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NuttyGo : une app iPhone gratuite (et sans pub) pour trouver les stations-service les moins chères autour de vous (carburant et électrique)

4 min.
8 Avr. 2026 • 16:58
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Alors que le prix des carburants reste un sujet sensible pour beaucoup d’automobilistes, les applications capables d’aider à réduire la facture à la pompe prennent naturellement de l’intérêt. C’est dans cette optique que s’inscrit NuttyGo (Gratuit – iPhone/iPad), une app pensée pour localiser rapidement les stations-service proches et consulter les tarifs disponibles avant de faire un détour ou un plein.

Sur ce type de dépense, l’écart entre deux stations peut sembler minime à première vue, mais il devient rapidement concret une fois appliqué à un plein complet. Pour les gros rouleurs comme pour les conducteurs qui surveillent simplement leur budget, l’idée est donc de pouvoir repérer en quelques instants les stations les plus intéressantes autour de soi, sans multiplier les recherches.

Nuttygo

NuttyGo mise justement sur cette promesse : simplifier la recherche de carburant en rassemblant les informations essentielles dans une interface mobile. L’utilisateur peut afficher les stations situées à proximité, consulter les prix lorsqu’ils sont remontés, puis arbitrer plus facilement en fonction de sa position ou de son trajet. L’ensemble vise surtout à rendre cette étape plus rapide et plus pratique au quotidien.

Nuttygo Detail Station

L’application ne se limite toutefois pas à une simple carte. Elle embarque aussi différents outils pour affiner les résultats, comme des filtres par carburant, une navigation par zone géographique via les régions et départements, ainsi que des fiches station détaillées avec les informations utiles : localisation, horaires d’ouverture et services proposés.

Nuttygo Detail Station 2

Une offre Premium est par ailleurs disponible pour les utilisateurs qui veulent un usage plus avancé, même si la déclinaison gratuite se montre déjà bien fournie. Cette formule ajoute entre autres les favoris illimités, les recherches sans limite, des alertes sur certaines stations, l’historique des prix du carburant, ainsi que la compatibilité CarPlay. Des ajouts pertinents pour celles et ceux qui souhaitent suivre les variations tarifaires de manière plus fine.

NuttyGo ne s’adresse pas uniquement aux véhicules thermiques. L’application prend également en charge la recharge électrique, avec plusieurs informations utiles sur les bornes, leur opérateur ou encore leur puissance. Malgré tout, son atout le plus évident dans la période actuelle reste son orientation très concrète autour des économies possibles sur le carburant.

Information Recharges Electriques 1

Au final, NuttyGo cherche surtout à répondre à un besoin très simple : éviter de payer plus que nécessaire lorsqu’il faut faire le plein. Avec son approche centrée sur la comparaison des stations, l’app peut intéresser les automobilistes qui veulent garder un œil sur leurs dépenses, tout en profitant d’un service clair, mobile et sans publicité.

Télécharger NuttyGo : Carburant & Recharge sur l’App Store

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