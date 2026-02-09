M&M’S et Marvel misent sur les soirées cinéma : une étude décrypte les rituels des Français

Les soirées cinéma à domicile ne se résument plus à lancer un film sur un écran. Entre services de streaming, téléviseurs grand format, barres de son, vidéoprojecteurs et éclairages connectés, l’expérience s’est structurée autour de rituels qui rappellent, à petite échelle, une séance en salle. C’est sur ce terrain (celui des usages home cinema et des moments partagés à la maison ) que M&M’S (Mars Wrigley France) s’appuie sur une étude d’opinion réalisée fin 2025 pour décrire ce que les Français attendent d’une soirée film… et le rôle que chacun y joue.

Le document, à l’origine pensé pour accompagner une collaboration de marque avec Marvel, met surtout en avant des comportements déclarés : qui organise, qui gère l’ambiance, qui s’assure du confort sonore, qui pense aux snacks. Des éléments utiles pour comprendre comment le “cinéma à la maison” se transforme en expérience sociale, portée autant par la technologie que par l’organisation.

Le héros de la soirée n’est pas celui qu’on croit

Selon les chiffres communiqués, 40% des répondants en France désignent comme héros de la soirée la personne qui prend l’initiative de rassembler tout le monde et d’orchestrer le moment. Autrement dit : l’organisateur prime sur celui qui choisit le film ou commente l’intrigue. Cette idée rejoint une réalité observable depuis plusieurs années : avec la multiplication des plateformes et des catalogues, la question n’est plus seulement quoi regarder, mais comment vivre la séance, surtout en groupe.

L’étude met ensuite en avant une série de profils qui, d’après les participants, comptent dans la réussite d’une soirée cinéma :

L’aventurier des genres , qui propose des films moins attendus (22%)

, qui propose des films moins attendus (22%) Le roi du rangement , qui remet le salon en ordre une fois le film terminé (19%)

, qui remet le salon en ordre une fois le film terminé (19%) Le roi du silence , qui évite les discussions pendant le visionnage (18%)

, qui évite les discussions pendant le visionnage (18%) Le créateur d’ambiance , qui transforme la pièce pour se rapprocher d’une salle (17%)

, qui transforme la pièce pour se rapprocher d’une salle (17%) Le passionné de trivia , qui partage des anecdotes sur le film (17%)

, qui partage des anecdotes sur le film (17%) L’expert foodie, qui pense aux préférences de chacun côté snacks (14%)

Au-delà de l’anecdote, ces catégories illustrent un point : la soirée cinéma est devenue un petit événement domestique. Et comme pour un événement, le confort (lumière, son, assise), la logistique (horaires, choix du contenu) et la convivialité ont un poids comparable au film lui-même.

Ambiance, obscurité, réglages audio : des gestes qui rappellent le home cinema

Les résultats cités décrivent une préparation qui ressemble de plus en plus à une mise en scène technique. Avant le film, 31% des répondants disent privilégier une ambiance cosy, et 21% affirment se renseigner sur les goûts des invités en matière de confiseries. Pendant le film, deux chiffres ressortent : 36% déclarent préférer une obscurité totale, et 28% indiquent ajuster précisément le volume sonore.

Ces éléments font écho à la montée en gamme de l’équipement domestique. Les téléviseurs lumineux et grands formats, les barres de son avec traitement virtuel, le Dolby Atmos ou les systèmes multi-enceintes (selon l’équipement), mais aussi les ampoules connectées, rubans LED et scènes d’éclairage pilotées par application ont facilité la création d’une “ambiance séance”. De plus en plus, la soirée film devient un usage où l’on optimise les paramètres : lumière réduite, son calibré, notifications coupées, voire modes cinéma”sur l’écran.

Côté habitudes de consommation, l’étude indique que 44% aiment revoir leurs films préférés, 40% regardent les bandes-annonces dès leur sortie, et 24% organisent des soirées cinéma pour leurs proches. Là encore, le phénomène est cohérent avec l’écosystème du streaming : l’accès instantané à des bibliothèques larges encourage le re-visionnage, tandis que les algorithmes et les sorties hebdomadaires entretiennent un rapport plus sériel à la découverte.

Le partage, au centre… avec une lecture à nuancer

Sans surprise, l’étude insiste sur le rôle des snacks : d’après la marque, 85% des Français interrogés préféreraient des gourmandises faciles à partager. Le document associe aussi cette dimension au plaisir de la soirée : 35% y verraient une part importante du moment, et 20% estiment que ces encas rendent la soirée “plus spéciale.

Le communiqué va plus loin avec des comportements très précis, à prendre pour ce qu’ils sont (des déclarations issues d’un questionnaire) : 20% disent diviser les confiseries en portions personnalisées ; 11% garder leurs préférées pour des scènes clés ; 11% choisir des snacks en lien avec le thème du film ; 7% mentionnent même une logique par couleur selon l’apparition d’un personnage.

Dans la réalité des usages, la consommation devant un film reste multiple : popcorn, chips, boissons, glaces, desserts, voire commandes de repas. L’intérêt de l’étude, côté high-tech, est moins de trancher sur “le snack idéal” que d’illustrer comment le visionnage à domicile s’organise comme une expérience complète, où contenu, confort et convivialité se combinent.

Une collaboration M&M’S x Marvel en toile de fond

L’étude s’inscrit dans une opération de co-branding entre M&M’S et Marvel, avec des packs en édition limitée et des visuels associant les personnages M&M’S à des figures de l’univers Marvel (la marque cite notamment Wolverine, Deadpool, Daredevil, She-Hulk, Yelena ou Red Guardian). Le communiqué évoque également des contenus mettant en scène les personnages M&M’S auditionnant pour des rôles, une mécanique de narration de marque devenue courante sur les réseaux sociaux.

William Salhany, Directeur Marketing et Catégorie chez Mars Wrigley France, explique que l’objectif est de mettre en avant les personnes qui font la soirée, au même titre que les héros à l’écran, et d’encourager l’organisation de ces moments partagés. L’entreprise ne détaille toutefois pas, dans le document transmis, le prix conseillé des packs ni un calendrier précis de disponibilité (canaux de distribution, durée de l’opération, stock).

Un indicateur de tendance : la soirée film comme usage tech + social

Au final, l’intérêt de cette étude n’est pas tant de définir un profil type que de confirmer une évolution : à mesure que les technologies d’image et de son se démocratisent, la séance à domicile se formalise. Le film devient un prétexte à une expérience plus large, où l’on prépare un cadre (lumière, son, confort), où l’on choisit un contenu parmi une offre pléthorique, et où l’on valorise des rôles logistiques souvent invisibles.

Pour les acteurs du streaming, de l’audio et de la maison connectée, ce type de rituels est un signal : les fonctionnalités qui simplifient la préparation (modes cinéma, scènes d’éclairage, gestion des profils, contrôle vocal, synchronisation audio/vidéo, réduction des distractions) correspondent à un usage concret, répété, et souvent collectif. Reste à voir si les fabricants et plateformes pousseront davantage l’intégration (par exemple via des “scènes” unifiées entre TV, son et éclairage) ou si l’utilisateur continuera à bricoler son propre rituel à partir d’appareils et d’applications disparates.