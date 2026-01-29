DJI enrichit sa gamme Ronin avec le lancement du RS 5, un stabilisateur caméra conçu pour répondre aux besoins des vidéastes mobiles et des créateurs de contenu plutôt exigeants. Plus compact et plus léger que ses prédécesseurs, ce nouveau modèle ambitionne de conjuguer portabilité, autonomie et des fonctions avancées comme le suivi intelligent des sujets, tout en conservant une stabilisation de haut niveau.

Un gimbal compact pensé pour les tournages dynamiques

Pesant environ 1,4 kg, le DJI RS 5 peut supporter une charge utile proche de 3 kg, ce qui le rend compatible avec la majorité des hybrides grand public (et leurs objectifs). Il est également capable de passer rapidement en mode vertical sans accessoire supplémentaire, un atout majeur pour les créateurs orientés réseaux sociaux.

DJI intègre à ce modèle son tout dernier algorithme de stabilisation, conçu pour offrir des mouvements de caméra fluides même lors de prises de vue complexes : travelling circulaire, suivi inversé ou cadrage fixe sur sujet mobile. Le RS 5 reste aussi très performant lors des déplacements à pied ou en course, en limitant. efficacement les vibrations parasites.

Un suivi intelligent plus précis et plus polyvalent

La grande nouveauté de ce nouvel accessoire réside dans son module de suivi intelligent amélioré. Ce dernier permet de cadrer et de suivre un sujet directement depuis l’écran tactile intégré, sans manipulation de l’appareil photo. Le système reconnaît non seulement les personnes, mais aussi les animaux, véhicules et autres objets, avec une portée allant jusqu’à 10 mètres pour un sujet humain.

Côté autonomie, le RS 5 annonce jusqu’à 14 heures d’utilisation, avec une recharge complète en seulement une heure. Pour les tournages longue durée, une poignée batterie optionnelle porte cette autonomie à près de 30 heures.

Le pack standard est proposé à 569 euros sur le site du fabricant et comprend le stabilisateur, un mini-trépied, des plateaux de fixation rapide et une poignée batterie classique. Une version combo, facturée à 719 euros, ajoute le module de suivi avancé, une mallette de transport et une poignée électronique type valise.