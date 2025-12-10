Sommet de Berlin : Paris et Berlin passent à l’offensive pour un cloud souverain européen

À Berlin, lors du Sommet sur la souveraineté numérique européenne, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont affiché une ambition partagée : réduire la dépendance technologique du continent et bâtir un véritable écosystème numérique autonome. Le cloud souverain se retrouve désormais au cœur de cette stratégie, tandis que les acteurs technologiques européens affûtent leurs solutions pour constituer une alternative crédible aux hyperscalers américains et chinois.

L’Europe reconnaît depuis longtemps son retard dans le numérique, mais le Sommet sur la souveraineté numérique européenne du 18 novembre dernier pourrait marquer un basculement. Devant un parterre de dirigeants technologiques, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont appelé à simplifier les règles, accélérer l’innovation et réduire l’exposition aux géants extra-européens. Leur avertissement est limpide : l’Union européenne ne peut plus se résigner à n’être qu’un vaste marché captif face aux puissances mondiales du cloud, de l’intelligence artificielle et de la donnée.

Cet événement franco-allemand n’avait rien d’un rendez-vous protocolaire. Près de 1 000 participants étaient réunis, parmi lesquels les principaux acteurs européens du numérique. Paris et Berlin y ont annoncé 18 partenariats couvrant la santé, la défense, la recherche ou encore l’IA, pour un investissement public d’un milliard d’euros. À cela s’ajoutent douze milliards d’engagements privés, preuve que le tissu économique européen répond à l’appel des deux capitales.

Parmi les annonces fortes, la volonté de déployer dans les administrations une offre combinant les solutions d’IA de Mistral AI et les outils logiciels de SAP. Autre signal notable : la création d’un front commun entre l’Association fédérale AI et le Hub France IA pour harmoniser leurs positions en matière d’innovation responsable et de gouvernance des données.

Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont également décidé de peser sur le terrain réglementaire. Ils ont demandé à la Commission européenne un moratoire sur certaines obligations liées aux IA à haut risque, ainsi qu’une révision du RGPD. L’objectif : stimuler l’innovation, tout en renforçant la protection des données européennes face aux lois extraterritoriales américaine et chinoise.

Les positions française et allemande convergent désormais clairement sur le cloud. Friedrich Merz s’est aligné sur la vision défendue par Emmanuel Macron : l’Europe doit se doter d’une définition précise du cloud souverain, garantissant que les données hébergées sur son sol ne puissent être consultées par une puissance étrangère. Une évolution majeure, après des années de prudence allemande sur ce sujet.

Les deux pays souhaitent demander à la Commission européenne d’intégrer cette définition dans la future loi CAIDA, attendue début 2026. En parallèle, leurs agences nationales de cybersécurité travaillent à harmoniser les critères de souveraineté au sein des futures certifications européennes, notamment autour du schéma EUCS.

L’Union européenne s’est déjà engagée sur cette voie avec des initiatives comme GAIA-X ou le PIIEC Cloud, qui visent à améliorer l’interopérabilité, la transparence et la sécurité des données, afin que les informations stratégiques restent sous juridiction européenne.

Les débats autour de la souveraineté européenne et du cloud dépassent le cadre politique. Tout l’écosystème numérique européen réévalue sa dépendance au cloud public, longtemps perçu comme le choix le plus agile et le plus rapide. Ses limites apparaissent plus nettement : coûts difficiles à maîtriser, risques juridiques liés aux législations extraterritoriales, exposition croissante à une dépendance technologique quasi structurelle.

Selon une étude de Prove AI réalisée auprès de 1 000 dirigeants, 67 % prévoient de rapatrier des données d’IA hors du cloud public dans les neuf prochains mois. Les workloads permanents et les projets d’IA avancés semblent en effet mieux s’intégrer dans des environnements privés : coûts stabilisés, meilleure intégration avec les infrastructures internes, et surtout un contrôle renforcé sur les données sensibles.

Les chiffres attestent de cette bascule. La part d’organisations investissant plus de 10 millions d’euros dans le cloud privé est passée de 36 % en 2023 à 54 % en 2025. Le modèle hybride (un cloud privé pour les usages critiques, un cloud public pour les besoins ponctuels) s’impose progressivement comme l’équilibre par défaut.

Dans un paysage numérique en mutation accélérée, des acteurs européens majeurs comme Atos, Capgemini et Sopra Steria sont primordiaux pour renforcer la souveraineté technologique du continent.

Atos s’appuie sur un ensemble complet de solutions (cloud privé de confiance, infrastructures hybrides sécurisées, environnements souverains conformes aux exigences européennes) tout en mobilisant ses expertises en conseil, cybersécurité, intégration technologique et hébergement local. Cette approche intégrée assure la protection des données stratégiques et accompagne les organisations vers des environnements de travail performants, maîtrisés et alignés sur les standards européens.

À travers sa branche produits Eviden, le groupe illustre également sa maîtrise des systèmes critiques européens, de la gestion des urgences NG112 au dispositif d’alerte national suisse Polyalert en passant par des technologies de défense telles que le simulateur radar ARPEGE — autant de capacités souveraines qui incarnent l’autonomie numérique que l’Europe cherche à renforcer.

Capgemini structure pour sa part son action autour de trois piliers : l’accompagnement stratégique des organisations dans la définition de leur trajectoire souveraine ; le déploiement de solutions techniques auditables, hébergées en Europe et alignées sur des référentiels comme SecNumCloud 3.2 ; et des partenariats structurants, notamment avec SAP SE, visant à consolider un véritable écosystème numérique européen. L’enjeu est de permettre l’innovation tout en assurant un contrôle juridique complet des données.

Sopra Steria complète cet ensemble avec une offre de cloud souverain certifiée par l’ANSSI et opérée avec OVHcloud. Le groupe joue un rôle moteur au sein de l’alliance ESTIA, qui œuvre à clarifier la notion de cloud souverain et à promouvoir la préférence européenne dans les marchés publics. Une stratégie résolument tournée vers la sécurité, l’agilité et l’indépendance des secteurs publics et sensibles.

Le sommet de Berlin marque une étape importante dans la construction d’une véritable autonomie numérique européenne. La France et l’Allemagne apparaissent pleinement alignées pour bâtir un socle technologique mêlant innovation, sécurité et indépendance. De leur côté, les entreprises amorcent elles aussi un virage vers des solutions plus maîtrisées et davantage souveraines.

Le défi consiste désormais à transformer cette dynamique politique en réalisations tangibles. L’Europe devra renforcer son cadre réglementaire, maintenir des investissements élevés et soutenir ses champions technologiques. Une chose paraît acquise : la souveraineté numérique n’est plus un concept théorique. Elle devient un projet structurant, porté par des choix politiques forts et par des ESN européennes pouvant rivaliser avec hyperscalers étrangers.