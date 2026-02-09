PS6 : un leak évoque 30 Go de RAM GDDR7… et une probable hausse de prix

Alors que Sony n’a encore rien officialisé concernant la PlayStation 6, les rumeurs s’intensifient autour de sa fiche technique. Une nouvelle fuite met en lumière un élément clé : la mémoire vive. Si ce leak se confirme, il s’agirait alors d’un bond significatif par rapport à la PS5 actuelle… mais au prix d’une très probable hausse tarifaire.

30 Go de mémoire GDDR7 en préparation ?

Selon Kepler L2, une source réputée pour la fiabilité de ses informations, la PS6 embarquerait un CPU 8 cœurs Zen 6 gravé en 3 nm (voire 2 nm) ainsi qu’ un GPU doté de 40 à 48 unités de calcul RDNA 5 cadencées à plus de 3 GHz. La console embarquerait aussi 30 Go de mémoire GDDR7, soit presque le double des 16 Go de GDDR6 de la PS5. Cette configuration reposerait sur un bus de 160 bits, avec une bande passante estimée à 640 Go/s grâce à dix modules de 3 Go chacun. Le gain serait toutefois beaucoup plus mesuré par rapport à la PS5 Pro et ses 576 Go/s de débit de mémoire système.

Un tel volume de mémoire permettrait aux développeurs de viser des mondes plus vastes, des textures plus détaillées et une meilleure exploitation du ray tracing, tout en améliorant les performances globales des jeux next-gen.

Un vrai gain technique… mais un impact probable sur le prix

Cette montée en gamme devrait toutefois avoir un coût. Le secteur traverse actuellement une période d’extrême tension sur les composants mémoire, avec des prix en forte hausse et des capacités de production sous pression. Nombre d’observateurs estiment qu’une configuration plus raisonnable autour de 20 Go serait plus viable économiquement pour Sony… mais pourrait ne pas créer un gap suffisant avec la PS5 Pro.

Kepler L2 défend néanmoins le choix des 30 Go, estimant que « 20 Go ne suffiraient pas pour répondre aux ambitions techniques de la prochaine génération ». Selon le leaker, Sony pourrait absorber un surcoût temporaire d’environ 100 dollars avant une stabilisation du marché, une prévision qui semble pour le moins optimiste sachant que Sony n’a sécurisé ses livraison de RAM à prix fixe que jusqu’à la fin de l’année en cours, après quoi le fabricant devra renégocier le prix des composants en fonction des prix actuels (beaucoup plus élevés). La tendance n’étant plus à vendre à perte chez les consoliers (même si cela ne signifie pas faire une grosse marge, voire une marge tout court), il semble pour le moins hasardeux de prévoir que Sony va prendre sur lui un surcout de 100 dollars par console… au minimum.

En attendant une annonce officielle, ces informations alimentent l’idée d’une PS6 résolument tournée vers la performance, quitte à repositionner la console sur un segment tarifaire nettement plus premium dans les années à venir.