Call of Duty change de stratégie en arrêtant les Modern Warfare et Black Ops consécutifs

L’équipe derrière Call of Duty a annoncé un changement radical dans sa stratégie de publication, mettant un terme définitif aux sorties consécutives des jeux Black Ops et Modern Warfare. Cette décision fait suite à l’enchaînement controversé de deux Modern Warfare (2022 et 2023) puis de deux Black Ops (2024 et 2025), une cadence qui a fini par lasser la communauté et peser sur les ventes.

Call of Duty va évoluer

Dans un communiqué commun, les studios Treyarch, Sledgehammer, Infinity Ward et Raven Software ont pris la parole pour répondre aux critiques croissantes autour de Call of Duty. Ils reconnaissent sans détour que « pour certains d’entre vous, la franchise n’a pas pleinement répondu aux attentes ».

L’équipe essaye de rassurer : « Pour être très clairs, nous savons ce que vous attendez et soyez assurés que nous répondrons, et même dépasserons, ces attentes à l’avenir ». La nouvelle directive est simple : garantir une « expérience absolument unique chaque année » en évitant la répétition des thèmes deux ans de suite. Les développeurs s’engagent désormais à privilégier une innovation « significative et non incrémentale », promettant des surprises capables de faire avancer le genre.

Black Ops 7 : des ventes en chute libre face à Battlefield 6

Ce revirement stratégique est une réponse directe aux difficultés rencontrées par Call of Duty: Black Ops 7. Sorti le mois dernier, le jeu a reçu un accueil critique mitigé, contrastant avec le succès de son prédécesseur Black Ops 6. Les rapports de vente sont alarmants, particulièrement en Europe où le lancement est qualifié de « mauvais ». Les chiffres montrent un recul de plus de 50 % par rapport à l’opus précédent sur la même période et un retard de 63 % face à son rival Battlefield 6.

Bien que l’impact du lancement sur le Xbox Game Pass rende l’analyse des ventes unitaires plus complexe, le constat d’échec semble acté en interne. Pour tenter de sauver les meubles, les studios promettent des mises à jour sans précédent et lancent dès la semaine prochaine un essai gratuit du mode zombies avec double XP, espérant convaincre les sceptiques de donner une chance au titre.

L’équipe conclut en affirmant que les « meilleurs jours de Call of Duty sont devant nous », mais il faudra probablement plusieurs années pour mesurer l’efficacité réelle de cette nouvelle orientation.