YouTube critique le choix de l’Australie de bannir son accès aux moins de 16 ans

YouTube a confirmé qu’il se conformerait à la nouvelle législation en Australie qui interdit les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans. Cette décision entraîne la fermeture de l’accès aux comptes concernés dans un délai de quelques jours, mettant fin à un bras de fer réglementaire avec le gouvernement. L’application de cette mesure soulève toutefois une vive controverse concernant l’efficacité des dispositifs de protection de l’enfance.

Un blocage de YouTube aux moins de 16 ans en Australie

À partir du 10 décembre, tout utilisateur identifié comme ayant moins de 16 ans sera automatiquement déconnecté de son compte sur YouTube. Si le visionnage de vidéos reste possible en mode « invité », les fonctionnalités sociales disparaissent totalement. Il ne sera plus possible de s’abonner à une chaîne, d’aimer un contenu ou de publier des commentaires.

Cette mesure frappe également les jeunes créateurs de contenu. Ces derniers se verront dans l’incapacité de se connecter pour mettre en ligne leurs propres vidéos. L’entreprise n’a pas précisé les méthodes techniques qu’elle emploiera pour vérifier l’âge des internautes. Selon le régulateur eSafety Commissioner, cette restriction touche un volume important d’utilisateurs : 325 000 comptes YouTube détenus par des Australiens de 13 à 15 ans. En comparaison, il y a 440 000 comptes sur Snapchat pour la même tranche d’âge et 350 000 comptes sur Instagram.

Un débat contradictoire sur la sécurité en ligne

Google qualifie ce changement de « décevant ». La plateforme de vidéos soutient que cette loi risque d’avoir l’effet inverse de celui escompté. Dans une communication adressée aux tuteurs, la firme souligne que « les contrôles parentaux ne fonctionnent que lorsque votre préadolescent ou adolescent est connecté, donc les paramètres que vous avez choisis ne s’appliqueront plus ».

L’entreprise souligne que les utilisateurs doivent désormais avoir 16 ans ou plus pour se connecter à YouTube. Le groupe ajoute que « cette loi ne tiendra pas sa promesse de rendre les enfants plus en sécurité en ligne et rendra, en fait, les enfants australiens moins en sécurité sur YouTube ».

Cette position a fait réagir Anika Wells, la ministre australienne des Communications. Elle juge « bizarre que YouTube s’évertue toujours à nous rappeler à quel point leur plateforme est dangereuse dans un état déconnecté ». Pour le gouvernement, si des contenus inappropriés sont accessibles sans connexion, c’est un problème que la plateforme doit impérativement résoudre.

L’Australie impose des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (28 millions d’euros) en cas d’infraction. Alors que Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat ont annoncé leur conformité, X (ex-Twitter) et Reddit ne se sont pas encore engagés publiquement à respecter la loi.

Ce changement de cap est scruté par d’autres juridictions internationales. Le gouvernement australien justifie cette fermeté par l’accumulation de preuves montrant l’échec des plateformes à protéger les enfants contre les contenus nocifs. Initialement, YouTube avait espéré une exemption en invoquant son utilité éducative, mais devra finalement appliquer le blocage comme ses concurrents.