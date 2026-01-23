Les Français ont consommé 4h14 de vidéo par jour en 2025, le streaming en hausse

Selon le bilan annuel de Médiamétrie, les Français ont consommé 4 heures et 14 minutes de vidéo par jour en 2025. La part consacrée à la télévision en direct s’érode au profit des contenus à la demande (incluant le streaming), obligeant les chaînes historiques à repenser leur stratégie de distribution.

La télévision linéaire ne pèse plus que 61 % du temps vidéo global, contre 39 % pour la consommation « à la carte ». Cette catégorie regroupe les services de streaming par abonnement (Netflix, Disney+, etc), les plateformes des diffuseurs (TF1+, France.tv, etc) et la vidéo en ligne (YouTube, réseaux sociaux, etc). À titre de comparaison, le rapport de force était nettement différent en 2022, avec 69 % pour la télévision en direct contre 31 % pour le contenu à la carte.

Les chaînes historiques contre-attaquent avec 9 000 titres

Bien que près de sept Français sur dix (69,1 %) restent en contact quotidien avec un programme de la TNT, les chaînes traditionnelles doivent s’adapter à un marché où 60 % des foyers possèdent désormais au moins un abonnement payant (Netflix ou autre), soit une hausse de 8 points depuis 2021. L’usage à la carte, déjà ancré chez les jeunes, explose chez les 50 ans et plus (+21 %) et les 35-49 ans (+17 % par rapport à 2023).

Face à cette demande de flexibilité, les acteurs comme TF1+, M6+, Arte.tv ou France.tv ont massivement investi. Leurs catalogues ont doublé en un an pour atteindre 9 000 titres uniques à la fin 2025. Pour maximiser la visibilité de leurs programmes, des alliances inédites émergent, à l’instar de l’accord permettant aux contenus de TF1 d’être accessibles sur Netflix dès juin 2026. De leur côté, les géants du streaming (Netflix, Prime Video, Apple TV, etc) proposent un catalogue global de 27 600 titres, en augmentation de 31 % par rapport à 2022. La fiction domine largement cette offre, représentant 58 % des titres sur les plateformes de streaming et 34 % sur celles des chaînes gratuites.

Le sport, nouveau terrain de bataille du streaming

Le sport demeure une valeur sûre et un puissant vecteur d’audience. La meilleure performance de l’année 2025 revient à la finale de la Ligue des Champions, entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, qui a réuni 11,8 millions de téléspectateurs sur M6 et Canal+.

Ce succès attire les convoitises des services de streaming. Désormais, 30 % des abonnés à ces plateformes déclarent y consommer du sport, que ce soit en direct ou via des documentaires, marquant une progression de 7 points vis-à-vis de 2023. Preuve de cet engouement, le sport est devenu la thématique numéro un dans l’offre documentaire des plateformes, devançant même le genre policier/crime.