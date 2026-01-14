Un hôtel sur la Lune dès 2032 ? Une startup californienne ouvre déjà les réservations

Le tourisme spatial franchit une nouvelle étape spectaculaire. Une jeune pousse américaine ambitionne d’ouvrir le tout premier hôtel sur la Lune à l’horizon 2032, et invite dès à présent les candidats fortunés à déposer leur dossier. Le projet, aussi audacieux que coûteux,semble sortir tout droit du cerveau (trop actif) d’un entrepreneur fou, mais le projet est pourtant tout ce qu’il y a de sérieux… du moins sur le papier.

Un pari lunaire ?

Baptisée GRU Space, pour Galactic Resource Utilization, la startup à l’origine de ce projet insensé a été fondée en Californie par Skyler Chan, un jeune entrepreneur de 22 ans. Malgré le caractère assez improbable de l’objectif poursuivi, l’entreprise a déjà attiré des soutiens issus de l’écosystème spatial, notamment liés à SpaceX et Anduril. Le concept repose sur une idée simple puisqu’il s’agit de faire du tourisme une locomotive économique pour l’installation d’êtres humains sur la Lune.

Des tests dès 2029 avant l’accueil des premiers visiteurs

GRU Space prévoit une première mission lunaire en 2029 dans le cadre du programme CLPS de la NASA. Celle-ci servira à tester des structures gonflables ainsi qu’un procédé de transformation du régolithe lunaire en briques, destinées à protéger les habitats contre les radiations et les variations thermiques extrêmes. Une seconde mission viserait à installer ces modules dans une cavité naturelle, offrant ainsi un environnement plus stable aux futurs « touristes lunaires ».

Si ces étapes sont concluantes, une troisième mission en 2032 déploiera la première version opérationnelle de l’hôtel. Ce dernier sera capable d’accueillir jusqu’à quatre personnes simultanément. Ce complexe serait progressivement agrandi par la suite.

Des sommes folles… pour un « coût » écologique sans doute catastrophique

Les candidats retenus devront verser un dépôt compris entre 250 000 et 1 million de dollars, une somme déduite d’un séjour dont le prix final dépasserait les 10 millions. Alors que la NASA et la Chine préparent leurs propres bases lunaires, l’initiative de GRU Space montre que l’aventure lunaire pourrait aussi devenir, pour quelques privilégiés fortunés seulement, une nouvelle destination de vacances hors norme. Quant au coût écologique de ces escapades lunaires, GRU Space se garde bien d’en faire la moindre mention…