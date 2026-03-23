[#BonPlan] Les promos High-Tech du 23 mars

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

avec le code 12DRIVE10 Console Nintendo Switch 2 à 399,99€ sur @Amazon

Console Nintendo Switch 2 – avec Mario Kart World (Dématérialisé) à 434,99€ sur @Amazon

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Volant de course et pédales G29 – Logitech G, Compatible PS5, PS4 et PC à 189,99€ au lieu de 219,99€ sur @Amazon

Manette Nintendo Switch 2 Pro à 65,60€ sur @AliExpress avec le code FRAS07

avec le code FRAS07 Pack de Simulation Logitech Volant G29 + Levier de vitesse Driving Force Shifter – Compatible PS5, PS4 et PC à 216,99€ au lieu de 331€ sur @Cdiscount avec le code TREFLE13

avec le code TREFLE13 Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Disque dur externe HDD Western Digital Easystore USB 3.0 – 5 To à 129,99€ sur @Darty

Disque Dur Externe 3.5″ Seagate Expansion Desktop – 20 To, USB 3.0 à 315,99€ au lieu de 402,01€ sur @Amazon

➡️ SSD :

SSD portable magnétique 20 Gbps Verbatim Snapback – 1 To, logiciel de sauvegarde, noir à 98,15€ au lieu de 102€ sur @Amazon

SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13 / CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

Clé USB SanDisk Ultra Slider Flash Drive , 400 Mo/s, Type-C, – 512 Go à 49,99€ au lieu de 70€ sur @Amazon



➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60

avec le code ASFR60 TV 65″ Xiaomi A 65 2025 – LED, 4K UHD, HDR10, Google TV (Vendeur Xiaomi France) à 313,77€ sur @AliExpress avec le code ASFR55

avec le code ASFR55 TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 279,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50

avec le code PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France

– livrable en France Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30

avec le code ASFR30 Carte mère ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II (AM4) – mATX, PCIe 4.0, 2× M.2, Wi-Fi 6, Ethernet 2.5 Gb à 99,99€ au lieu de 143,03€ sur @Amazon

Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT

avec le code Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 143,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + zoom 18–40 mm f/4.5–6.3 + Lumix S 50mm F1.8 à 999€ au lieu de 1289€ sur @Amazon



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —