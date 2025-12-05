TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Offres fibre jusqu’à 8 Gb/s : quelles sont les 7 box compatibles ?
Internet

Offres fibre jusqu’à 8 Gb/s : quelles sont les 7 box compatibles ?

5 Déc. 2025 • 23:07
0

La fibre à 8 Gb/s s’installe progressivement dans le paysage des box internet en France avec déjà 10 millions de clients chez orange depuis septembre. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, toutes les box ne sont pas capables d’atteindre ces débits records : aujourd’hui, seules 7 box internet sont compatibles 8 Gb/s, chacune avec ses particularités en termes de débit, de Wi-Fi, d’engagement et d’avantages inclus.

Aura Waldenfibre 8gb

8 Gb/s : comprendre ce que cela signifie vraiment

Un débit jusqu’à 8 Gb/s correspond à une vitesse théorique maximale de la connexion fibre. Dans la pratique, le débit réel dépend de plusieurs facteurs :

  • la technologie fibre utilisée (XGS-PON ou 10G-EPON) ;
  • la box internet et son port Ethernet (1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 10 Gb/s) ;
  • la qualité du Wi-Fi (Wi-Fi 5, 6 ou 7) ;
  • vos équipements (PC, consoles, NAS, etc.) et leurs cartes réseaux.

Il est essentiel de rappeler que le 8 Gb/s n’est jamais garanti, et surtout qu’il n’est accessible que si votre logement est éligible à la nouvelle génération de réseau fibre. Contrairement à Free, qui dispose déjà d’un réseau très avancé, Bouygues Telecom, SFR et Orange continuent de déployer progressivement leurs réseaux XGS-PON pour proposer du 8 Gb/s à leurs abonnés.

Concrètement : même avec une box compatible 8 Gb/s, vous ne profiterez de ces vitesses que si votre ligne est raccordée à ces nouvelles infrastructures. Une vérification d’éligibilité est donc indispensable avant de souscrire.

Les 7 box internet compatibles 8 Gb/s

D’après le comparateur d’offre fibre Ariase, voici les détails sur les 7 box internet compatibles 8 Gb/s.

1. B&YOU Pure Fibre : la moins chère, sans TV et sans débit symétrique

La B&YOU Pure Fibre est l’offre 100 % en ligne et sans engagement de Bouygues Telecom. Elle se distingue par son tarif très agressif, ce qui en fait aujourd’hui l’une des offres fibre les moins chères du marché pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s.

  • Débit descendant : jusqu’à 8 Gb/s, mais uniquement si vous êtes éligible au XGS-PON ;
  • Débit montant : limité à 1 Gb/s, donc pas de débit symétrique ;
  • Hors XGS-PON : débit plafonné à 2 Gb/s max ;
  • TV : pas de décodeur TV inclus, tout passe par les applis de streaming ;
  • Engagement : sans engagement, avec un prix très compétitif.

C’est une offre idéale pour les foyers qui consomment principalement des contenus via des services de streaming (Netflix, YouTube, plateformes sportives, etc.) et qui recherchent le débit au meilleur prix, sans décodeur TV classique.

2. Bbox ultym : 8 Gb/s symétrique et Wi-Fi 7 pour les exigeants

La Bbox ultym est l’offre premium fixe de Bouygues Telecom. Elle propose un débit symétrique jusqu’à 8 Gb/s, ce qui la rend très intéressante pour les usages intensifs en upload : sauvegarde cloud, télétravail avec transferts lourds, créateurs de contenus, jeux en ligne, etc.

  • 8 Gb/s en download et en upload (sur zone XGS-PON) ;
  • Wi-Fi 7 via la box de dernière génération ;
  • Répéteur Wi-Fi fourni (selon conditions), pratique pour les grandes surfaces ;
  • Décodeur TV complet avec services et applications ;
  • Avantages B.iG pour les abonnés Bouygues Mobile (remises, data, etc.).

C’est une box taillée pour les foyers très connectés, qui veulent autant de performance en Wi-Fi qu’en Ethernet, et qui sont déjà clients Bouygues Mobile ou prêts à le devenir.

3. Freebox Ultra : la plus complète, avec de nombreux services inclus

La Freebox Ultra est la box la plus haut de gamme de Free. Elle combine un débit très élevé avec un catalogue très riche de services inclus (plateformes de streaming vidéo et audio, services premium, etc.), ce qui en fait l’offre la plus complète du marché.

  • Débits jusqu’à 8 Gb/s ;
  • Nombreuses plateformes de streaming incluses dans l’abonnement ;
  • Box et Wi-Fi très performants, pensés pour les foyers ultra-équipés ;
  • Module SFP+ à demander pour profiter pleinement des 8 Gb/s sur un port compatible ;
  • Offre clairement positionnée sur le segment premium, avec un tarif en conséquence.

La Freebox Ultra s’adresse aux utilisateurs qui veulent un pack « all-inclusive » : débit maximal, services de streaming et environnement technique très avancé.

4. Freebox Ultra Essentiel : la puissance sans le « pack streaming »

La Freebox Ultra Essentiel reprend la base technique de la Freebox Ultra, mais sans l’empilement de services de streaming inclus. Elle devient ainsi plus accessible, tout en restant orientée performance.

  • Débits jusqu’à 8 Gb/s, comme sur l’Ultra ;
  • Moins de plateformes incluses, ce qui réduit le prix mensuel ;
  • Positionnement tarifaire plus raisonnable, mais moins compétitif que les offres 8 Gb/s de SFR ou Bouygues si l’on ne valorise pas l’univers Free.

C’est un bon compromis pour ceux qui veulent une connexion très rapide chez Free, mais qui préfèrent gérer leurs abonnements streaming séparément.

5. SFR Premium : 8 Gb/s symétrique, multi-TV et remises sur les plateformes

L’offre SFR Premium se positionne clairement comme une box fibre très haut de gamme, avec un débit symétrique jusqu’à 8 Gb/s, du Wi-Fi 7 et une forte orientation TV/streaming.

  • 8 Gb/s en download et en upload sur réseau XGS-PON ;
  • Multi-TV pour connecter plusieurs téléviseurs ;
  • Wi-Fi 7 pour de meilleures performances sans fil ;
  • Remise de 5 €/mois sur Netflix, Disney+, OCS Ciné+ (au choix) ;
  • Offre haut de gamme, avec un positionnement premium.

SFR Premium conviendra aux foyers qui veulent une box très complète, avec plusieurs TV et des remises intéressantes sur les principales plateformes de streaming.

6. Livebox Up : 8 Gb/s + Wi-Fi 7, mais attention au prix après promo

La Livebox Up est l’offre évoluée d’Orange, qui a accéléré sur les débits fibre et le Wi-Fi 7. Elle propose un débit symétrique jusqu’à 8 Gb/s, avec une box de dernière génération.

  • 8 Gb/s en download et upload, sous réserve d’éligibilité ;
  • Wi-Fi 7 avec une box récente ;
  • TV Orange avec accès aux bouquets et services habituels ;
  • Tarif attractif la 1re année, mais prix plus élevé une fois la promotion terminée.

La Livebox Up est intéressante pour ceux qui accordent une grande importance à la stabilité et à la qualité du réseau Orange, en acceptant un surcoût après la première année.

7. Livebox Max : 8 Gb/s, Wi-Fi 7, multi-TV et remises streaming

La Livebox Max est le vaisseau amiral d’Orange sur la fibre. Elle regroupe toutes les options haut de gamme : débits élevés, Wi-Fi avancé, multi-TV et avantages sur les plateformes de streaming.

  • 8 Gb/s symétrique + Wi-Fi 7 ;
  • Multi-TV : plusieurs téléviseurs connectés dans le foyer ;
  • Remise de 5 €/mois sur 4 plateformes majeures (Netflix, Disney+, Ligue 1, Apple TV) ;
  • Offre très premium, avec un tarif parmi les plus élevés du marché.

La Livebox Max vise les foyers qui veulent une solution « clé en main » avec la fibre la plus rapide, du Wi-Fi optimisé, plusieurs TV et des remises sur les principaux services de divertissement, sans compromis sur le prix.

Bouygues Telecom et Free en tête des débits moyens fibre

Les performances réelles des réseaux sont suivies chaque mois. Bouygues Telecom et Free sont les plus rapides selon le baromètre de DegroupTest. Les derniers résultats montrent que les deux opérateurs dominent les débits moyens en fibre, avec des vitesses descendantes très supérieures à la moyenne nationale.

Cette avance s’explique notamment par leur stratégie consistant à proposer très tôt des offres fibre à 5 Gb/s ou 8 Gb/s dès l’entrée de gamme, là où Orange et SFR réservent traditionnellement leurs débits les plus élevés à des offres premium plus onéreuses.

Comment bien choisir sa box 8 Gb/s ?

Avant de souscrire à une offre 8 Gb/s, posez-vous quelques questions simples :

  • Avez-vous vraiment besoin du 8 Gb/s ? Pour un télétravail intensif, le jeu en ligne, la création de contenu ou un foyer très équipé, la réponse est souvent oui. Sinon, une offre à 1 ou 2 Gb/s peut suffire.
  • Le débit est-il symétrique ? Si vous envoyez beaucoup de fichiers (cloud, backup, upload vidéo), le débit montant est crucial.
  • Wi-Fi 7 ou non ? Pour profiter pleinement des débits sur plusieurs appareils, le Wi-Fi 7 ou a minima le Wi-Fi 6 est un vrai plus.
  • Présence ou non de TV : la B&YOU Pure Fibre se passe de décodeur TV, ce qui convient si vous utilisez uniquement des applis de streaming.
  • Services inclus : une Freebox Ultra ou une Livebox Max, avec plusieurs plateformes comprises ou remises, peuvent être plus rentables si vous payez déjà ces services à part.
  • Prix à long terme : regardez toujours le tarif hors promotion, surtout chez les opérateurs qui augmentent sensiblement les prix après la 1re année.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Star Wars Luke Skywalker Princesse Leia Han Solo

Star Wars : la version originale de 1977 va ressortir au cinéma en 2027

5 Déc. 2025 • 22:42
0 Geekeries

Disney et Lucasfilm ont confirmé le retour au cinéma de la version originale de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, tel...

Snapchat Logo

La Russie décide de bloquer Snapchat

5 Déc. 2025 • 21:54
2 Internet

La Russie poursuit son isolement numérique en interdisant l’accès à Snapchat, une décision qui s’ajoute à...

MédecinDirect

MédecinDirect piraté : les données médicales de Français ont été volées

5 Déc. 2025 • 21:00
0 Internet

MédecinDirect, une plateforme de téléconsultations médicale, annonce avoir fait l’objet d’un piratage. Cette fuite...

Cameraman Match Football

Streaming : l’Arcom veut automatiser le blocage des sites pirates

5 Déc. 2025 • 20:34
0 Internet

Malgré une baisse historique de 35 % de l’audience des sites illégaux entre 2021 et 2025, l’Arcom entend intensifier sa lutte...

ChatGPT Logo Icone Application iPhone

GPT-5.2 arrive bientôt : OpenAI va contrer Gemini 3 avec ChatGPT

5 Déc. 2025 • 19:13
0 Internet

Face à la montée en puissance de la concurrence, le patron d’OpenAI, Sam Altman, a déclenché une situation «...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Intel fabriquerait de futurs processeurs d’iPhone, en plus des Mac

Intel fabriquerait de futurs processeurs d’iPhone, en plus des Mac

5 Dec. 2025 • 19:29

image de l'article Platonic : face au succès, Apple TV annonce une troisième saison de la série avec Seth Rogen

Platonic : face au succès, Apple TV annonce une troisième saison de la série avec Seth Rogen

5 Dec. 2025 • 18:30

image de l'article John Ternus pour succéder à Tim Cook : des responsables d’Apple ne sont pas confiants

John Ternus pour succéder à Tim Cook : des responsables d’Apple ne sont pas confiants

5 Dec. 2025 • 18:22

image de l'article [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 décembre (livraison avant Noël)

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 décembre (livraison avant Noël)

5 Dec. 2025 • 18:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site