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KultureGeek Énergie Le steak artificiel aurait une empreinte carbone bien plus élevée que la vraie viande
Énergie

Le steak artificiel aurait une empreinte carbone bien plus élevée que la vraie viande

2 min.
25 Mar. 2026 • 16:30
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Présentée comme une alternative « propre » à l’élevage, la viande cultivée (ou “cell-based”) revient au centre du débat environnemental. Une analyse publiée par des chercheurs liés à l’Université de Californie à Davis suggère que, dans les conditions industrielles modélisées aujourd’hui, l’empreinte climatique d’un kilogramme de bœuf cultivé pourrait dépasser celle du bœuf conventionnel, dans des proportions allant de 4 à 25 fois selon les scénarios retenus.

Pourquoi le labo peut polluer plus qu’un pâturage

Sur le papier, l’équation semblait pourtant favorable : pas de cheptel, pas de méthane entérique, moins de terres mobilisées et donc… moins de carbone dégagé ? . Pas vraiment en réalité, car la production cellulaire exige un environnement ultra-contrôlé… qui fait grimper la facture énergétique. Les bioréacteurs doivent maintenir température, stérilité, agitation et filtration en continu, tandis que la chaîne de production des milieux nutritifs (sucres, acides aminés, sels et surtout facteurs de croissance) est décrite comme particulièrement énergivore, notamment lorsqu’une purification de qualité pharmaceutique est nécessaire.

Viande

Une promesse déçue…

Le contraste est d’autant plus frappant que la filière s’est industrialisée à grande vitesse : Singapour a ainsi été le premier pays à autoriser la vente de viande cultivée en 2020, et le secteur attire depuis des financements massifs. Le symbole fondateur reste le « burger » de démonstration de 2013, dont le coût de production dépassait pourtant les 250 000 euros !

Une technologie encore jeune, et donc perfectible

Ces estimations ne condamnent pas définitivement la viande cultivée (pas encore du moins) : la promesse « bas carbone » de la viande artificielle dépendra de percées très concrètes (milieux de culture moins coûteux et moins raffinés, procédés de purification plus sobres, énergie décarbonée, montée en échelle, etc.). En clair, l’innovation de cette nouvelle filière devrait finir par réduire l’empreinte carbone… mais il n’est clairement pas certain que cela suffise pour être un jour moins carbonée que la filière de la vraie viande.

SOURCEScience Post

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