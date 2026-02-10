Zendure dévoile ses SolarFlow 2400 AC+, 2400 Pro et 1600 AC+ pour doper l’autoconsommation

Le stockage résidentiel franchit un nouveau cap en 2026 : après les panneaux, beaucoup de foyers veulent désormais conserver leur énergie solaire pour l’utiliser au bon moment, réduire leur dépendance au réseau et lisser les heures de forte consommation. Dans ce contexte, Zendure lance une nouvelle génération de sa famille SolarFlow, avec trois produits aux positionnements très distincts : SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ et SolarFlow 1600 AC+. Le fil rouge est clair : de la puissance en sortie, une installation simplifiée, et une couche logicielle orientée pilotage intelligent avec l’IA maison, ZENKI.

La marque met aussi en avant une approche renforcée sur la sécurité, ainsi qu’une ouverture accrue vers la domotique et l’écosystème énergie (tarifs dynamiques, intégrations, automatisation). Résultat : une gamme qui ne se contente plus de stocker, mais qui ambitionne de gérer la production solaire, la consommation et le réseau comme un ensemble cohérent.

Trois SolarFlow, trois usages : installation complète ou ajout sur système existant

Zendure segmente sa gamme pour répondre à deux grands scénarios : d’un côté, une solution tout-en-un pensée pour les installations balcon/toiture et les besoins élevés ; de l’autre, des modèles AC-couplés conçus pour se greffer sur une installation photovoltaïque déjà en place, sans travaux complexes.

SolarFlow 2400 Pro : la vitrine tout-en-un orientée performance

Le SolarFlow 2400 Pro (1199€ sur Amazon) s’affiche comme le modèle le plus ambitieux. Il propose une puissance AC bidirectionnelle jusqu’à 2400 W (selon mode et contraintes locales), avec une logique de stockage qui vise les foyers exigeants : cuisson, électroménager, équipements énergivores et, plus largement, les pointes de consommation du soir.

Côté solaire, Zendure met l’accent sur une architecture à 4 MPPT et une entrée photovoltaïque annoncée à 3000 W, avec la possibilité de monter plus haut en cas de scénarios de couplage (combinaison d’entrées DC et AC). L’intérêt de plusieurs MPPT est bien connu : mieux encaisser les ombrages, les orientations mixtes et les installations hétérogènes, là où un système plus simple peut perdre en rendement réel au quotidien.

Le stockage reste modulaire : la capacité démarre à 2,4 kWh et peut grimper jusqu’à 16,8 kWh en empilant des batteries. Zendure insiste sur l’idée d’un investissement progressif : commencer avec un premier niveau de capacité, puis ajouter des modules en fonction du budget, de l’évolution de la consommation (arrivée d’un véhicule électrique, d’une pompe à chaleur, etc.) ou d’une extension photovoltaïque.

Enfin, le 2400 Pro intègre aussi des éléments orientés “résilience” : un mode secours annoncé à 2400 VA et une connectivité filaire RJ45 pensée pour maintenir une communication stable avec des équipements de mesure, même si le réseau internet se montre capricieux.

SolarFlow 2400 AC+ : la solution retrofit pour les toitures déjà équipées

Le SolarFlow 2400 AC+ (à 959€ sur Amazon) vise un cas extrêmement répandu : vous avez déjà des panneaux (souvent avec micro-onduleurs), et vous voulez ajouter du stockage sans refaire l’installation. Ici, Zendure annonce une approche 100% compatible avec les systèmes photovoltaïques existants, avec une entrée uniquement en AC pouvant aller jusqu’à 2400 W et une puissance bidirectionnelle jusqu’à 2400 W en mode premium.

Concrètement, ce type de batterie AC-couplée permet de capter une partie du surplus qui “remonterait” sinon vers le réseau et de le restituer lorsque la maison en a besoin (typiquement le soir). Le système peut également servir à des stratégies de recharge sur heures creuses et de restitution sur heures pleines, selon les offres d’électricité disponibles.

Comme la version Pro, le 2400 AC+ reste extensible de 2,4 kWh à 16,8 kWh. Zendure met aussi en avant un mode secours à 2400 VA, avec des réglages via l’application (par exemple un mode normal pour maintenir une sortie active en continu, ou un mode plus économe qui coupe la sortie en l’absence de charge).

SolarFlow 1600 AC+ : un ticket d’entrée plus accessible pour les besoins modérés

Dernier pilier de la gamme, le SolarFlow 1600 AC+ (à 719€ sur Amazon) se présente comme une porte d’entrée premium mais plus abordable, conçue pour des installations existantes et des consommations plus raisonnables (appartements, petites maisons, systèmes solaires plus anciens ou avec surplus limité). Le système annonce une puissance AC bidirectionnelle 1600 W, avec un fonctionnement qui peut varier selon les paramètres (mode par défaut et options premium), et une philosophie centrée sur l’optimisation “au juste nécessaire”.

La capacité démarre à 1,92 kWh et peut être étendue jusqu’à environ 11,52 kWh en ajoutant des batteries. Zendure insiste sur la simplicité d’installation (plug-and-play) et sur une protection IP65 associée à une fonction d’auto-chauffage pour maintenir la stabilité par temps froid, un point crucial pour un usage extérieur ou dans des zones peu tempérées.

Pour la continuité de service, Zendure annonce aussi un mode secours à 1600 VA (avec assistance réseau possible selon configuration), de quoi alimenter les essentiels lors d’une coupure : box internet, éclairage, réfrigérateur, ou quelques appareils à faible consommation simultanée.

ZENKI, HEMS et domotique : le stockage devient un chef d’orchestre

Au-delà des chiffres, Zendure pousse une vision : une batterie n’est plus un simple réservoir, mais un système de pilotage. L’IA ZENKI est présentée comme un mode d’optimisation qui tient compte de paramètres multiples (habitudes de consommation, météo, tarifs, état de charge) pour décider quand stocker et quand restituer. Le constructeur avance également un gain potentiel par rapport à des modes de contrôle plus simples, notamment dans les scénarios à tarification dynamique.

L’écosystème HEMS (Home Energy Management System) est annoncé comme ouvert : prise en charge du protocole MQTT, compatibilité avec des plateformes domotiques (comme Home Assistant ou Homey) et intégrations avec différents fournisseurs et dispositifs de mesure. Dans la logique Zendure, l’énergie devient un automatisme : la maison adapte ses flux au lieu d’obliger l’utilisateur à changer de modes en permanence.

À noter : Zendure met en avant une offre de tarification dynamique baptisée ZenWave, annoncée comme centrée sur l’Allemagne. L’idée est de combiner les variations du marché et l’optimisation par ZENKI pour transformer automatiquement les fenêtres de prix bas en économies réelles, sans réglages manuels chronophages.

ZenGuard : sécurité multicouche, BMS doublé et protection thermique

La question de la sécurité reste décisive dès qu’il s’agit de stockage domestique. Zendure met en avant une protection IP65 (poussière/eau) et un dispositif baptisé ZenGuard qui regroupe plusieurs niveaux : un BMS local (surveillance en temps réel des paramètres) et un BMS cloud décrit comme une couche additionnelle d’analyse, pour anticiper des dérives et déclencher des alertes précoces.

La marque évoque également une maintenance intelligente (par exemple le maintien d’un seuil minimal de charge, des stratégies de préservation en conditions froides, et des cycles de protection) pour éviter la dégradation prématurée. Enfin, Zendure met en avant un dispositif de suppression d’incendie par aérosol intégré, présenté comme un ultime rempart en cas de surchauffe anormale ou de défaut critique, afin de limiter la propagation d’un départ de feu.

Prix des nouveaux SolarFlow

Sur le marché français, la nouvelle gamme se positionne sur trois paliers tarifaires. Les prix annoncés démarrent à 719 € pour le SolarFlow 1600 AC+, à 959 € pour le SolarFlow 2400 AC+ et à 1199 € pour le SolarFlow 2400 Pro (selon configuration de base). Les packs et l’extension de capacité via batteries additionnelles font ensuite varier fortement l’investissement, mais c’est précisément le principe de la modularité : acheter au départ juste ce qu’il faut, puis dimensionner à la hausse lorsque le gain d’autoconsommation et les habitudes de la maison le justifient.

Avec SolarFlow 2026, Zendure propose ainsi une lecture assez cohérente du marché : un modèle Pro qui vise la puissance et l’installation complète, un 2400 AC+ pensé pour valoriser une toiture déjà équipée, et un 1600 AC+ qui abaisse la barrière d’entrée pour les besoins modérés. Le vrai juge de paix, au-delà des watts et des kWh, sera l’expérience logicielle au quotidien : la qualité du pilotage ZENKI, la fiabilité des intégrations HEMS et la transparence des réglages feront la différence entre une batterie simple stockage et un système réellement capable d’optimiser une maison connectée.

