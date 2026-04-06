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KultureGeek Internet Facepalm : la Russie bloque les VPN… et perturbe son propre système de paiements
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Facepalm : la Russie bloque les VPN… et perturbe son propre système de paiements

3 min.
6 Avr. 2026 • 10:45
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La volonté de Moscou de resserrer encore son contrôle sur Internet pourrait avoir produit un effet boomerang particulièrement embarrassant. Alors que les autorités russes intensifient leur offensive contre les VPN, plusieurs services de paiement ainsi que des applications bancaires dans le pays ont commencé à dysfonctionné. De quoi relancer les critiques contre une stratégie de censure numérique de plus en plus agressive, dont les dommages collatéraux semblent désormais affecter directement l’économie du quotidien.

Une nouvelle phase de durcissement contre les outils de contournement

Depuis plusieurs mois, la Russie multiplie les restrictions sur les services numériques qu’elle ne contrôle pas directement. Messageries étrangères, plateformes occidentales, applications de confidentialité : tout ce qui permet de contourner les filtres étatiques se retrouve progressivement dans le viseur. Les VPN occupent une place centrale dans cette bataille, car ils restent l’un des moyens les plus efficaces pour accéder à des services bloqués ou ralentis.

Facepalm

Mais à mesure que les techniques de filtrage se durcissent, les risques augmentent pour l’ensemble du réseau. Plusieurs analystes estiment que les récents dysfonctionnements bancaires pourraient être liés à une surcharge ou à un mauvais calibrage des systèmes de filtrage déployés pour freiner l’usage des VPN. En d’autres termes, en essayant de couper certaines voies de circulation numérique, l’État aurait aussi perturbé des services bien plus essentiels pour le pays.

Le contrôle du réseau se heurte à la réalité technique

Ce type d’incident illustre une faiblesse structurelle des politiques de censure à grande échelle : plus les dispositifs de blocage deviennent massifs, plus ils risquent d’endommager des services parfaitement légitimes. Applications bancaires, paiements électroniques, outils du quotidien ou infrastructures connectées peuvent alors subir les conséquences d’un blocage étendu.

Une logique déjà observée lors de précédentes campagnes de blocage

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Russie se heurte à ce problème. Par le passé, certaines tentatives de blocage de services numériques avaient déjà provoqué des perturbations plus larges que prévu. La situation actuelle semble ainsi confirmer que l’infrastructure Internet russe devient de plus en plus vulnérable aux excès de sa propre politique de contrôle. Comme un retour de Karma en quelque sorte….

 

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