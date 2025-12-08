Le youtubeur IShowSpeed poursuivi en justice après la destruction d’un robot humanoïde viral

Le célèbre créateur de contenu IShowSpeed, dont la chaine est suivie par des dizaines de millions d’abonnés, se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire insolite impliquant un robot humanoïde lui aussi star des réseaux sociaux. La société Social Robotics, qui possède le robot Rizzbot, a déposé plainte après un livestream qui aurait tourné au fiasco technique et financier.

Une rencontre virale qui dégénère

L’incident remonte au mois de septembre, lors d’une diffusion en direct au cours de laquelle le vidéaste a rencontré Rizzbot, un robot connu pour son humour corrosif et ses interactions provocantes avec les passants . Selon la plainte, le créateur aurait frappé à plusieurs reprises l’automate, l’aurait immobilisé par le cou, puis projeté au sol devant des milliers de spectateurs (ce que confirme en effet le livestream).

Des dommages jugés irréversibles

Les avocats de Social Robotics évoquent une destruction quasi totale du robot : capteurs hors service, caméras inopérantes, structure endommagée et instabilité empêchant tout déplacement normal. « Il savait parfaitement qu’un tel comportement était inadapté face à un robot aussi sophistiqué », affirme la plainte tout en ajoutant que les dégâts sont irréparables.

Les forces de l’ordre sont même intervenues après les faits. Un rapport de police mentionne des dégradations commises sans le consentement du propriétaire, et une enquête serait toujours en cours. Faute d’un accord amiable avec l’entourage du vidéaste (ce dernier est multimillionnaire, rappelons le), la société réclame désormais une compensation financière incluant les pertes de revenus liées à la dégradation du robot.

A noter enfin qu’avant son infortunée rencontre avec IShowSpeed, Rizzbot cumulait des centaines de millions de vues et devait participer à plusieurs projets médiatiques d’envergure, projets qui ont depuis été annulés.