TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels L’appli France Identité va fonctionner dans les aéroports comme pièce d’identité
Logiciels

L’appli France Identité va fonctionner dans les aéroports comme pièce d’identité

3 min.
17 Fév. 2026 • 17:29
1

À partir de cet été, la carte d’identité virtuelle disponible via l’application France Identité sera acceptée comme moyen de contrôle pour embarquer sur tous les vols au départ des aéroports français, selon la DGAC (direction générale de l’aviation civile). Cette victoire symbolique pour l’application lancée il y a deux ans masque mal un échec structurel : malgré 3,6 millions d’utilisateurs, France Identité reste paralysée par des blocages juridiques et une fragmentation administrative.

Carte Identite Numerique France Identite

Votre smartphone comme pièce d’identité pour l’avion

Les Français pourront présenter leur carte d’identité numérique sans sortir leur carte d’identité physique, bien que le passeport physique demeure obligatoire pour les passages de frontière, comme l’indique Le Parisien. Cette avancée dans les aéroports marque l’une des rares percées concrètes de l’application dans le monde réel, deux ans après son déploiement.

Car la promesse initiale semble loin : faciliter les démarches administratives en intégrant une preuve d’identité numérisée dans le smartphone, jugé moins facile à oublier qu’un portefeuille. La mission n’est accomplie qu’en partie. France Identité, qui héberge aussi le permis de conduite et la carte Vitale dématérialisés, permet de se connecter à plus de 1 800 services publics via FranceConnect sans jongler entre identifiants et mots de passe. Elle génère également une copie officielle de la carte nationale d’identité électronique (CNIe) qui évite les photocopies et limite la fraude.

Des usages qui restent limités

Les succès restent des cas isolés. Les policiers et gendarmes peuvent contrôler les documents avec leur smartphone NEO compatible. La SNCF a adopté le système il y a un an, générant un QR Code lisible par son personnel équipé d’appareils dédiés. Mais au-delà de ces cas d’usage, le dispositif s’enfonce.

La situation se complique sérieusement dans les autres administrations et entreprises publiques, où persistent des blocages juridiques et opérationnels. L’acceptation reste purement optionnelle, laissant chaque entité libre de refuser le dispositif étatique. Pour le retrait de colis, La Poste affirme que « France Identité Numérique fait partie des alternatives étudiées à la carte d’identité physique, à l’instar de nombreuses autres solutions numériques telles que la signature électronique ou les portefeuilles d’identité numérique européens ».

Cette prudence diplomatique dissimule un conflit d’intérêts flagrant : La Poste développe en parallèle sa propre solution baptisée « Identité Numérique », plaçant la carte d’identité dématérialisée en concurrence directe avec le système gouvernemental qu’elle est censée promouvoir. Cette guerre de territoires illustre l’incapacité de l’État à imposer (pour l’instant du moins) son système, même au sein de ses propres structures. Sans cadre juridique contraignant ni coordination interministérielle, France Identité restera une application à géométrie variable, utilisable dans quelques lieux triés sur le volet mais ignorée ailleurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude Sonnet 4.6 est disponible : Anthropic dévoile son IA performante

17 Fév. 2026 • 20:28
0 Internet

Anthropic lance Claude Sonnet 4.6, son modèle d’intelligence artificielle le plus performant pour la gamme Sonnet, qui égale les...

mistral-ai

Mistral AI rachète Koyeb et accélère sa stratégie de cloud IA souverain en Europe

17 Fév. 2026 • 20:00
0 Business

Mistral AI, valorisée 13,8 milliards de dollars et considérée comme l’un des principaux rivaux européens d’OpenAI,...

ticket to Ride

Netflix va adapter en film le jeu de société culte Ticket to Ride (Les Aventuriers du Rail)

17 Fév. 2026 • 19:45
0 Geekeries

Après avoir multiplié les adaptations de licences issues du jeu vidéo, Netflix élargit son terrain de chasse. La plateforme...

Unitree robot gala

Nouvel An chinois : les robots humanoïdes de Unitree enflamment le gala de la CCTV

17 Fév. 2026 • 19:17
0 Science

Le gala du Nouvel An lunaire diffusé par la CCTV, l’un des programmes les plus regardés au monde, a une nouvelle fois servi de vitrine...

Warner Bros Logo

Netflix vs Paramount : Warner Bros rouvre les négociations du rachat, mais seulement une semaine

17 Fév. 2026 • 19:00
0 Business

Netflix a accordé un délai de sept jours à Warner Bros Discovery pour rouvrir les discussions autour du rachat avec Paramount...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prépare un badge IA et des AirPods avec caméras

Apple prépare un badge IA et des AirPods avec caméras

17 Feb. 2026 • 19:48

image de l'article iOS 26.4 et macOS 26.4 : la bêta publique est disponible

iOS 26.4 et macOS 26.4 : la bêta publique est disponible

17 Feb. 2026 • 19:28

image de l'article Des détails sur les lunettes connectées d’Apple révèlent les fonctionnalités

Des détails sur les lunettes connectées d’Apple révèlent les fonctionnalités

17 Feb. 2026 • 19:20

image de l'article Un employé s’accorde une remise de 99 % sur des MacBook et d’autres produits tech

Un employé s’accorde une remise de 99 % sur des MacBook et d’autres produits tech

17 Feb. 2026 • 18:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site