TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 avril
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 avril

12 min.
9 Avr. 2026 • 16:55
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 280 au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 581€ sur @Amazon
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – RAM 16 Go, 512 Go, Version Mondiale à 374,26€ sur @AliExpress avec le code FRSS40
  • Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad 2 – 8/256 Go à 121,99€ au lieu de 169,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 369€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 739€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Volant de course et pédales G29 – Logitech G, Compatible PS5, PS4 et PC à 199,99€ au lieu de 219,99€ sur @Amazon
  • Manette Nintendo Switch 2 Pro à 65,60€ sur @AliExpress avec le code FRAS07
  • Pack de Simulation Logitech Volant G29 + Levier de vitesse Driving Force Shifter – Compatible PS5, PS4 et PC à 216,99€ au lieu de 331€ sur @Cdiscount avec le code TREFLE13

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • Disque dur externe HDD Western Digital Easystore USB 3.0 – 5 To à 129,99€ sur @Darty

➡️ SSD :

  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte mère GIGABYTE X870 Gaming WIFI6 – Socket AM5, DDR5 8000MHz (OC), Wi-Fi 6, USB4 (via ODR 20€) à 164,13€ au lieu de 207€ sur @Amazon
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte mère ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II (AM4) – mATX, PCIe 4.0, 2× M.2, Wi-Fi 6, Ethernet 2.5 Gb à 99,99€ au lieu de 143,03€ sur @Amazon
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 139,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Robot Aspirateur Laveur roborock QV 35A – 8000Pa à 329,99€ au lieu de 564,83€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10
  • Machine à expresso Jura ONO Noir (Vendeurs Tiers) à 175,79€ sur @Auchan
  • Aspirateur dreame H12 Pro Ultra – Lavage 60 °C, Séchage 30 Min, Nettoyage Auto à 179€ au lieu de 235,40€ sur @Amazon
  • Aspirateur robot XIAOMI Robot Vacuum 5 – 20000 Pa à 484€ au lieu de 593€ sur @Amazon

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Data Center Serveurs

OpenAI met en pause Stargate UK, son projet de data center IA au Royaume-Uni

9 Avr. 2026 • 16:35
0 Internet

OpenAI met le frein sur l’un de ses projets d’infrastructure les plus ambitieux en Europe. Le groupe a en effet confirmé la mise en...

Peter Dinklage

Alien: Earth saison 2 : Peter Dinklage (GoT) rejoint le casting de la série de SF !

9 Avr. 2026 • 15:25
0 Geekeries

La série Alien: Earth tient son premier grand renfort pour sa deuxième saison. Peter Dinklage, révélé au grand public...

Drapeau France

L’IA menace les emplois des finances publiques via un « effet ciseau »

9 Avr. 2026 • 14:10
0 Business

Devant la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, des économistes ont tiré la sonnette d’alarme : en...

NMS Xeno Arena

No Man’s Sky : l’extension Xeno Arena ajoute des combats de créatures façon « Pokémon »

9 Avr. 2026 • 12:55
0 Jeux vidéo

Hello Games continue de tranformer No Man’s Sky en bac-à-sable ultime. Après plus d’une vingtaine d’extensions/mises...

Voile solaire spatiale

ESA : des lasers et du graphène pourraient ouvrir la voie à une propulsion spatiale sans carburant

9 Avr. 2026 • 11:35
0 Science

Et si de futurs engins spatiaux pouvaient se déplacer sans emporter de carburant classique ? C’est la perspective esquissée par une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Il réussit à faire tourner Mac OS X sur la Nintendo Wii

Il réussit à faire tourner Mac OS X sur la Nintendo Wii

9 Apr. 2026 • 16:48

image de l'article Apple Intelligence : une étude montre que l’IA locale n’est pas à l’abri d’attaques par injection de prompts

Apple Intelligence : une étude montre que l’IA locale n’est pas à l’abri d’attaques par injection de prompts

9 Apr. 2026 • 16:35

image de l'article Une fausse vidéo de déballage de l’iPhone pliable devient virale

Une fausse vidéo de déballage de l’iPhone pliable devient virale

9 Apr. 2026 • 15:25

image de l'article Dark Matter : la saison 2 de la série de S.F a (enfin) une date de sortie sur Apple TV

Dark Matter : la saison 2 de la série de S.F a (enfin) une date de sortie sur Apple TV

9 Apr. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site