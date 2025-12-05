Offres fibre jusqu’à 8 Gb/s : quelles sont les 7 box compatibles ?

La fibre à 8 Gb/s s’installe progressivement dans le paysage des box internet en France avec déjà 10 millions de clients chez orange depuis septembre. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, toutes les box ne sont pas capables d’atteindre ces débits records : aujourd’hui, seules 7 box internet sont compatibles 8 Gb/s, chacune avec ses particularités en termes de débit, de Wi-Fi, d’engagement et d’avantages inclus.
Un débit jusqu’à 8 Gb/s correspond à une vitesse théorique maximale de la connexion fibre. Dans la pratique, le débit réel dépend de plusieurs facteurs :
Il est essentiel de rappeler que le 8 Gb/s n’est jamais garanti, et surtout qu’il n’est accessible que si votre logement est éligible à la nouvelle génération de réseau fibre. Contrairement à Free, qui dispose déjà d’un réseau très avancé, Bouygues Telecom, SFR et Orange continuent de déployer progressivement leurs réseaux XGS-PON pour proposer du 8 Gb/s à leurs abonnés.
Concrètement : même avec une box compatible 8 Gb/s, vous ne profiterez de ces vitesses que si votre ligne est raccordée à ces nouvelles infrastructures. Une vérification d’éligibilité est donc indispensable avant de souscrire.
D’après le comparateur d’offre fibre Ariase, voici les détails sur les 7 box internet compatibles 8 Gb/s.
La B&YOU Pure Fibre est l’offre 100 % en ligne et sans engagement de Bouygues Telecom. Elle se distingue par son tarif très agressif, ce qui en fait aujourd’hui l’une des offres fibre les moins chères du marché pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s.
C’est une offre idéale pour les foyers qui consomment principalement des contenus via des services de streaming (Netflix, YouTube, plateformes sportives, etc.) et qui recherchent le débit au meilleur prix, sans décodeur TV classique.
La Bbox ultym est l’offre premium fixe de Bouygues Telecom. Elle propose un débit symétrique jusqu’à 8 Gb/s, ce qui la rend très intéressante pour les usages intensifs en upload : sauvegarde cloud, télétravail avec transferts lourds, créateurs de contenus, jeux en ligne, etc.
C’est une box taillée pour les foyers très connectés, qui veulent autant de performance en Wi-Fi qu’en Ethernet, et qui sont déjà clients Bouygues Mobile ou prêts à le devenir.
La Freebox Ultra est la box la plus haut de gamme de Free. Elle combine un débit très élevé avec un catalogue très riche de services inclus (plateformes de streaming vidéo et audio, services premium, etc.), ce qui en fait l’offre la plus complète du marché.
La Freebox Ultra s’adresse aux utilisateurs qui veulent un pack « all-inclusive » : débit maximal, services de streaming et environnement technique très avancé.
La Freebox Ultra Essentiel reprend la base technique de la Freebox Ultra, mais sans l’empilement de services de streaming inclus. Elle devient ainsi plus accessible, tout en restant orientée performance.
C’est un bon compromis pour ceux qui veulent une connexion très rapide chez Free, mais qui préfèrent gérer leurs abonnements streaming séparément.
L’offre SFR Premium se positionne clairement comme une box fibre très haut de gamme, avec un débit symétrique jusqu’à 8 Gb/s, du Wi-Fi 7 et une forte orientation TV/streaming.
SFR Premium conviendra aux foyers qui veulent une box très complète, avec plusieurs TV et des remises intéressantes sur les principales plateformes de streaming.
La Livebox Up est l’offre évoluée d’Orange, qui a accéléré sur les débits fibre et le Wi-Fi 7. Elle propose un débit symétrique jusqu’à 8 Gb/s, avec une box de dernière génération.
La Livebox Up est intéressante pour ceux qui accordent une grande importance à la stabilité et à la qualité du réseau Orange, en acceptant un surcoût après la première année.
La Livebox Max est le vaisseau amiral d’Orange sur la fibre. Elle regroupe toutes les options haut de gamme : débits élevés, Wi-Fi avancé, multi-TV et avantages sur les plateformes de streaming.
La Livebox Max vise les foyers qui veulent une solution « clé en main » avec la fibre la plus rapide, du Wi-Fi optimisé, plusieurs TV et des remises sur les principaux services de divertissement, sans compromis sur le prix.
Les performances réelles des réseaux sont suivies chaque mois. Bouygues Telecom et Free sont les plus rapides selon le baromètre de DegroupTest. Les derniers résultats montrent que les deux opérateurs dominent les débits moyens en fibre, avec des vitesses descendantes très supérieures à la moyenne nationale.
Cette avance s’explique notamment par leur stratégie consistant à proposer très tôt des offres fibre à 5 Gb/s ou 8 Gb/s dès l’entrée de gamme, là où Orange et SFR réservent traditionnellement leurs débits les plus élevés à des offres premium plus onéreuses.
Avant de souscrire à une offre 8 Gb/s, posez-vous quelques questions simples :
