Un ordinateur à base de lumière bouleverse l’informatique classique et quantique

L’informatique classique et quantique progresse certes rapidement, mais une équipe de chercheurs vient de dévoiler une troisième voie surprenante, soit un ordinateur fonctionnant avec des impulsions lumineuses. Présentée dans la revue Nature, cette machine repose sur un concept physique centenaire appelé « machine d’Ising », capable de résoudre efficacement des problèmes d’optimisation réputés inaccessibles aux architectures traditionnelles.

Contrairement aux processeurs binaires, ce système exploite des signaux lumineux pour explorer simultanément un immense espace de solutions. La puissance théorique est telle que les applications visées sont la logistique, la cryptographie, la conception de matériaux ou bien encore la modélisation du repliement des protéines (oui, c’est pointu).

Une technologie inspirée de la physique des aimants

Le principe repose sur un modèle mathématique où des éléments interagissent jusqu’à atteindre un état d’énergie minimale correspondant à la meilleure solution possible. « Ce dispositif transforme la lumière en solveur de problèmes », résume Bhavin J. Shastri, chercheur principal à l’université Queen’s au Canada.

Credit: Queen’s University

Construit à partir de composants standards des réseaux télécoms — lasers, fibres optiques et modulateurs — l’ordinateur « photonique » fonctionne à température ambiante et traite des milliards d’opérations par seconde, ce qui est une prouesse quand on songe que les ordinateurs quantiques et les supercalculateurs exigent souvent des environnements cryogéniques extrêmement complexes… et couteux.

Un outil spécialisé, mais prometteur

Les chercheurs précisent toutefois que cette machine ne se destine pas à remplacer les ordinateurs généralistes. Cette dernière est conçue pour exceller dans des tâches ciblées, mais pourrait offrir une alternative rapide, économe et scalable pour des secteurs industriels clés. Des partenariats pilotes sont déjà envisagés afin de tester cette technologie dans des scénarios concrets. Une nouvelle catégorie d’ordinateurs semble sur le point d’émerger…