
13 Avr. 2026 • 17:57
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 avec Boîtier de charge MagSafe – USB-C à 204,99€ au lieu de 219€ sur @Rakuten
  • Casque audio Sony WH-1000XM6 à 326,99€ au lieu de 449€ sur @Rakuten
  • RIDE 6 Day One Edition sur PS5 (vendeur Cdiscount) à 39,48€ au lieu de 69,99€ sur @Cdiscount
  • Processeur AMD Ryzen 5 9600X – Socket AM5, 6 cœurs, jusqu’à 5.4 GHz (Entrepôt FR) à 155,36€ sur @AliExpress avec le code FRSF20
  • Sea of Stars sur PS5 à 18,04€ au lieu de 24,03€ sur @Amazon
  • Hell is Us sur PS5 à 29,99€ sur @Carrefour
  • Smartphone 6,83″ Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G – 8 + 256 Go, AMOLED, Dimensity 7400-Ultra, 200 MP, 6580 mAh à 224,64€ sur @AliExpress avec le code FRSF30
  • Montre sport Garmin Vivoactive 5 – Gray, bracelet Noir à 159,99€ au lieu de 229,99€ sur @Boulanger avec le code GARMIN10
  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Clair Obscur Expedition 33 sur PS5 à 29,49€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • Compresseur d’air électrique Portable Xiaomi Mijia 2D (Entrepôt Espagne) à 26,94€ sur @AliExpress avec le code SRFR04

 

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 280 au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Apple iPad Air M4 2026 Wi-Fi – RAM 12 Go, 128 Go, Version Importée (Vendeur Bluesky-EU) à 549,99€ au lieu de 669€ sur @Rakuten
  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 581€ sur @Amazon
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – RAM 16 Go, 512 Go, Version Mondiale à 374,26€ sur @AliExpress avec le code FRSS40
  • Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad 2 – 8/256 Go à 121,99€ au lieu de 169,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 369€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 739€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console portable 7″ Asus ROG Xbox Ally X (RC73XA-NH011W) – FHD 120Hz IPS, Ryzen AI Z2 Extreme, 1To de SSD, Windows 11 Home à 829,99€ au lieu de 899€ sur @Amazon
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Volant de course et pédales G29 – Logitech G, Compatible PS5, PS4 et PC à 199,99€ au lieu de 219,99€ sur @Amazon
  • Manette Nintendo Switch 2 Pro à 65,60€ sur @AliExpress avec le code FRAS07
  • Pack de Simulation Logitech Volant G29 + Levier de vitesse Driving Force Shifter – Compatible PS5, PS4 et PC à 216,99€ au lieu de 331€ sur @Cdiscount avec le code TREFLE13

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • Disque dur externe HDD Western Digital Easystore USB 3.0 – 5 To à 129,99€ sur @Darty

➡️ SSD :

  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 669,99€ sur @Cybertek
  • Carte mère GIGABYTE X870 Gaming WIFI6 – Socket AM5, DDR5 8000MHz (OC), Wi-Fi 6, USB4 (via ODR 20€) à 164,13€ au lieu de 207€ sur @Amazon
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte mère ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II (AM4) – mATX, PCIe 4.0, 2× M.2, Wi-Fi 6, Ethernet 2.5 Gb à 99,99€ au lieu de 143,03€ sur @Amazon
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 139,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Robot Aspirateur Laveur roborock QV 35A – 8000Pa à 329,99€ au lieu de 564,83€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10
  • Machine à expresso Jura ONO Noir (Vendeurs Tiers) à 175,79€ sur @Auchan
  • Aspirateur dreame H12 Pro Ultra – Lavage 60 °C, Séchage 30 Min, Nettoyage Auto à 179€ au lieu de 235,40€ sur @Amazon
  • Aspirateur robot XIAOMI Robot Vacuum 5 – 20000 Pa à 484€ au lieu de 593€ sur @Amazon

— 🔥 Divers —

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