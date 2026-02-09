TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Un ordinateur à base de lumière bouleverse l’informatique classique et quantique
Science

Un ordinateur à base de lumière bouleverse l’informatique classique et quantique

2 min.
9 Fév. 2026 • 20:15
0

L’informatique classique et quantique progresse certes rapidement, mais une équipe de chercheurs vient de dévoiler une troisième voie surprenante, soit un ordinateur fonctionnant avec des impulsions lumineuses. Présentée dans la revue Nature, cette machine repose sur un concept physique centenaire appelé « machine d’Ising », capable de résoudre efficacement des problèmes d’optimisation réputés inaccessibles aux architectures traditionnelles.

Contrairement aux processeurs binaires, ce système exploite des signaux lumineux pour explorer simultanément un immense espace de solutions. La puissance théorique est telle que les applications visées sont la logistique, la cryptographie, la conception de matériaux ou bien encore la modélisation du repliement des protéines (oui, c’est pointu).

Une technologie inspirée de la physique des aimants

Le principe repose sur un modèle mathématique où des éléments interagissent jusqu’à atteindre un état d’énergie minimale correspondant à la meilleure solution possible. « Ce dispositif transforme la lumière en solveur de problèmes », résume Bhavin J. Shastri, chercheur principal à l’université Queen’s au Canada.

Ising Model Machine

Credit: Queen’s University

Construit à partir de composants standards des réseaux télécoms — lasers, fibres optiques et modulateurs — l’ordinateur « photonique » fonctionne à température ambiante et traite des milliards d’opérations par seconde, ce qui est une prouesse quand on songe que les ordinateurs quantiques et les supercalculateurs exigent souvent des environnements cryogéniques extrêmement complexes… et couteux.

Un outil spécialisé, mais prometteur

Les chercheurs précisent toutefois que cette machine ne se destine pas à remplacer les ordinateurs généralistes. Cette dernière est conçue pour exceller dans des tâches ciblées, mais pourrait offrir une alternative rapide, économe et scalable pour des secteurs industriels clés. Des partenariats pilotes sont déjà envisagés afin de tester cette technologie dans des scénarios concrets. Une nouvelle catégorie d’ordinateurs semble sur le point d’émerger…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour janvier 2026

9 Fév. 2026 • 22:42
0 Mobiles / Tablettes

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les...

ChatGPT Publicites Contenus Sponsorises

ChatGPT affiche dès aujourd’hui des publicités, d’abord dans un pays

9 Fév. 2026 • 20:58
0 Internet

Comme prévu, les publicités font aujourd’hui leur arrivée sur ChatGPT en ce qui concerne les utilisateurs gratuits et ceux avec...

WhatsApp Icone Logo

WhatsApp : l’Europe demande à Meta de rétablir les chatbots IA tiers

9 Fév. 2026 • 20:30
0 Internet

La Commission européenne a adressé à Meta un avertissement formel sur WhatsApp, critiquant ses pratiques empêchant...

ChatGPT Gemini Claude Logos

Près de la moitié des Français utilise des IA génératives comme ChatGPT

9 Fév. 2026 • 20:08
0 Internet

Près d’un Français sur deux a utilisé un outil d’intelligence artificielle générative (ChatGPT, Gemini,...

YouTube Music

YouTube Music impose désormais un abonnement pour les paroles

9 Fév. 2026 • 18:53
1 Internet

YouTube Music change les règles pour l’accès aux paroles des chansons et impose désormais l’abonnement Premium payant. Le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 17 Pro « orange Hermès » booste les ventes en Chine

L’iPhone 17 Pro « orange Hermès » booste les ventes en Chine

9 Feb. 2026 • 19:41

image de l'article App Store : Apple n’autorise plus les applications de chat anonyme

App Store : Apple n’autorise plus les applications de chat anonyme

9 Feb. 2026 • 18:14

image de l'article Les AirPods Pro avec caméras pourraient voir autour de vous

Les AirPods Pro avec caméras pourraient voir autour de vous

9 Feb. 2026 • 16:30

image de l'article Apple participe au développement d’une IA qui recrée des sons et des voix à partir de vidéos muettes

Apple participe au développement d’une IA qui recrée des sons et des voix à partir de vidéos muettes

9 Feb. 2026 • 16:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site