Internet

Flickr confirme un piratage avec le vol de données d’utilisateurs

6 Fév. 2026 • 18:47
Flickr a notifié ses utilisateurs d’une brèche de sécurité ayant exposé leurs noms réels, adresses e-mail et adresses IP suite à une vulnérabilité critique détectée chez un fournisseur de services de messagerie tiers. L’incident, signalé à l’entreprise le 5 février 2026, a entraîné le vole de données personnelles sensibles incluant la localisation générale et l’historique d’activité sur la plateforme, bien que les mots de passe et les numéros de cartes bancaires aient été épargnés.

Flickr Logo

Nouveau piratage qui touche cette fois Flickr

La plateforme aux 35 millions d’utilisateurs mensuels n’a pas révélé l’identité du prestataire incriminé ni le nombre exact de comptes touchés. Toutefois, la réaction a été immédiate : l’accès au système défaillant a été coupé quelques heures après la découverte de la faille. Dans son e-mail aux utilisateurs, l’entreprise explique : « Le 5 février 2026, nous avons été alertés d’une vulnérabilité dans un système exploité par l’un de nos fournisseurs de services de messagerie. Cette faille a pu permettre un accès non autorisé à certaines informations des membres de Flickr ».

Si les données financières restent sécurisées, la nature des informations dérobées (noms d’utilisateurs, types de comptes, activité) expose les membres à des campagnes de phishing ciblées. Flickr invite sa communauté à surveiller tout changement suspect dans les paramètres de compte et rappelle qu’aucun mot de passe ne sera jamais demandé par e-mail. Par mesure de précaution, il est vivement recommandé de modifier ses identifiants si ceux-ci sont utilisés sur d’autres services en ligne.

Flickr, qui héberge plus de 28 milliards de photos et vidéos depuis sa création en 2004, a présenté ses excuses pour l’inquiétude suscitée. L’entreprise promet de tirer les leçons de cet incident en renforçant l’architecture de ses systèmes et en intensifiant le contrôle de ses partenaires externes. « Nous prenons la confidentialité et la sécurité de vos données très au sérieux », assure le groupe qui mène actuellement une enquête approfondie pour éviter toute récidive.

