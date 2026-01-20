TENDANCES
PC et systèmes

[#Soldes] Les promos High-Tech du 20 janvier

9 min.
20 Jan. 2026 • 18:18
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16 Go Shadow 3X OC à 799€ sur @Amazon
  • Blu-ray 4K Alien – Edition 40ème Anniversaire (+ Blu-ray) à 10,83€ au lieu de 14€ sur @Amazon
  • Caméra de surveillance extérieure Tapo C411 Kit – Wi-Fi solaire 2K 3 MP, Batterie 6 400 mAh, IP65 à 49€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
  • Smartphone razr 40 Ultra 256 Go Noir Motorola à 360€ sur @Carrefour
  • Smartphone pliable 7.92″ Honor Magic V2 – Snapdragon 8 Gen 2, RAM 16 Go, 512 Go, version globale à 576,50€ sur @AliExpress
  • HOT! Bose Ultra Open Earbuds, Écouteurs Oreilles Libres avec Technologie OpenAudio, Écouteurs stéréo Ouverts sans Fil, Jusqu’à 48 Heures d’autonomie, Gris Clair de Lune – Édition limitée à 199,99€  sur @Boulanger
  • Blu Ray – Mars Express à 10,37€ au lieu de 13,32€ sur @Amazon
  • Coffret Blu-Ray – Le Comte de Monte Cristo – Blu Ray 4K Ultra HD + Blu-ray à 12,18€ au lieu de 14,07€ sur @Amazon
  • Aspirateur Eau et Poussière dreame H12S – Aspirateur Laveur de Sol Intelligent sans Fil pour Sols durs, Séchage à 149,99€ au lieu de 201,30€ sur @Carrefour
  • Persona 5 Tactica PS5 à 9,59€ au lieu de 17,99€ sur @Fnac
  • Coffret Blu-Ray Rec l’Intégrale – 4 Films à 12,01€ au lieu de 19,44€ sur @Amazon
  • Lego Speed Champions 77244 – Voiture F1 Mercedes-AMG W15 à 17,90€ sur @Amazon
  • HOT! Belkin BoostCharge Socle de Recharge Qi2 (Chargeur Pliable, Compatible MagSafe, 15 W, pour modèles de l’iPhone 16, 15, 14, 13, Chargeur Compatible Standy, Adaptateur Secteur Inclus, Noir) à 29,99€ au lieu de 38,54€ sur @Boulanger

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Serrure Connectée Nuki Smart Lock 2023 – 4ème Génération (Via Retrait Magasin) à 76€ au lieu de 189,99€ sur @Boulanger
  • Bloc multiprise Baseus – GaN5, USB C 30 W, Chargeur USB C, 3 Prises avec Interrupteur à 20,40€ au lieu de 34€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Télécommande/Interrupteur Philips Hue (Zigbee) / Smart Dimmer Sans-fil V2, variateur de lumière à 16,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 23,99€ sur @Amazon
  • Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir à 208€ au lieu de 272,48€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 Samsung Galaxy SmartTag2 Noir et Blanc à 55€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

  • Carte Memoire Samsung Micro SD Express – 256go pour switch 2 à 44,99€ sur @Micromania

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Noir, MDE04FN/A à 1649€ sur @Carrefour
  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 22,39€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate
  • Kit Watercooling Thermalright Aqua Elite 240 ARGB V2 PWM pour AMD/AM4/AM5 et Intel à 44,65€ au lieu de 51,64€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 419€ sur @Cdiscount

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Kit solaire plug and play Zendure avec batterie Hyper 2000 + 1*AB2000X (1 920 Wh) + 4*430 W Bifaciaux – 2236wp à 732,23€ au lieu de 1070,86€ sur @Amazon
  • HOT! Zendure Solarflow Hyper 2000 avec AB2000X 1920Wh + 4 panneaux solaires biface 500w à 764,82€ au lieu de 1186€ sur @Amazon
  • Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

