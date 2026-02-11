Boston Dynamics : le CEO Robert Playter quitte ses fonctions après 30 ans dans la robotique

Boston Dynamics, figure emblématique de la robotique mondiale, entame une nouvelle phase de son histoire. Robert Playter, directeur général de l’entreprise depuis 2020, a annoncé son départ après trois décennies passées au sein du groupe. En attendant la nomination d’un successeur, Amanda McMaster, directrice financière, assurera l’intérim à la tête de la société.

Dans un communiqué, Boston Dynamics a salué un dirigeant qui a profondément marqué l’industrie. « Robert Playter est une icône mondiale de la robotique. Des premiers robots bondissants aux quadrupèdes, jusqu’à l’essor des humanoïdes, il a été un véritable pionnier de l’innovation », souligne l’entreprise, rappelant son rôle clé dans la transformation du laboratoire de recherche en acteur industriel de premier plan.

De la recherche académique à l’industrie mondiale

Arrivé chez Boston Dynamics il y a 30 ans, Playter a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment vice-président de l’ingénierie puis directeur des opérations, avant de succéder au fondateur Marc Raibert à la direction générale. Fondée en 1992 comme spin-off du MIT, l’entreprise a successivement été rachetée par Alphabet, SoftBank, puis par Hyundai en 2021.

Spot, Atlas et l’avenir de la robotique

Sous son mandat, Boston Dynamics a commercialisé Spot, son célèbre robot quadrupède, et récemment présenté Atlas, un humanoïde nouvelle génération. Le départ de Playter intervient alors que l’entreprise cherche à accélérer son déploiement industriel et ses usages concrets dans l’automatisation, la surveillance et la logistique.

Ce changement de direction marque une étape clé pour Boston Dynamics, qui devra conjuguer son héritage technologique et ses hautes ambitions industrielles dans un marché de la robotique en pleine mutation.