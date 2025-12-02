TENDANCES
Science

Découverte d’un réservoir d’eau cosmique 140 milliards de fois plus volumineux que nos océans

2 Déc. 2025 • 17:30
2

C’est une découverte astronomique, au premier sens du terme : des chercheurs viennent en effet d’identifier ce qui pourrait bien être le plus vaste océan jamais observé, soit un monumental réservoir d’eau situé autour du quasar APM 08279+5255, à plus de 12 milliards d’années-lumière de la Terre. L’étendue de cette masse hydrique défie l’imagination : elle contiendrait environ 140 billions de fois le volume des océans terrestres ! Du jamais vu, qui pourrait remettre en question nos idées sur la rareté de l’eau dans l’univers.

Un environnement extrême autour d’un quasar titanesque

Le quasar en question abrite un trou noir supermassif dont la masse est estimée à 20 milliards de fois celle du Soleil, et dont l’énergie dégagée équivaut à celle de mille billions d’étoiles. Autour de ce trou noir géant, l’eau existe sous forme de vapeur, chauffée et densifiée par des radiations intenses — à des températures et densités plusieurs fois supérieures à la moyenne galactique. Selon les chercheurs, ce milieu exceptionnel pourrait nourrir le trou noir et son environnement sur des échelles de temps littéralement cosmiques.

Ocean

Quand l’eau s’impose comme traceur cosmique

Afin de détecter cette cible, l’équipe a analysé les signatures spectrales de la vapeur d’eau, révélant ainsi des conditions uniques, soit une zone de plusieurs centaines d’années-lumière, saturée en molécules H₂O et éclairée par le rayonnement du quasar ! Cette découverte confirme que l’eau, loin d’être un élément rare, peut exister en quantité gigantesque, et ce même à l’aube de l’univers.

Implications et perspectives pour la recherche cosmique

Au-delà de la simple connaissance, cette découverte permettra peut-être aux scientifiques de comprendre la distribution de l’eau dans le cosmos, et par extension, les mécanismes à l’origine des systèmes planétaires et même potentiellement de la vie. À l’ère des observatoires ultra-performants, les astronomes espèrent dénicher d’autres réservoirs similaires. Et si cet « océan cosmique » n’était que le premier d’une longue série ?

2 commentaires pour cet article :

  • Yeantbron(via l'app )
    2 Déc. 2025 • 17:35
    Et cette découverte date de 2011.
    • Lesterbry(via l'app )
      2 Déc. 2025 • 20:13
      Effectivement de 2011 ! 🤣 Et c’est pas la première fois que je découvre des articles faisant l’annonce d’événements prétendument exceptionnels, qui dataient pourtant en fait de plusieurs mois ou plusieurs années… Quel est l’intérêt ??? Apporter du contenu réactionnel et ‘faire du remplissage’ à défaut de pouvoir produire de vraies news et d’annonces véritablement croustillantes qui coûtent chères 🤷🏻‍♂️

