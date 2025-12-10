TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Call of Duty change de stratégie en arrêtant les Modern Warfare et Black Ops consécutifs
Jeux vidéo

Call of Duty change de stratégie en arrêtant les Modern Warfare et Black Ops consécutifs

10 Déc. 2025 • 9:10
0

L’équipe derrière Call of Duty a annoncé un changement radical dans sa stratégie de publication, mettant un terme définitif aux sorties consécutives des jeux Black Ops et Modern Warfare. Cette décision fait suite à l’enchaînement controversé de deux Modern Warfare (2022 et 2023) puis de deux Black Ops (2024 et 2025), une cadence qui a fini par lasser la communauté et peser sur les ventes.

Call of Duty Black Ops 7

Call of Duty va évoluer

Dans un communiqué commun, les studios Treyarch, Sledgehammer, Infinity Ward et Raven Software ont pris la parole pour répondre aux critiques croissantes autour de Call of Duty. Ils reconnaissent sans détour que « pour certains d’entre vous, la franchise n’a pas pleinement répondu aux attentes ».

L’équipe essaye de rassurer : « Pour être très clairs, nous savons ce que vous attendez et soyez assurés que nous répondrons, et même dépasserons, ces attentes à l’avenir ». La nouvelle directive est simple : garantir une « expérience absolument unique chaque année » en évitant la répétition des thèmes deux ans de suite. Les développeurs s’engagent désormais à privilégier une innovation « significative et non incrémentale », promettant des surprises capables de faire avancer le genre.

Black Ops 7 : des ventes en chute libre face à Battlefield 6

Ce revirement stratégique est une réponse directe aux difficultés rencontrées par Call of Duty: Black Ops 7. Sorti le mois dernier, le jeu a reçu un accueil critique mitigé, contrastant avec le succès de son prédécesseur Black Ops 6. Les rapports de vente sont alarmants, particulièrement en Europe où le lancement est qualifié de « mauvais ». Les chiffres montrent un recul de plus de 50 % par rapport à l’opus précédent sur la même période et un retard de 63 % face à son rival Battlefield 6.

Bien que l’impact du lancement sur le Xbox Game Pass rende l’analyse des ventes unitaires plus complexe, le constat d’échec semble acté en interne. Pour tenter de sauver les meubles, les studios promettent des mises à jour sans précédent et lancent dès la semaine prochaine un essai gratuit du mode zombies avec double XP, espérant convaincre les sceptiques de donner une chance au titre.

L’équipe conclut en affirmant que les « meilleurs jours de Call of Duty sont devant nous », mais il faudra probablement plusieurs années pour mesurer l’efficacité réelle de cette nouvelle orientation.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Data Center Serveurs

Microsoft injecte 17,5 milliards de dollars en Inde pour l’IA et le cloud

9 Déc. 2025 • 20:50
0 Internet

Microsoft confirme son ambition en Inde avec un plan d’investissement colossal de 17,5 milliards de dollars d’ici 2029. Ce programme, le plus...

Google Pixel 9 Pro Fold Avant Arriere

Les Pixel 9 Pro ont des problèmes d’écran, Google propose la réparation gratuite

9 Déc. 2025 • 20:33
0 Mobiles / Tablettes

Google vient d’annoncer la mise en place d’un programme de réparation pour ses Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, confrontés...

Tiny Robot antarctic

Un minirobot perdu sous la glace antarctique réapparaît avec des données inédites

9 Déc. 2025 • 20:20
0 Science

Huit mois sous la glace de l’Antarctique auraient dû signer la fin d’un minuscule robot scientifique. Pourtant, ce float Argo...

Mistral AI Logo

Devstral 2 et Vibe CLI : Mistral lance sa nouvelle IA optimisée pour coder

9 Déc. 2025 • 19:44
0 Internet

Le français Mistral intensifie sa stratégie dans le domaine de l’intelligence artificielle pour développeurs avec le...

the-boys-brings-some-much-needed-heat-to-psvr2-next-year-1.large

The Boys Trigger Warning : le Protecteur arrivera en 2026 sur PSVR 2 et Quest 3

9 Déc. 2025 • 19:08
0 Jeux vidéo

ARVORE, le studio brésilien déjà remarqué pour la saga Pixel Ripped, s’attaque à un monument de la pop culture :...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Jeff Williams, ex-numéro 2 d’Apple, va rejoindre le conseil d’administration de Disney

Jeff Williams, ex-numéro 2 d’Apple, va rejoindre le conseil d’administration de Disney

10 Dec. 2025 • 8:42

image de l'article Transfert entre iPhone et Android : l’Europe dit que l’accord Apple-Google résulte du DMA

Transfert entre iPhone et Android : l’Europe dit que l’accord Apple-Google résulte du DMA

10 Dec. 2025 • 7:46

image de l'article L’iPhone Fold est annoncé pour avoir un gros impact sur le marché des smartphones pliables en 2026

L’iPhone Fold est annoncé pour avoir un gros impact sur le marché des smartphones pliables en 2026

9 Dec. 2025 • 22:33

image de l'article Google Maps enregistre automatiquement votre stationnement sur iPhone

Google Maps enregistre automatiquement votre stationnement sur iPhone

9 Dec. 2025 • 20:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site