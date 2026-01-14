TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Un hôtel sur la Lune dès 2032 ? Une startup californienne ouvre déjà les réservations
Geekeries et Insolite

Un hôtel sur la Lune dès 2032 ? Une startup californienne ouvre déjà les réservations

14 Jan. 2026 • 12:40
1

Le tourisme spatial franchit une nouvelle étape spectaculaire. Une jeune pousse américaine ambitionne d’ouvrir le tout premier hôtel sur la Lune à l’horizon 2032, et invite dès à présent les candidats fortunés à déposer leur dossier. Le projet, aussi audacieux que coûteux,semble sortir tout droit du cerveau (trop actif) d’un entrepreneur fou, mais le projet est pourtant tout ce qu’il y a de sérieux… du moins sur le papier.

Un pari lunaire ?

Baptisée GRU Space, pour Galactic Resource Utilization, la startup à l’origine de ce projet insensé a été fondée en Californie par Skyler Chan, un jeune entrepreneur de 22 ans. Malgré le caractère assez improbable de l’objectif poursuivi, l’entreprise a déjà attiré des soutiens issus de l’écosystème spatial, notamment liés à SpaceX et Anduril. Le concept repose sur une idée simple puisqu’il s’agit de faire du tourisme une locomotive économique pour l’installation d’êtres humains sur la Lune.

GRU Space

Des tests dès 2029 avant l’accueil des premiers visiteurs

GRU Space prévoit une première mission lunaire en 2029 dans le cadre du programme CLPS de la NASA. Celle-ci servira à tester des structures gonflables ainsi qu’un procédé de transformation du régolithe lunaire en briques, destinées à protéger les habitats contre les radiations et les variations thermiques extrêmes. Une seconde mission viserait à installer ces modules dans une cavité naturelle, offrant ainsi un environnement plus stable aux futurs « touristes lunaires ».

GRU space 1

Si ces étapes sont concluantes, une troisième mission en 2032 déploiera la première version opérationnelle de l’hôtel. Ce dernier sera capable d’accueillir jusqu’à quatre personnes simultanément. Ce complexe serait progressivement agrandi par la suite.

Des sommes folles… pour un « coût » écologique sans doute catastrophique

Les candidats retenus devront verser un dépôt compris entre 250 000 et 1 million de dollars, une somme déduite d’un séjour dont le prix final dépasserait les 10 millions. Alors que la NASA et la Chine préparent leurs propres bases lunaires, l’initiative de GRU Space montre que l’aventure lunaire pourrait aussi devenir, pour quelques privilégiés fortunés seulement, une nouvelle destination de vacances hors norme. Quant au coût écologique de ces escapades lunaires, GRU Space se garde bien d’en faire la moindre mention…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Resident Evil Village

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en janvier 2026 (dont Resident Evil Village)

14 Jan. 2026 • 18:08
0 Jeux vidéo

Sony lève le voile sur la liste des jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 20 janvier avec les abonnements Premium et...

Pete Lau OnePlus CEO

Mandat d’arrêt contre le CEO de OnePlus : Taïwan accuse le constructeur de recrutement illégal

14 Jan. 2026 • 17:15
0 Hors-Sujet

Les autorités taïwanaises n’ont pas hésité dans un dossier pourtant extrêmement sensible. Un mandat...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 14 janvier

14 Jan. 2026 • 16:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Freebox Pop S Nouveau Prix Janvier 2026

Free augmente le prix de son offre Freebox Pop S

14 Jan. 2026 • 15:54
1 Matériel

Free a décidé d’augmenter le prix de sa Freebox Pop S pour passer l’abonnement de 23,99 €/mois à 24,99 €/mois....

Xavier Niel Free Logo

Free écope d’une amende de 42 millions d’euros après son gros piratage

14 Jan. 2026 • 14:10
5 Internet

La CNIL annonce infliger une amende 42 millions d’euros à Free à la suite de son gros piratage qui a eu lieu en 2024. Celui-ci avait...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les MacBook Pro M5 Pro/Max annoncés à la fin janvier ?

Les MacBook Pro M5 Pro/Max annoncés à la fin janvier ?

14 Jan. 2026 • 18:01

image de l'article Hijack saison 2 démarre aujourd’hui sur Apple TV (1 épisode disponible)

Hijack saison 2 démarre aujourd’hui sur Apple TV (1 épisode disponible)

14 Jan. 2026 • 17:30

image de l'article Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en février, dont Civilization VII

Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en février, dont Civilization VII

14 Jan. 2026 • 16:55

image de l'article iPhone 18 (Pro) : des détails sur les tailles, Face ID sous l’écran et la Dynamic Island

iPhone 18 (Pro) : des détails sur les tailles, Face ID sous l’écran et la Dynamic Island

14 Jan. 2026 • 16:24

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site